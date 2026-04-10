Agata Duda na pogrzebie. Jej towarzysz zaskoczył wszystkich

Polska w żałobie: Czas jedności

Katastrofa smoleńska, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku, była wydarzeniem bez precedensu w powojennej historii Polski. W jednej chwili, na pokładzie samolotu TU-154M, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką, czołowi politycy, dowódcy wojskowi, duchowni oraz wybitne postaci ze świata kultury. To tragiczne zdarzenie pogrążyło kraj w głębokiej żałobie, której rozmiar trudno było objąć rozumem.

Po przetransportowaniu ciał ofiar do kraju, Polacy masowo ruszyli, aby oddać hołd parze prezydenckiej. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie utworzyły się gigantyczne kolejki, które ciągnęły się wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, stając się symbolem wspólnoty i narodowych rekolekcji. Ludzie z każdego zakątka Polski przybywali, by pożegnać tych, którzy odeszli, tworząc atmosferę jedności rzadko spotykanej w podzielonym społeczeństwie.

Wawelskie pożegnanie pary prezydenckiej

Decyzja o pochowaniu Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu, w przedsionku krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, była gestem niezwykłego symbolizmu, wpisującym ich w poczet polskich królów i bohaterów narodowych. Uroczysta msza pogrzebowa, transmitowana przez wszystkie media, odbyła się w Bazylice Mariackiej w Krakowie, a jej przebieg śledziły miliony Polaków, którzy z zapartym tchem uczestniczyli w tym historycznym pożegnaniu.

Późniejszy kondukt żałobny, przemierzający ulice Krakowa w drodze na Wawel, stał się jednym z najbardziej pamiętnych momentów. Tysiące ludzi stojących wzdłuż trasy rzucało kwiaty – przede wszystkim tulipany, ulubione kwiaty Marii Kaczyńskiej – przed armatnie lawety wiozące trumny. To wzruszające widowisko na zawsze zapadło w zbiorową pamięć narodu, będąc wyrazem głębokiego szacunku i smutku.

Jak wyglądał ceremonialny pogrzeb?

Ceremonia pogrzebowa Lecha i Marii Kaczyńskich była wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu historycznym, czerpiącym inspirację z tradycji wojskowych i narodowych. Obie trumny, spoczywające na armatnich lawetach, zostały przykryte odpowiednio flagą biało-czerwoną dla Marii Kaczyńskiej oraz proporcem prezydenckim dla Lecha Kaczyńskiego, co podkreślało rangę i symbolikę wydarzenia.

Warto zaznaczyć, że cały ceremonialny pogrzeb został częściowo wzorowany na historycznych uroczystościach z 1925 roku – pogrzebie Nieznanego Żołnierza – oraz na ostatnim pożegnaniu marszałka Józefa Piłsudskiego. W skład konduktu wchodziła kompania honorowa w mundurach wszystkich rodzajów sił zbrojnych, towarzyszyły jej sztandary i orkiestra wojskowa, nieustannie odgrywająca marsz pogrzebowy, co dodawało powagi i majestatu całemu wydarzeniu.

Agata Duda i tajemniczy towarzysz

W kwietniu 2010 roku Andrzej Duda pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, do której został mianowany w styczniu 2008 roku. Był zatem w samym epicentrum wydarzeń, które wstrząsnęły Polską, a sam przyznał, że miał lecieć feralnym samolotem. To stawia go i jego rodzinę w wyjątkowym kontekście tej narodowej tragedii.

Wśród tłumu żałobników, którzy przybyli pożegnać parę prezydencką, była również Agata Duda, wówczas jeszcze postać znacznie mniej znana publicznie. Dotarliśmy do unikalnego zdjęcia z tamtego okresu, które ukazuje przyszłą Pierwszą Damę w kondukcie żałobnym. Co ciekawe, tuż obok niej, w geście wsparcia lub po prostu w tym samym rzędzie, kroczył Zbigniew Ziobro, postać od lat prominentna na polskiej scenie politycznej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.