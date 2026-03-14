Agata Duda zniknęła z Pałacu Prezydenckiego. Jaki jest jej prawdziwy powód?

Gdzie podziała się Pierwsza Dama?

Z perspektywy dziesięciu lat spędzonych w blasku prezydenckich fleszy, decyzja Agaty Kornhauser-Dudy o zniknięciu z życia publicznego po zakończeniu kadencji męża musiała wywołać falę domysłów. Przyzwyczailiśmy się, że byli prezydenci i ich małżonki szybko odnajdują się w nowych rolach, często na arenie międzynarodowej lub w biznesie. Tym razem jest inaczej: była Pierwsza Dama postanowiła zupełnie zrezygnować z aktywności zawodowej.

Andrzej Duda, w rozmowie z "Gazetą Krakowską" i "Dziennikiem Polskim", postawił sprawę jasno. Agata Kornhauser-Duda, ceniona przed laty nauczycielka, świadomie wybrała odpoczynek i wyciszenie. Po dekadzie intensywnego życia pod lupą mediów, jej decyzja o wycofaniu się z codziennego zgiełku wydaje się być w pełni zrozumiała. To osobisty wybór po latach służby publicznej.

Tajemnicza spółka PAAD

Choć Agata Kornhauser-Duda nie podjęła nowego zatrudnienia, w tle pojawił się intrygujący wątek biznesowy. Państwo Dudowie, najwyraźniej z myślą o przyszłości, zarejestrowali wspólną spółkę komandytową. "Andrzej Duda PAAD" figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym od 19 grudnia 2025 roku, co samo w sobie jest datą, która zdaje się dopiero nadejść, prowokując lekkie niedopowiedzenie co do realności tego terminu w kontekście publikacji. Nazwa spółki budzi szczególne zainteresowanie, zwłaszcza w kręgach komentatorów.

Eksperci programu Onetu zwrócili uwagę na intrygujący skrót "PAAD". Widzą w nim nawiązanie do powszechnie znanego określenia "PAD", czyli Prezydent Andrzej Duda, z dodatkowym "A" symbolizującym imię Agaty. Na razie jednak szczegóły dotyczące działalności spółki "Andrzej Duda PAAD" pozostają skrzętnie strzeżoną tajemnicą, co tylko podsyca ciekawość i mnoży spekulacje na temat przyszłych planów byłej pary prezydenckiej.

Czym zajmuje się były prezydent?

W przeciwieństwie do małżonki, Andrzej Duda po prezydenturze nie próżnuje. Szybko zaangażował się w nowe projekty, dowodząc, że życie po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego może być równie, o ile nie bardziej, dynamiczne. Jego wejście do rady nadzorczej fintechu ZEN.com, określanego pieszczotliwie "polskim Revolutem", to bez wątpienia znaczący ruch na rynku finansowym, pokazujący nowe kierunki rozwoju byłego głowy państwa.

To nie wszystko, co Andrzej Duda ma w zanadrzu. Amerykański think tank Heritage Foundation ogłosił 27 stycznia 2026 roku, że były prezydent został ich współpracownikiem i ekspertem do spraw polityki międzynarodowej oraz suwerenności państw. Oznacza to, że Andrzej Duda będzie aktywnie uczestniczył w debatach i analizach dotyczących bezpieczeństwa i przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej, co jest kontynuacją jego politycznych zainteresowań. Dodatkowo, założył własną fundację – "Fundacja Central European 3Seas Institute - Andrzej Duda Foundation", mającą zajmować się doradztwem, co poszerza spektrum jego postprezydenckiej aktywności.

Nowy rozdział życia Dudów

Po dekadzie pod stałą obserwacją, Andrzej i Agata Dudowie rozpoczęli zupełnie nowy etap. Gdy on rzucił się w wir nowych wyzwań biznesowych i analitycznych, ona postawiła na osobisty spokój. To ciekawe rozdanie ról, które pokazuje, jak różnie można adaptować się do życia po opuszczeniu najwyższego urzędu w państwie. Każde z nich wybrało swoją ścieżkę, ale ich wspólna przyszłość wciąż pozostaje tematem otwartym.

Wspomniana spółka komandytowa "Andrzej Duda PAAD" wciąż owiana jest tajemnicą, co tylko zwiększa apetyt na poznanie jej faktycznych celów i planów. Czy będzie to wehikuł do kolejnych, może wspólnych projektów, czy raczej forma zabezpieczenia na przyszłość? Czas pokaże. Jedno jest pewne: życie byłej pary prezydenckiej, choć po cichu, wciąż budzi duże zainteresowanie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.