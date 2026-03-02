Agnieszka Bogusławska zaginęła. Gdzie jest 51-letnia kobieta?

Poszukiwania Agnieszki Bogusławskiej

Policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu prowadzą pilne poszukiwania 51-letniej Agnieszki Bogusławskiej. Kobieta zaginęła w poniedziałek, 2 marca 2026 roku. Około świtu opuściła swoje miejsce zamieszkania w Gowarzewie przy ulicy Tuleckiej, udając się do pracy zlokalizowanej w Swarzędzu przy ulicy Średzkiej.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Agnieszka Bogusławska wyszła z pracy przed ustalonym czasem. Od momentu opuszczenia miejsca zatrudnienia nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi. Nie powróciła również do swojego domu, co wzbudziło niepokój rodziny i skłoniło ich do zgłoszenia zaginięcia.

Rysopis zaginionej kobiety

Zaginiona Agnieszka Bogusławska ma około 165 cm wzrostu, co jest kluczową informacją dla osób, które mogły ją widzieć. Jej budowa ciała określana jest jako średnia. Znakiem rozpoznawczym są długie, ciemne włosy. Te szczegóły mogą pomóc w identyfikacji 51-latki.

W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w charakterystyczną niebieską kurtkę. Do tego miała na sobie czarne spodnie dresowe oraz jasne buty typu botki. Ubiór ten jest istotnym elementem rysopisu, który może pomóc świadkom w przypomnieniu sobie, czy widzieli zaginioną 2 marca 2026 roku lub później.

Apel policji o pilny kontakt

Komisariat Policji w Swarzędzu aktywnie prowadzi poszukiwania i apeluje do społeczeństwa o wszelkie informacje. Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet z pozoru nieistotna wiadomość, może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia zaginionej 51-latki.

Osoby, które posiadają wiedzę na temat miejsca pobytu Agnieszki Bogusławskiej lub widziały ją po dacie zaginięcia, są proszone o natychmiastowy kontakt. Dostępne numery telefonu to 47 77 148 00 oraz alarmowy 112, pod którym można zgłaszać wszelkie spostrzeżenia.

Gdzie i kiedy zaginęła Agnieszka?

Dokładna data zaginięcia to poniedziałek, 2 marca 2026 roku. Według ustaleń policji, Agnieszka Bogusławska opuściła swój dom w Gowarzewie nad ranem. Jej celem była praca w Swarzędzu, gdzie jednak nie spędziła całego dnia, co jest jednym z elementów układanki. Wczesne opuszczenie miejsca zatrudnienia jest kluczową informacją w śledztwie.

Rodzina zaginionej nie otrzymała od niej żadnej wiadomości od momentu, gdy kobieta wyszła z pracy. Brak kontaktu jest alarmujący i stanowi podstawę do intensywnych działań poszukiwawczych. Brak powrotu do domu po opuszczeniu miejsca zatrudnienia jest główną przyczyną zgłoszenia zaginięcia na policję w Swarzędzu.

Rejony poszukiwań zaginionej

Działania poszukiwawcze koncentrują się na rejonach między Gowarzewem a Swarzędzem, czyli na trasie, którą zazwyczaj pokonywała Agnieszka Bogusławska. Policja sprawdza wszelkie możliwe tropy i analizuje ostatnie znane miejsca pobytu kobiety. Ważne jest zwracanie uwagi na wszelkie nietypowe zachowania lub obecność w tych okolicach.

Funkcjonariusze liczą na pomoc mieszkańców obu miejscowości oraz okolic. Apelują, aby każda osoba, która mogła zaobserwować zaginioną, skontaktowała się z organami ścigania. Każde spostrzeżenie może pomóc zawęzić obszar poszukiwań i przyczynić się do szczęśliwego rozwiązania sprawy zaginięcia.

Jak przekazać informacje policji?

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat miejsca przebywania Agnieszki Bogusławskiej, nie należy zwlekać z kontaktem. Policja prosi o dzwonienie na dedykowane numery, aby przekazać posiadane dane. Szybka reakcja może być decydująca w tego typu sprawach.

Numery do kontaktu to 47 77 148 00 dla Komisariatu Policji w Swarzędzu oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Podkreśla się, że anonimowość zgłaszających jest gwarantowana, a celem jest wyłącznie ustalenie losu zaginionej i bezpieczne jej odnalezienie.

