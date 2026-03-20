Agnieszka Gozdyra obdarowana w studiu. Co poseł PiS wręczył dziennikarce na wizji?

Niecodzienne sceny w studiu Polsat News

W programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News rozegrały się sceny, które z pewnością zaskoczyły widzów przyzwyczajonych do typowych politycznych dysput. Zamiast kolejnych utarczek słownych czy analiz bieżącej sytuacji, studio stało się areną niecodziennego wydarzenia o wyraźnym kulturalnym zabarwieniu. Gest posła Arkadiusza Czartoryskiego wprowadził w codzienną polityczną rutynę odrobinę kolorytu.

Agnieszka Gozdyra, znana z ciętego języka i dociekliwych pytań, została niespodziewanie obdarowana tradycyjną palmą kurpiowską. Ten zaskakujący podarunek od posła PiS, reprezentującego region Kurpiowszczyzny, wywołał u dziennikarki wyraźną radość, co było widoczne na antenie. Od razu stało się jasne, że to nie będzie standardowa debata, a wydarzenie skupi się na czymś zupełnie innym.

"Czuję się rozpieszczona, bo codziennie jakieś prezenty dostaję. Przedwczoraj był ręcznie robiony kot, a dzisiaj dostałam przed chwilą od pana posła Czartoryskiego piękną palmę" - powiedziała.

Kurpiowskie tradycje budzą podziw

Poseł Arkadiusz Czartoryski, z dumą reprezentując swój region, z wielkim entuzjazmem opowiadał o wyjątkowości Niedzieli Palmowej na Kurpiach. Podkreślił, że to właśnie tam, w miejscowościach takich jak Łyse, Kadzidło czy Myszyniec, tradycja tworzenia palm wielkanocnych osiąga rangę prawdziwego fenomenu kulturowego. Jego słowa były pełne pasji, wyraźnie oddając przywiązanie do lokalnego dziedzictwa.

Barwne, wieloletnie obrzędy związane z przygotowaniem i poświęceniem olbrzymich, misterne zdobionych palm z bibuły, stanowią unikat na skalę całej Polski, a nawet Europy. Jest to widok, który raz w roku przyciąga rzesze turystów i miłośników folkloru, pragnących na własne oczy zobaczyć to niezwykłe widowisko. Polityk zaznaczył, że nawet palma przyniesiona do studia, choć nie największa, musiała podróżować w samochodzie, co świadczy o jej rozmiarze.

"Niedziela palmowa jest najpiękniejsza na Kurpiach" - mówił polityk.

"Barwna, wieloletnia tradycja właśnie takich palm z bibuły na Kurpiach jest wyjątkowa w skali kraju. Olbrzymie palmy. Raz do roku warto przyjechać na Kurpie. Ta nie jest tak duża, ale musiała przyjechać w samochodzie" - dodał.

Kto stworzył tę zachwycającą palmę?

Jak się okazało, piękna palma, która trafiła w ręce Agnieszki Gozdyry, jest dziełem utalentowanej pani Czesi Kowalczyk. To właśnie kunszt rąk ludowej artystki z Kurpiowszczyzny sprawił, że na wizji zagościł kawałek prawdziwej polskiej tradycji. Dziennikarka, poruszona zarówno gestem posła, jak i estetyką podarunku, nie szczędziła słów uznania dla twórczyni.

Prowadząca program "Debata Gozdyry" natychmiast skierowała ciepłe pozdrowienia do pani Czesi, podkreślając swoje głębokie uznanie dla jej pracy i wkładu w zachowanie dziedzictwa kulturowego. Gest posła i reakcja dziennikarki pokazały, że nawet w świecie polityki jest miejsce na docenienie piękna rzemiosła i siły tradycji, która potrafi wzruszyć i połączyć.

"Pani Czesiu, przepiękna! Bardzo panią serdecznie pozdrawiamy i ja bardzo dziękuję. Ta palma przypomina nam to o tym, że święta za chwilę, a jutro zaczyna się wiosna, więc same dobre skojarzenia mamy w sercu" - powiedziała.

Co symbolizuje tradycyjna palma wielkanocna?

Palma wielkanocna to znacznie więcej niż tylko świąteczna ozdoba; to jeden z najważniejszych i najbardziej wielowarstwowych symboli polskiej kultury ludowej i religijnej. Jej obecność upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie był witany gałązkami palmowymi, symbolizującymi zwycięstwo życia nad śmiercią i odrodzenie nadziei. W polskim kontekście, ze względu na specyfikę klimatyczną, tradycja ta ewoluowała, przyjmując unikalne formy.

W skład tradycyjnej polskiej palmy wchodzą często wierzbowe gałązki z baziami, które jako jedne z pierwszych roślin budzą się do życia wiosną, stając się potężnym symbolem zmartwychwstania, nieśmiertelności duszy i witalności natury. Dodatkowe elementy, takie jak bukszpan, barwinek czy borówka, reprezentują trwałość i wieczne życie, zaś kolorowe bibułowe kwiaty i wstążki dodają radości i podkreślają świąteczny nastrój Wielkanocy.

Ochronna moc ludowych wierzeń

Przez wieki, w tradycji ludowej, poświęcona palma wielkanocna pełniła niezwykle istotną funkcję ochronną dla całego gospodarstwa i jego mieszkańców. Wierzono głęboko, że trzymana w domu, ma moc odpędzania złych duchów, chroniąc przed chorobami, nieszczęściami, a nawet uderzeniami piorunów i pożarami. Była traktowana jako swoisty amulet, gwarantujący pomyślność i bezpieczeństwo rodzinie oraz plonom.

Tego typu gesty, jak ten w studiu Polsat News, przypominają o sile i pięknie polskiego dziedzictwa, które mimo upływu czasu i zmieniającej się rzeczywistości, wciąż potrafi poruszyć i zjednoczyć. W obliczu często ponurej politycznej rzeczywistości, tradycja i jej symbolika oferują promyk nadziei i odświeżającą perspektywę, przypominając o wartościach ponadczasowych i spajających społeczność.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.