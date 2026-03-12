Agresywna awantura domowa pod Pruszczem Gdańskim. Co spotkało interweniujących policjantów?

Awantura w Trąbkach Wielkich

Wtorkowy poranek, 10 marca, w gminie Trąbki Wielkie z pewnością nie należał do spokojnych. Po godzinie 9 rano dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał niepokojące zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który sterroryzował swoich domowników. Na miejsce natychmiast skierowano patrol z lokalnego komisariatu, by opanować sytuację. Wygląda na to, że rodzinny spokój został brutalnie zakłócony, a interwencja mundurowych stała się nieunikniona.

To, co policjanci zastali po dotarciu pod wskazany adres, przerosło zapewne ich najśmielsze oczekiwania. Z wnętrza domu dobiegały przeraźliwe krzyki, wulgaryzmy i odgłosy przewracanych mebli, co świadczyło o prawdziwej eskalacji konfliktu. Po wejściu do środka funkcjonariusze natknęli się na dwóch mężczyzn, którzy wyraźnie znajdowali się pod wpływem alkoholu. Ich stan nietrzeźwości tylko podsycał agresję, zapowiadając trudną i niebezpieczną interwencję.

"Zachowywali się oni bardzo agresywnie, krzyczeli i gestykowali. W tym momencie agresja mężczyzn obróciła się do policjantów - obaj zaczęli grozić stróżom prawa i wykrzykiwać wyzwiska pod ich adresem. Funkcjonariusze kilkukrotnie wezwali obu domowników do uspokojenia się, jednak nie odniosło to skutku. Mężczyźni ruszyli w stronę policjantów, którzy użyli środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili ich" - relacjonują policjanci.

Rodzinny duet kontra prawo

Z relacji mundurowych wynika, że wezwania do zachowania spokoju poszły w las. Zamiast się uspokoić, dwaj mężczyźni – jak się później okazało, 32-letni syn i jego 68-letni ojciec – z impetem ruszyli na funkcjonariuszy, co wymusiło użycie środków przymusu bezpośredniego. Policjanci musieli błyskawicznie reagować, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i opanować sytuację, która wymknęła się spod kontroli.

Niestety, obezwładnienie nie przyniosło natychmiastowego uspokojenia. Nawet po zatrzymaniu mężczyźni kontynuowali swoje agresywne zachowanie, kierując pod adresem stróżów prawa wulgaryzmy oraz, co gorsza, groźby pozbawienia życia. Takie sceny nie są, niestety, rzadkością podczas interwencji domowych, gdzie alkohol i emocje tworzą mieszankę wybuchową. Te bezprecedensowe groźby pod adresem funkcjonariuszy zaalarmowały służby, wskazując na poważne naruszenia prawa.

Jakie konsekwencje czekają agresorów?

W związku z eskalacją agresji oraz licznymi groźbami, ojciec i syn zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. To standardowa procedura w przypadku tak poważnych naruszeń porządku publicznego i bezpośredniego zagrożenia dla funkcjonariuszy. Prokurator nie zwlekał z postawieniem zarzutów, jasno wskazując na powagę sytuacji i konieczność pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

Na podstawie zebranych dowodów, obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty kierowania gróźb karalnych, co samo w sobie jest poważnym przestępstwem, oraz znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych, nakładając na nich dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 2000 złotych. To sygnał, że wymiar sprawiedliwości nie zamierza tolerować ataków na osoby pełniące służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

"Za grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi do 1 roku pozbawienia wolności" - dodają funkcjonariusze.

Czy to jednostkowy przypadek?

Sytuacja z Trąbek Wielkich, choć drastyczna, niestety nie jest odosobnionym incydentem. Coraz częściej słyszymy o przypadkach ataków na funkcjonariuszy policji, ratowników medycznych czy strażaków, którzy podczas wykonywania obowiązków narażeni są na agresję. To niepokojący trend, który świadczy o pewnym rozprzężeniu społecznym i braku szacunku dla służb mundurowych.

Oczekuje się, że nadchodzący proces sądowy wyśle jasny sygnał, że agresja wobec stróżów prawa będzie surowo karana. Policjanci, ryzykując własne bezpieczeństwo, zasługują na pełną ochronę prawną i społeczne wsparcie. Odpowiedzialność za zapewnienie im spokoju i możliwości skutecznego działania spoczywa na całym społeczeństwie i systemie prawnym.

