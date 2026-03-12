Pożar w garażu przy Galerii Renova. Czy warszawski Targówek otarł się o katastrofę?

Panika na Bródnie. Setki ludzi uciekały z budynku

W czwartek, 12 marca, warszawski Targówek stał się sceną dramatycznego zdarzenia, które mogło skończyć się znacznie gorzej. Tuż przed południem, o godzinie 10:56, służby ratunkowe otrzymały sygnał o dymie wydobywającym się z obiektu sąsiadującego bezpośrednio z popularną Galerią Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157. Płomienie w podziemnym garażu, choć początkowo niewielkie, szybko wygenerowały gęsty dym, który zaczął rozprzestrzeniać się w kompleksie handlowym, budząc natychmiastowy niepokój.

Widok czarnego dymu i świadomość zagrożenia zmusiły blisko 200 osób – klientów i pracowników – do błyskawicznej reakcji. Zamiast czekać na przybycie służb, podjęli decyzję o samodzielnej ewakuacji z budynku. Masowa ucieczka z kompleksu handlowego pokazuje, jak szybko zmienia się percepcja bezpieczeństwa, gdy zagrożenie staje się namacalne, a instynkt samozachowawczy bierze górę nad protokołami. Niewiele brakowało, aby codzienne zakupy zamieniły się w prawdziwy koszmar.

Co spłonęło w podziemiach?

Źródłem całego zamieszania okazał się poziom -2 w bloku mieszkalnym, który ściśle przylega do centrum handlowego. To tam, w podziemnej hali garażowej, żywioł znalazł podatny grunt, by rozwinąć skrzydła. Ogień, zanim został stłumiony, strawił zaparkowany motocykl oraz hulajnogę, a także zniszczył dwa pomieszczenia piwniczne. Te zdarzenia przypominają, jak niebezpieczne mogą być garaże podziemne, zwłaszcza gdy składowane są w nich materiały łatwopalne.

Pożar w takim miejscu, gdzie często panuje ciasnota i słaba wentylacja, zawsze stanowi poważne wyzwanie dla strażaków. Gęste zadymienie jest w takich warunkach równie, jeśli nie bardziej, niebezpieczne niż same płomienie, utrudniając widoczność i odcinając drogi ewakuacji. To właśnie dym był głównym czynnikiem, który zmusił tak dużą liczbę osób do natychmiastowego opuszczenia Galerii Renova, nim służby zdążyły podjąć interwencję.

Błyskawiczna akcja ratunkowa

Na miejsce zdarzenia skierowano imponujące siły – łącznie jedenaście wozów strażackich, w tym dziesięć jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp ochotniczej straży. Taka mobilizacja świadczy o powadze sytuacji i potencjalnym ryzyku, jakie mogło nieść rozprzestrzenienie się ognia. Profesjonalizm i szybkość działania strażaków okazały się kluczowe w opanowaniu płomieni, zanim te zdążyły zagrozić wyższym kondygnacjom budynku mieszkalnego czy samej galerii handlowej.

Strażacy, działając błyskawicznie, stłumili ogień, zapobiegając dalszym zniszczeniom i przede wszystkim, chroniąc ludzkie życie. Potwierdzono, że w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, co jest informacją niezwykle pocieszającą w obliczu skali incydentu. Zniszczenia ograniczyły się do spalonych przedmiotów w podziemiach, co, choć bolesne dla właścicieli, jest minimalną stratą w kontekście tego, co mogło się wydarzyć. Akcja gaśnicza została skutecznie zakończona, a zagrożenie zażegnane.

Kto odpowie za pożar?

Kiedy kurz opadł, a dym rozwiał się nad Targówkiem, nadszedł czas na ustalenie przyczyn tego incydentu. Akcja gaśnicza dobiegła końca, ale na scenę wkroczyli policjanci, którzy teraz będą prowadzić dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zaprószenia ognia w garażu. To standardowa procedura, ale w tym przypadku zyskała na znaczeniu ze względu na bliskość dużego obiektu handlowego i masową ewakuację ludzi.

Dochodzenie ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ukarania ewentualnych winnych, ale także dla zapobiegania podobnym wydarzeniom w przyszłości. Wartość prewencyjna takich analiz jest nie do przecenienia, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby obiektów wielofunkcyjnych, łączących przestrzenie mieszkalne z handlowymi. Mieszkańcy i zarządcy Galerii Renova z pewnością z niecierpliwością czekają na wyniki, które pomogą zrozumieć, co dokładnie zaszło tego marcowego przedpołudnia.

