Lech Wałęsa spotkał się z królem Szwecji. Co powiedział Karolowi XVI Gustawowi?

Królewska wizyta w Gdańsku

W czwartek 12 marca król Szwecji Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia kontynuowali swoją wizytę w Polsce, udając się do Gdańska po wcześniejszych spotkaniach w stolicy. Wizyta królewskiej pary rozpoczęła się od symbolicznego gestu złożenia wieńca przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców, usytuowanym na Placu Solidarności w Gdańsku. To uhonorowanie pamięci o historycznych wydarzeniach stanowiło ważny punkt programu.

Po uroczystości pod pomnikiem, monarchowie udali się do Europejskiego Centrum Solidarności (ECS). Tam czekało na nich spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a także okazja do zwiedzenia wystawy stałej, poświęconej kluczowej roli ruchu „Solidarność” w historii Polski. W ECS król Szwecji zawiesił kartę pamiątkową na ścianie „Solidarności”, pozostawiając wpis z datą 12 marca 2026 roku.

O czym Wałęsa rozmawiał z królem?

Po zakończeniu spotkania z Karolem XVI Gustawem, Lech Wałęsa podzielił się swoimi refleksjami z dziennikarzami, podkreślając, że "ludzie pamiętają o naszych dokonaniach". Były prezydent, pytany o tematy rozmowy z królem Szwecji, zaznaczył, że omawiano "wszystko, co się dało", co wskazuje na szeroki zakres poruszanych kwestii. Wałęsa znany jest z otwartego prezentowania swoich poglądów.

Charakterystyczną cechą wypowiedzi Lecha Wałęsy było ujawnienie jego osobistej "teorii świata". Były prezydent oświadczył, że aktywnie próbuje przekonać do niej innych, w tym również głowy państw, takie jak król Szwecji. Jego bezpośrednie podejście do międzynarodowej polityki i wizji przyszłości jest konsekwentne.

"Mam swoją teorię świata i próbuję do niej namówić innych, w tym królów" - oznajmił Lech Wałęsa.

Kluczowa rola Wałęsy w NATO?

Podczas spotkania z mediami, Lech Wałęsa odniósł się również do przypadającej 12 marca 27. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Były prezydent podkreślił swój znaczący wkład w ten proces, wskazując na intensywne wysiłki, które doprowadziły do integracji Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim. Wałęsa zaznaczył, że droga do NATO była wymagająca i pełna wyzwań.

Wyjaśnił, że początkowo ani Zachód, ani Stany Zjednoczone nie były skłonne przyjąć Polski do NATO. Przełom nastąpił dzięki jego osobistym zabiegom, zwłaszcza podczas spotkania w Pradze, gdzie przekonał prezydenta USA Billa Clintona do tej idei. Vaclav Havel, ówczesny prezydent Czech, był gospodarzem tego kluczowego wydarzenia.

"Właściwie nikt nas nie chciał – ani Zachód, ani Stany Zjednoczone. Dopiero przekonałem prezydenta USA Billa Clintona na spotkaniu w Pradze. (Prezydent Czech) Vaclav Havel zaprosił nas tam na spotkanie i wtedy zapadła decyzja. Od tego momentu Clinton, który ma w tym największą zasługę, pomógł nam wejść do NATO. Gdyby do tego nie doszło, to z naszymi porozumieniami, z okrągłym stołem, postąpiono by z nami tak jak z Ukrainą" - ocenił Lech Wałęsa.

Znaczenie decyzji o NATO dla Polski

Lech Wałęsa w swojej ocenie podkreślił, że decyzja o przyjęciu Polski do NATO była kluczowa dla bezpieczeństwa kraju. Zaznaczył, iż bez tego strategicznego kroku, losy Polski po Okrągłym Stole i wcześniejszych porozumieniach mogłyby potoczyć się podobnie jak w przypadku Ukrainy. To świadectwo dalekowzroczności i strategicznego myślenia.

Były prezydent wyraził głębokie przekonanie, że przystąpienie do Sojuszu zapewniło Polsce stabilność i ochronę, której brak odczuwały inne państwa regionu. Jego wysiłki w budowaniu silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej miały fundamentalne znaczenie dla współczesnej historii kraju i jego pozycji geopolitycznej.

