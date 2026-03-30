Agresywne psy w Krzepicach. Kto odpowie za atak na dzieci?

Groźny atak psów w Krzepicach

W niedzielę, 29 marca, około godziny 17.50 w miejscowości Krzepice, położonej w powiecie kłobuckim, miało miejsce niebezpieczne zdarzenie. Jak podała lokalna policja, dwa agresywne psy wydostały się z prywatnej posesji i zaatakowały przechodniów. Zdarzenie to wywołało niepokój wśród mieszkańców i wymagało interwencji służb ratunkowych. Początkowo zgłoszono atak na 11-letniego chłopca w rejonie rynku.

W trakcie dalszych ustaleń policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku odkryli, że zwierzęta zaatakowały więcej osób, zanim doszło do incydentu na rynku. Psy zaatakowały najpierw dwie nastolatki przy ulicy Ogrodowej, a następnie kolejną osobę. Łącznie poszkodowanych zostało czterech mieszkańców, co świadczy o skali zagrożenia.

"Z policyjnych ustaleń wynika, że z jednej z posesji w Krzepicach wydostały się dwa psy. Najpierw przy ulicy Ogrodowej zaatakowały dwie nastolatki, a następnie w rejonie rynku zaatakowały 37-letnią kobietę oraz 11-letniego chłopca" – przekazał podkom. Kamil Raczyński z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Ile osób zostało rannych?

W wyniku agresywnego zachowania zwierząt ranne zostały cztery osoby. Najpoważniejsze obrażenia odniosły dzieci, co skutkowało ich natychmiastowym transportem do szpitala. Wśród poszkodowanych znalazł się 11-letni chłopiec oraz 13-letnia dziewczynka, których stan zdrowia nie został publicznie podany. Pozostałe ofiary to dwie nastolatki i 37-letnia kobieta.

Po zdarzeniu na miejsce wezwano Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku, który podjął decyzję o zabezpieczeniu zwierząt. Psy zostały odizolowane, a ich szczepienia na wściekliznę zostały sprawdzone. Ustalono, że obydwa psy posiadały aktualne i ważne szczepienia, co jest istotną informacją dla służb.

Co grozi właścicielowi psów?

Sprawą zajmują się obecnie funkcjonariusze policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Częstochowie. Śledczy koncentrują się na ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia, w tym sposobu, w jaki zwierzęta wydostały się z posesji. Wszczęte postępowanie ma na celu wyjaśnienie wszystkich aspektów ataku.

Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W zależności od zebranych dowodów i ustaleń prokuratury, właściciel zwierząt może ponieść odpowiedzialność karną. Tego typu zaniedbania mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla osoby odpowiedzialnej.

Jak zapobiegać podobnym atakom zwierząt?

W związku z incydentem policja wystosowała apel do wszystkich właścicieli zwierząt domowych. Funkcjonariusze przypominają o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia posesji, aby uniemożliwić zwierzętom ucieczkę i zapobiec podobnym groźnym sytuacjom w przyszłości. Właściwa opieka i zabezpieczenie to klucz do bezpieczeństwa publicznego.

Sprawa ataku w Krzepicach jest w toku, a śledztwo ma na celu kompleksowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Ważne jest, aby wszyscy właściciele zwierząt pamiętali o odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem dla lokalnych służb.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.