Zakopane jak Alpy? Brytyjski gigant kusi cenami. Czym zaskoczą się turyści z UK?

Nowy cel TUI dla Brytyjczyków

Zakopane, polska stolica Tatr, zostało włączone do oferty brytyjskiego oddziału TUI na sezon 2026/2027. Brytyjscy turyści będą mogli kupić kompleksowe pakiety wakacyjne, które obejmują zarówno przelot, jak i nocleg. Loty mają odbywać się z aż szesnastu lotnisk w Wielkiej Brytanii, co znacznie ułatwi dostęp do naszego kraju. Sama podróż do Polski zajmie im około dwóch i pół godziny, co jest akceptowalnym czasem na tego typu wypad.

Wyjazdy do Zakopanego zostały zaplanowane w okresie od maja do września, co pokrywa się z sezonem letnim i wczesnojesiennym, idealnym na górskie wędrówki. W ofercie TUI znajdują się między innymi tygodniowe pobyty w komfortowych apartamentach oraz hotelach w Zakopanem. Touroperator w ten sposób otwiera polski rynek na masową turystykę z Wysp Brytyjskich, oferując im kompleksową obsługę od początku do końca podróży.

"Zakopane to brama do Tatr i jedno z najbardziej zachwycających miejsc w regionie" – tak biuro podróży TUI promuje polski kurort.

Zakopane kontra alpejskie realia?

Opis Zakopanego w materiałach promocyjnych TUI jest entuzjastyczny, kreując obraz malowniczego miejsca. Biuro podróży określa je jako „jedno z najbardziej zachwycających miejsc w regionie”, co brzmi niezwykle zachęcająco dla potencjalnych turystów. Sugestia, że Zakopane jest świetną alternatywą dla Alp, z podobnymi krajobrazami, ale znacznie niższymi cenami, z pewnością chwyta za serce oszczędnych podróżników.

Jednakże, czy ten idealny obraz w pełni odpowiada rzeczywistości, z którą mierzą się miliony turystów odwiedzających Zakopane każdego roku? Popularne Krupówki w szczycie sezonu bywają niemal nieprzejezdne z uwagi na tłumy, a długie kolejki do atrakcji to norma. Kwestia wysokich cen noclegów również często jest podnoszona przez turystów, co stawia pod znakiem zapytania deklarowane "znacznie niższe ceny" w porównaniu do Alp.

Co oferuje polska stolica Tatr?

Niezależnie od marketingowych porównań, Zakopane niezmiennie uchodzi za jedną z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w Polsce. Położenie u stóp majestatycznych Tatr sprawia, że miasto jest magnesem zarówno dla zagorzałych miłośników górskich wędrówek, jak i dla tych, którzy pragną poczuć wyjątkowy klimat Podhala. To połączenie natury i kultury tworzy unikalną atmosferę, której trudno szukać gdzie indziej.

W samej miejscowości nie brakuje ciekawych atrakcji, które z łatwością wypełnią tygodniowy pobyt, nawet bez wchodzenia w wysokie partie gór. Od tętniących życiem ulic, gdzie można podziwiać lokalne rzemiosło i smaki, po zabytki i miejsca głęboko związane z bogatą kulturą góralską. Zakopane oferuje szeroki wachlarz rozrywek, które zadowolą różnorodne gusta i oczekiwania przybywających tam turystów.

Zakopiańskie perełki turystyczne

Krupówki to bez wątpienia tętniące serce Zakopanego, miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością i gdzie można poczuć prawdziwy puls miasta. Tuż obok, górująca nad miastem Gubałówka oferuje nie tylko zapierającą dech w piersiach panoramę Tatr, ale także liczne atrakcje rekreacyjne. Wizyta na niej to niemal obowiązkowy punkt programu dla każdego turysty, bez względu na wiek czy preferencje.

Dla miłośników historii i sztuki, Zakopane skrywa takie perły jak Willa Koliba, będąca pierwszym budynkiem w stylu zakopiańskim, oraz Willa Atma, słynąca z muzeum Karola Szymanowskiego. Fani sportów zimowych z pewnością docenią Wielką Krokiew, kultową skocznię narciarską. Po intensywnym dniu warto zrelaksować się w Termach Zakopiańskich, a dla poszukujących mocniejszych wrażeń czekają Skywalk w koronach drzew oraz zjeżdżalnia grawitacyjna na Gubałówce. To bogactwo opcji sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, od Papugarni Egzotyczne Zakopane po duchową Kaplicę na Jaszczurówce, nie zapominając o majestatycznym Kasprowym Wierchu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.