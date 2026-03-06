Akcja w pociągu Falenica. Jak uratowano 65-latka z zatrzymaniem serca?

Dramatyczny poranek w pociągu

W środę, 4 marca, o godzinie 6:40, na stacji Falenica doszło do nagłego zdarzenia. 65-letni pasażer pociągu podmiejskiego zasłabł, a jego serce niespodziewanie się zatrzymało. Kierownik składu natychmiast wydał dramatyczny komunikat, pytając o obecność lekarza lub ratownika medycznego w pociągu.

Sytuacja była krytyczna i wymagała natychmiastowej interwencji. Wśród podróżnych nie było wykwalifikowanego personelu medycznego. Na szczęście, w tym samym pociągu do pracy jechała funkcjonariuszka straży miejskiej, która szybko zareagowała na wezwanie.

Reakcja na pilne wezwanie

Funkcjonariuszka straży miejskiej ze Starówki niezwłocznie skierowała się do miejsca, gdzie leżał poszkodowany mężczyzna. Zastała go w wąskim przejściu pociągu, otoczonego przez pasażerów, którzy w większości nie reagowali z powodu strachu lub braku wiedzy o pierwszej pomocy. Jej wstępna ocena stanu pacjenta była kluczowa w pierwszych chwilach zdarzenia.

Początkowo 65-latek jeszcze oddychał, wykazując bardzo wysokie tętno. Jednak po krótkiej chwili jego funkcje życiowe całkowicie ustały, co oznaczało zatrzymanie akcji serca. W odpowiedzi na ten rozwój wydarzeń, kierownik pociągu szybko dostarczył defibrylator AED, niezbędny do przeprowadzenia reanimacji.

"W wąskim przejściu leżał około 65-letni mężczyzna. Wszyscy wokół się rozstąpili, nikt nie reagował, prawdopodobnie ludzie się bali lub nie wiedzieli co robić - przekazała strażniczka. - Kiedy pierwszy raz przeprowadziłam badanie funkcji życiowych, mężczyzna jeszcze oddychał i miał bardzo wysokie tętno. Po chwili - „zatrzymał się”."

Udana resuscytacja w pociągu

Strażniczka natychmiast rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, wykorzystując defibrylator AED. Urządzenie wydało instrukcje dotyczące umieszczenia elektrod na klatce piersiowej mężczyzny oraz kilkukrotnie uruchomiło impuls elektryczny. Po defibrylacji, maszyna zaleciła kontynuację masażu serca, do którego funkcjonariuszka przystąpiła bezzwłocznie.

Do akcji ratunkowej szybko dołączyli inni świadkowie: młoda uczennica pierwszego roku szkoły pielęgniarskiej oraz inny przypadkowy pasażer. Wspólne i skoordynowane działania przyniosły pozytywny efekt. Po kilku minutach intensywnej reanimacji, 65-latek odzyskał świadomość, co było chwilowym triumfem ratujących.

Powrót do walki o życie

Po odzyskaniu świadomości mężczyzna został ułożony w pozycji bocznej bezpiecznej. Strażniczka miejska zebrała od niego ważne informacje dotyczące jego stanu zdrowia, ewentualnych chorób przewlekłych oraz numer telefonu do żony. Wydawało się, że najgorsze minęło i pasażer jest już bezpieczny, jednak sytuacja szybko uległa zmianie.

Niestety, chwilowa poprawa stanu zdrowia nie trwała długo. Serce 65-latka ponownie przestało bić, co zmusiło ratujących do wznowienia resuscytacji. Nieprzerwana reanimacja była kontynuowana aż do przybycia załogi pogotowia ratunkowego. Około godziny 7:20, ratownicy medyczni przejęli mężczyznę i po wdrożeniu zaawansowanych procedur zabrali go do szpitala.

