Inga Golańska uwięziona w ciele. Co stało się rok po udanej operacji w USA?

10-letnia Inga Golańska urodziła się ze skrajną wadą serca, Anomalią Ebsteina. Polscy lekarze dawali jej maksymalnie 10 lat życia. Dziewczynka z każdym rokiem słabła, co motywowało jej rodziców do poszukiwania ratunku za granicą.

Jedyną szansą na pełne wyzdrowienie okazała się operacja w Stanach Zjednoczonych, na którą potrzebowano około miliona złotych. Dzięki olbrzymiemu wsparciu tysięcy osób oraz przyjaciół, którzy zaangażowali się w zbieranie funduszy, Inga poleciała do Centrum Anomalii Ebsteina w USA. Skomplikowany zabieg zakończył się sukcesem, a Inga, ku zaskoczeniu bliskich, opuściła szpital już po pięciu dniach. Rodzina wróciła do Polski z dzieckiem, które mogło prowadzić normalne życie.

Niespodziewane zatrzymanie serca

Po powrocie do Polski Inga Golańska pozostawała pod stałą opieką kardiologiczną, regularnie przechodząc badania serca. Jej stan zdrowia był bardzo dobry, a wyniki nie budziły żadnych zastrzeżeń. Dziewczynka zaczęła cieszyć się życiem, robiąc rzeczy, których wcześniej nie mogła – jeździła na rowerze, wrotkach, łyżwach, nartach i hulajnodze, a także uczęszczała do szkoły. Życie jej rodziców, Agnieszki i Sławka, wróciło do normalności.

Wszystko zmieniło się niespodziewanie w szkole, kiedy serce Ingi nagle się zatrzymało. Przyczyna tego zdarzenia do dziś pozostaje nieznana. Długotrwała reanimacja pozwoliła uratować życie dziewczynki, ale w wyniku niedotlenienia mózgu Inga cierpi teraz na czterokończynowe porażenie mózgowe. Jej ciało jest unieruchomione, ale jej mądre i bystre oczy wciąż wyrażają emocje.

Życie z porażeniem mózgowym

Stan Ingi po niedotlenieniu jest bardzo trudny. Dziewczynka nie jest w stanie mówić, ani poruszać rękami i nogami. Nie może samodzielnie jeść, ale, jak podkreślają rodzice, wszystko czuje i widzi. Ból towarzyszy jej każdego dnia. Inga, mimo ograniczeń fizycznych, wykazuje świadomość i chęć kontaktu ze światem.

Po roku spędzonym w szpitalach, w tym w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w Klinice Budzik dla Dzieci, Inga wróciła do domu. Cała rodzina wierzy, że dziewczynka znowu będzie biegać, mówić i w pełni cieszyć się życiem. Aby to było możliwe, Inga wymaga intensywnej i kosztownej rehabilitacji, która jest kluczowa dla jej powrotu do zdrowia.

Czy CyberOko to jedyna nadzieja?

Obecnie jedyną formą kontaktu Ingi ze światem zewnętrznym i z rodzicami jest specjalistyczne urządzenie o nazwie „C-Eye”, znane jako „CyberOko”. To nowoczesne urządzenie pozwala Indze przekazać bliskim, jak się czuje, gdzie ją boli, a także wyrażać uczucia. Dzięki niemu dziewczynka może również realizować program szkolny w ramach nauczania domowego, co daje jej możliwość kontynuowania edukacji.

Urządzenie, które Inga obecnie posiada, jest wypożyczone i wkrótce będzie musiało zostać zwrócone właścicielowi. Zakup nowego „CyberOka” to koszt 32 tysiące złotych. Rodzina dziewczynki prowadzi zbiórkę funduszy, aby zapewnić Indze stałą możliwość komunikacji ze światem. Wsparcie jest niezbędne, by dziewczynka mogła dalej walczyć o powrót do zdrowia.

Jak pomóc Indze Golańskiej?

Istnieje kilka sposobów, aby wspomóc Ingę Golańską w jej walce o zdrowie i zakupie niezbędnego sprzętu. Rodzina prowadzi publiczną zbiórkę środków na platformie Siepomaga.pl. Każda wpłata przybliża Ingę do posiadania własnego „CyberOka” i umożliwia jej dalszą intensywną rehabilitację, która jest kluczowa dla poprawy jej stanu zdrowia. Bez tego urządzenia, kontakt ze światem będzie znacznie utrudniony.

Można również przekazać 1,5% swojego podatku na ratowanie zdrowia Ingi. Aby to zrobić, należy podać Numer KRS 0000396361 oraz Cel szczegółowy 0108498 z dopiskiem „Inga”. Wsparcie finansowe jest dla rodziny kluczowe, aby zapewnić dziewczynce jak najlepszą opiekę i szansę na poprawę jakości życia, a także kontynuację nauki i komunikacji.

