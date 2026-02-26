Alarm chemiczny w Warszawie. Tajemnicza koperta sparaliżowała służby na godziny?

Alarm chemiczny na Zakroczymskiej

W środę, 25 lutego, około godziny 13:30, komisariat policji przy ulicy Zakroczymskiej w Warszawie stał się miejscem alarmu chemicznego. Przyczyną zdarzenia było dostarczenie przez zaniepokojoną kobietę koperty, którą znalazła w swojej skrzynce pocztowej. Wewnątrz koperty znajdował się tajemniczy, biały proszek, co natychmiast wzbudziło obawy o potencjalne zagrożenie biologiczne lub chemiczne dla obecnych w budynku osób. Dyżurny policjant przyjął zgłoszenie i podjął niezbędne procedury bezpieczeństwa.

Po zgłoszeniu obecności nieznanej substancji, podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu budynku komisariatu, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Na miejsce wezwano odpowiednie służby ratunkowe, w tym straż pożarną oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego (SGRChem-Eko) z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6. Celem było szybkie rozpoznanie substancji i neutralizacja zagrożenia, co jest standardową procedurą w takich sytuacjach. Działania te miały zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom komisariatu, jak i okolicznym mieszkańcom.

"O godzinie 13:30 wpłynęło zgłoszenie, że znaleziono skrystalizowaną substancję, która może zagrażać obecnym tam osobom. Na miejscu pracowali policjanci, zastępy straży pożarnej, grupa minersko-pirotechniczna, obecny był zespół ratownictwa medycznego. Ewakuowano około 300 pracowników, nikt nie ucierpiał. Substancja została zabezpieczona do badań" - przekazała asp. Małgorzata Gębczyńska, oficer prasowy komendy rejonowej III.

Opóźnienia w interwencji. Jaka była przyczyna?

Przyjazd specjalistów z SGRChem-Eko na ulicę Zakroczymską był znacząco opóźniony, co wynikało z równoczesnej, pilnej interwencji w innej części stolicy. Strażacy byli już zaangażowani w skomplikowaną akcję na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zlokalizowanym na Ochocie, przy ulicy Miecznikowa. To zdarzenie również dotyczyło potencjalnego zagrożenia chemicznego, co wymagało pełnej gotowości i zaangażowania dostępnych sił i środków specjalistycznych. Równoległe zdarzenia testowały zdolności operacyjne warszawskich służb.

Zgłoszenie dotyczące Wydziału Biologii UW wpłynęło również około godziny 13:30, informując o znalezionej tam skrystalizowanej substancji. W związku z potencjalnym zagrożeniem, na miejscu podjęto szeroko zakrojone działania ratunkowe. Konieczna była ewakuacja około 300 pracowników, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Akcja ta angażowała znaczną liczbę służb i sprzętu, co uniemożliwiło natychmiastowe skierowanie grupy chemicznej na Zakroczymską.

Akcja ratunkowa na Uniwersytecie Warszawskim

Na miejsce zdarzenia przy ulicy Miecznikowej skierowano liczne siły. W akcji uczestniczyli policjanci, zastępy straży pożarnej, w tym również specjalistyczne jednostki. Do działań dołączyła także grupa minersko-pirotechniczna, co świadczyło o poważnym traktowaniu zagrożenia. Obecny był również zespół ratownictwa medycznego, gotowy do udzielenia pomocy poszkodowanym, chociaż na szczęście nikt nie ucierpiał. Wszystkie służby pracowały w pełnej koordynacji, aby jak najszybciej zabezpieczyć teren i zbadać nieznaną substancję.

Po zakończeniu działań ewakuacyjnych, służby przystąpiły do zabezpieczenia skrystalizowanej substancji znalezionej na Wydziale Biologii. Materiał ten został pobrany do dalszych badań laboratoryjnych, które mają ostatecznie określić jego skład chemiczny i poziom zagrożenia. Dzięki szybkiej i skoordynowanej reakcji udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji, a pracownicy uczelni mogli w bezpieczny sposób opuścić budynek. Akcję na Uniwersytecie zakończono sukcesem, co pozwoliło na skierowanie grupy chemicznej na Zakroczymską.

Zakończenie działań na Zakroczymskiej

Dopiero przed godziną 17:00, po zakończeniu interwencji na Uniwersytecie Warszawskim, "chemicy" dotarli do komisariatu przy ulicy Zakroczymskiej. Ich pierwszym zadaniem było zabezpieczenie terenu wokół budynku i wyznaczenie strefy bezpiecznej, aby chronić osoby postronne przed ewentualnym kontaktem z nieznaną substancją. Następnie przystąpiono do szczegółowego rozpoznania tajemniczego białego proszku, który wywołał cały alarm. Specjaliści, wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny, przeprowadzili wstępne testy na miejscu zdarzenia.

Po dokładnych badaniach i analizach przeprowadzonych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, okazało się, że biały proszek nie stanowił żadnego realnego zagrożenia. Nie stwierdzono obecności substancji niebezpiecznych, toksycznych ani wybuchowych. W związku z tym, po kilku godzinach intensywnych działań i utrzymującego się napięcia, alarm chemiczny został odwołany, a działania służb oficjalnie zakończone. Budynek komisariatu mógł wznowić normalne funkcjonowanie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.