Aleksander Miszalski zagrożony. Czy opuści Wawel przed czasem?

Kraków szykuje się na polityczne trzęsienie ziemi

Stolica Małopolski, miasto o bogatej historii i burzliwych obyczajach politycznych, ponownie znalazła się w centrum uwagi. Ledwo ostygły emocje po tegorocznych wyborach samorządowych, a już Aleksander Miszalski, świeżo upieczony prezydent Krakowa, musi zmierzyć się z groźbą przedwczesnego zakończenia swojej kadencji. To sytuacja, która, choć rzadka, co jakiś czas przypomina o suwerennej woli mieszkańców, gotowych aktywnie wpływać na losy lokalnej administracji.

Inicjatywa zorganizowania referendum, mającego na celu odwołanie nie tylko samego prezydenta, ale i całej rady miejskiej, nabrała tempa w imponującym tempie. Pismo z oficjalnymi planami trafiło do komisarza wyborczego 27 stycznia, a już 11 marca organizatorzy złożyli dokumenty z blisko 134 tysiącami podpisów. Taki wynik to bez wątpienia wyraz głębokiego niezadowolenia społecznego i ostrzeżenie dla obecnych władz, że ich mandat nie jest dany raz na zawsze.

Weryfikacja podpisów na ostatniej prostej

Obecnie kluczową rolę odgrywa Krakowski Komisarz Wyborczy, który ma dokładnie 30 dni od daty złożenia list na ich szczegółową weryfikację. Aby procedury referendalne ruszyły pełną parą, konieczne jest potwierdzenie autentyczności co najmniej 58 355 podpisów. Biorąc pod uwagę znaczną nadwyżkę zebranych kartek, wydaje się to jedynie formalnością, niemniej jednak proces ten jest skrupulatnie nadzorowany, aby uniknąć jakichkolwiek zarzutów co do jego transparentności.

Przedstawiciele krakowskiego oddziału Krajowego Biura Wyborczego, zapytani o postępy prac, potwierdzają, że weryfikacja wciąż trwa. Jak poinformowała dyrektor Barbara Golanko, instytucja nie będzie publikować cząstkowych wyników, co oznacza, że na ostateczną decyzję trzeba będzie poczekać do końca wyznaczonego terminu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się głosowania już w maju, z najczęściej wymienianymi datami 17 lub 24.

Czy krakowianie znów ruszą do urn?

Sama formalna decyzja o przeprowadzeniu referendum to jednak dopiero początek prawdziwej politycznej batalii. Kluczowe dla przyszłości Aleksandra Miszalskiego i rady miasta okaże się zaangażowanie mieszkańców. Przepisy stanowią jasno: aby wynik referendum był wiążący, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby osób głosujących w poprzednich wyborach. W przypadku Krakowa, gdzie w drugiej turze zagłosowało 264 257 osób, oznacza to konieczność mobilizacji minimum 158 555 uczestników.

To wysoki próg, zwłaszcza w kontekście relatywnie niskiej frekwencji w ostatnich wyborach samorządowych, i będzie prawdziwym testem dla inicjatorów odwołania. Jeśli mieszkańcy rzeczywiście zdecydują się przerwać kadencję Miszalskiego, miasto czekają przedterminowe wybory. Władzę nad Krakowem tymczasowo przejmie komisarz wyznaczony bezpośrednio przez premiera, co zawsze wiąże się z okresem niepewności i zmian w lokalnej administracji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.