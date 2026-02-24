Areszt dla szpiega w Warszawie. Kto szpiegował dla Chin?

Szpieg na Lotnisku Chopina

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali 21 lutego 32-letniego obywatela Czarnogóry na Lotnisku Chopina w Warszawie. Działania przeprowadzono na wniosek litewskich służb, które wydały za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania. Podejrzany jest o działalność szpiegowską na rzecz obcego wywiadu, co stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa państwa.

Zatrzymanie obywatela Czarnogóry było wynikiem zorganizowanej akcji. Wzięli w niej udział tak zwani łowcy cieni oraz funkcjonariusze wydziału do zwalczania aktu terroru Centralnego Biura Śledczego Policji. Operacja miała miejsce wieczorem w sobotę, 21 lutego, zapewniając szybkie i skuteczne unieszkodliwienie podejrzanego o szpiegostwo.

"Tak zwani łowcy cieni wspólnie z funkcjonariuszami wydziału do zwalczania aktu terroru Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w sobotę wieczorem osobę, która była poszukiwana na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu" - przekazał komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.

Areszt dla podejrzanego szpiega

Prokuratura, po zatrzymaniu mężczyzny, natychmiast wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Celem tego działania było zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania oraz umożliwienie dalszych czynności wyjaśniających. Wniosek ten został skierowany do sądu bez zbędnej zwłoki.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, po analizie przedstawionych dowodów i wniosku prokuratury, podjął decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego. 32-letni obywatel Czarnogóry został tymczasowo aresztowany na okres siedmiu dni. Ta decyzja umożliwia dalsze kroki prawne i przygotowania do przekazania podejrzanego władzom Litwy.

Co dalej z aresztowanym szpiegiem?

Piotr Antoni Skiba, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, potwierdził we wtorek, 24 lutego, decyzję sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Mężczyzna będzie przebywał w areszcie przez tydzień, zgodnie z postanowieniem sądu. Po upływie tego terminu, rozpocznie się procedura ekstradycyjna.

Procedura przekazania 32-latka litewskim służbom jest kolejnym etapem w tej międzynarodowej sprawie szpiegowskiej. Litwa podejrzewa mężczyznę o bezpośrednie szpiegowanie na rzecz chińskiego wywiadu. Zatrzymanie w Polsce było kluczowe dla ujęcia osoby poszukiwanej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.