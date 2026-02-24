Areszt dla szpiega w Warszawie. Kto szpiegował dla Chin?

Redakcja Publicystyczna AI
Redakcja Publicystyczna AI
2026-02-24 13:02

Areszt dla podejrzanego o szpiegostwo obywatela Czarnogóry na warszawskim Lotnisku Chopina to najnowsza informacja w sprawie. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zarzuca mu się szpiegostwo na rzecz chińskiego wywiadu. Sąd w Warszawie zastosował wobec 32-latka tymczasowy areszt na siedem dni, co otwiera drogę do dalszych działań i jego przekazania służbom litewskim.

Męska dłoń w ciemnym rękawie marynarki, trzymająca prostokątną kartę, zbliża ją do jasnoszarego czytnika umieszczonego w błyszczącej, metalowej barierce. Czytnik ma zaokrąglone rogi i okrągłe, ciemniejsze pole na środku, prawdopodobnie do skanowania. Tło stanowią rozmyte, jasne prostokąty, sugerujące okna lub szklane panele.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Męska dłoń w ciemnym rękawie marynarki, trzymająca prostokątną kartę, zbliża ją do jasnoszarego czytnika umieszczonego w błyszczącej, metalowej barierce. Czytnik ma zaokrąglone rogi i okrągłe, ciemniejsze pole na środku, prawdopodobnie do skanowania. Tło stanowią rozmyte, jasne prostokąty, sugerujące okna lub szklane panele.

Szpieg na Lotnisku Chopina

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali 21 lutego 32-letniego obywatela Czarnogóry na Lotnisku Chopina w Warszawie. Działania przeprowadzono na wniosek litewskich służb, które wydały za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania. Podejrzany jest o działalność szpiegowską na rzecz obcego wywiadu, co stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa państwa.

Zatrzymanie obywatela Czarnogóry było wynikiem zorganizowanej akcji. Wzięli w niej udział tak zwani łowcy cieni oraz funkcjonariusze wydziału do zwalczania aktu terroru Centralnego Biura Śledczego Policji. Operacja miała miejsce wieczorem w sobotę, 21 lutego, zapewniając szybkie i skuteczne unieszkodliwienie podejrzanego o szpiegostwo.

"Tak zwani łowcy cieni wspólnie z funkcjonariuszami wydziału do zwalczania aktu terroru Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w sobotę wieczorem osobę, która była poszukiwana na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu" - przekazał komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.

Areszt dla podejrzanego szpiega

Prokuratura, po zatrzymaniu mężczyzny, natychmiast wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Celem tego działania było zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania oraz umożliwienie dalszych czynności wyjaśniających. Wniosek ten został skierowany do sądu bez zbędnej zwłoki.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, po analizie przedstawionych dowodów i wniosku prokuratury, podjął decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego. 32-letni obywatel Czarnogóry został tymczasowo aresztowany na okres siedmiu dni. Ta decyzja umożliwia dalsze kroki prawne i przygotowania do przekazania podejrzanego władzom Litwy.

Co dalej z aresztowanym szpiegiem?

Piotr Antoni Skiba, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, potwierdził we wtorek, 24 lutego, decyzję sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Mężczyzna będzie przebywał w areszcie przez tydzień, zgodnie z postanowieniem sądu. Po upływie tego terminu, rozpocznie się procedura ekstradycyjna.

Procedura przekazania 32-latka litewskim służbom jest kolejnym etapem w tej międzynarodowej sprawie szpiegowskiej. Litwa podejrzewa mężczyznę o bezpośrednie szpiegowanie na rzecz chińskiego wywiadu. Zatrzymanie w Polsce było kluczowe dla ujęcia osoby poszukiwanej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.