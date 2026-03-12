Aresztowanie policjanta w Warszawie. Kim jest wysoki rangą funkcjonariusz?

Zatrzymanie wysokiego rangą policjanta

Policjanci z Biura Spraw Wewnętrznych Policji Komendy Głównej Policji we wtorek, 11 marca, zatrzymali funkcjonariusza Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Działania te miały związek z podejrzeniem popełnienia przestępstw przez osobę pełniącą funkcje publiczne. O tej sprawie jako pierwsze doniosło radio RMF FM, informując o szczegółach dotyczących zatrzymania i postawionych zarzutów. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji jest jednostką wyspecjalizowaną w zwalczaniu przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy mundurowych.

Zatrzymany funkcjonariusz to Jarosław G., który zajmował stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu w stołecznej jednostce. Śledczy postawili mu zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pełnienie funkcji oraz ujawnienie informacji z trwającego postępowania. Szczegóły dotyczące ujawnionych informacji oraz wysokości przyjętych łapówek pozostają na razie niejawne.

Jakie zarzuty usłyszał Jarosław G.?

Jarosław G., służący w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, usłyszał zarzuty związane z przyjęciem korzyści majątkowej. Chodzi o przestępstwo korupcyjne, ściśle powiązane z pełnioną przez niego funkcją publiczną. Dodatkowo prokuratura zarzuca mu ujawnienie poufnych danych ze śledztwa, które było prowadzone w jego jednostce pod nadzorem prokuratury. Zarzuty te świadczą o poważnym naruszeniu obowiązków służbowych i zaufania publicznego.

W toku tego samego śledztwa zarzuty postawiono łącznie czterem osobom. Oprócz zatrzymanego policjanta, trzy inne osoby są objęte postępowaniem. Wobec dwóch z nich zastosowano łagodniejsze środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe. Wskazuje to na zróżnicowany stopień ich zaangażowania w podejrzane działania.

"Mogę potwierdzić, że w tej sprawie zarzuty łącznie usłyszały cztery osoby, z czego jeden funkcjonariusz policji. Funkcjonariusz policji usłyszał zarzuty związane z przestępstwem o charakterze korupcyjnym i zarzut dotyczący ujawniania materiału toczących się postępowań. To jest świeża sprawa kilkumiesięczna, powiedziałbym tak" - przekazał Remigiusz Hynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Areszt tymczasowy dla policjanta

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Jarosław G. został objęty tymczasowym aresztowaniem, co podkreśla powagę zarzutów oraz ryzyko utrudniania postępowania. Decyzja sądu oznacza, że funkcjonariusz pozostanie za kratami na czas trwania śledztwa. Tymczasowe aresztowanie jest stosowane w sprawach o dużej wadze społecznej i prawnej.

Aresztowanie policjanta z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I jest istotnym wydarzeniem dla stołecznej policji. Sytuacja ta rzuca cień na transparentność i uczciwość służb porządkowych. Postępowanie jest prowadzone przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, które ma za zadanie eliminować wszelkie nieprawidłowości w szeregach funkcjonariuszy. Sprawa dotyczy przestępstw o charakterze korupcyjnym, co jest zawsze traktowane bardzo poważnie.

Co dalej ze śledztwem w Warszawie?

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I niezwłocznie zareagowała na zatrzymanie swojego funkcjonariusza. W oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych potwierdzono fakt aresztowania. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I podjął decyzję o zawieszeniu Jarosława G. w obowiązkach służbowych. Zawieszenie jest standardową procedurą w przypadku tak poważnych zarzutów.

Śledztwo w sprawie aresztowanego policjanta i pozostałych trzech osób jest w toku i ma charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga na obecnym etapie nie ujawnia szczegółów dotyczących okoliczności popełnionych przestępstw. Śledczy intensywnie analizują zgromadzony materiał dowodowy, aby w pełni wyjaśnić zakres i charakter afery. Możliwe są dalsze zatrzymania w związku z toczącym się postępowaniem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.