Aresztowanie w Piasecznie. Co policja znalazła w mieszkaniu listonoszki?

Zatrzymanie w Piasecznie

W Piasecznie, na ulicy Jana Pawła II, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili zaplanowaną kontrolę drogową. Działania operacyjne wskazywały na możliwe posiadanie środków odurzających przez parę podróżującą Passatem. Interwencja szybko potwierdziła te przypuszczenia, prowadząc do zatrzymania pojazdu.

Kontrola dotyczyła 33-letniego mężczyzny oraz 29-letniej kobiety, którzy znajdowali się w samochodzie. Przy pasażerze, 33-latku, policjanci ujawnili obecność marihuany, co było bezpośrednią przyczyną interwencji kryminalnych. To odkrycie zapoczątkowało dalsze, szersze czynności prowadzone przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

"- Przy 33-latku siedzącym na fotelu pasażera funkcjonariusze znaleźli marihuanę. Dla kierującej autem kobiety ta kontrola stała się jednocześnie początkiem większych kłopotów. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 29-latka nie powinna kierować autem, ponieważ nie posiada wymaganych do tego uprawnień. Kobieta stwierdziła, że ma tego świadomość, ponieważ już jedno postępowanie w tej sprawie toczy się przeciwko niej - przekazała podkom. Gąsowska."

Co odkryto w mieszkaniu listonoszki?

Po wstępnych ustaleniach i zatrzymaniu pary, funkcjonariusze policji podjęli decyzję o przeszukaniu ich wspólnego mieszkania. W lokalu natrafiono na kolejne znaczące ilości substancji psychoaktywnych, co rozszerzyło zakres prowadzonego śledztwa. To było jednak dopiero początkiem bardziej zaskakujących odkryć.

Oprócz narkotyków, w mieszkaniu znaleziono liczne torby i pojemniki wypełnione listami oraz przesyłkami pocztowymi. Okazało się, że 29-letnia kobieta, do końca poprzedniego roku, pracowała jako listonoszka. Zamiast dostarczać korespondencję do adresatów, przechowywała ją w swoim prywatnym domu, co jest poważnym naruszeniem obowiązków służbowych i zaufania.

"- Funkcjonariuszom tłumaczyła, że miała za mało czasu w ciągu dnia i nie zawsze udawało jej się doręczyć całą korespondencję - dodała mundurowa."

Jakie konsekwencje czekają zatrzymanych?

Ostatecznie cała para została zatrzymana i postawiona przed zarzutami. Mężczyzna, 33-latek, będzie odpowiadał za przestępstwo posiadania środków odurzających. Policja zabezpieczyła przy nim i w jego miejscu zamieszkania marihuanę oraz heroinę, co stanowi podstawę do dalszych działań prawnych prowadzonych przez prokuraturę.

Kobieta, 29-letnia była listonoszka, zmierzy się z konsekwencjami prawnymi dotyczącymi wielu aspektów. Oprócz prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień, będzie odpowiadać za przestępstwo z artykułu 276 Kodeksu karnego, czyli niwelowanie dokumentu poprzez ukrywanie korespondencji. Sprawami obojga zajmuje się obecnie miejscowa prokuratura, która będzie prowadzić dalsze postępowanie w tej sprawie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.