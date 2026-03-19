Arson w Lęborku. Dlaczego 47-latek podpalił Audi?

Samochód Audi spłonął w Lęborku

Nad ranem w sobotę, 14 marca, w Lęborku doszło do poważnego incydentu. Nieznany sprawca podłożył materiał nasączony łatwopalną substancją pod zaparkowane przed jednym z budynków auto marki Audi. Pojazd należący do 36-letniego mieszkańca miasta został doszczętnie strawiony przez ogień, co skutkowało całkowitym zniszczeniem mienia.

Wartość spalonego samochodu oszacowano na około 8 tysięcy złotych. Po zgłoszeniu zdarzenia, sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z lęborskiej policji. Ich zadaniem było ustalenie okoliczności podpalenia oraz zidentyfikowanie i zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Funkcjonariusze podjęli intensywne działania operacyjne w celu rozwiązania sprawy.

"Kryminalni na podstawie zabezpieczonych na miejscu śladów i dowodów, w tym nagrania monitoringu oraz pracy operacyjnej ustalili, kto może być za to odpowiedzialny. Zatrzymali do sprawy 47-letniego mieszkańca Lęborka" - informują funkcjonariusze.

Zatrzymano 47-letniego mieszkańca Lęborka

Dzięki szybkim działaniom operacyjnym oraz analizie zabezpieczonych dowodów, w tym zapisów z monitoringu miejskiego, kryminalni z Lęborka zdołali błyskawicznie ustalić tożsamość podejrzanego. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Lęborka, który został zatrzymany w związku z podpaleniem pojazdu. Mężczyzna został przewieziony na komisariat w celu dalszych czynności procesowych i przesłuchania.

Zatrzymanemu postawiono zarzut zniszczenia mienia poprzez podpalenie samochodu. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia dotyczące motywów swojego działania. Jego zeznania rzuciły nowe światło na przyczyny tego aktu wandalizmu, ujawniając osobiste tło incydentu. Sprawa jest obecnie prowadzona przez prokuraturę.

Zemsta za obrazy czy alkohol?

47-latek tłumaczył śledczym, że podłożenie ognia pod Audi było aktem zemsty. Twierdził, że działał pod wpływem alkoholu, a cała "akcja" była spontaniczna. Motywem miały być obraźliwe słowa, które od pewnego czasu kierował pod jego adresem 36-letni właściciel pojazdu. Incydent z 14 marca miał być odwetem za te ustne ataki.

Policjanci szczegółowo przesłuchali zatrzymanego, zbierając wszystkie dostępne informacje. Ustalono, że konflikt między mężczyznami trwał już od dłuższego czasu, a podpalenie było kulminacją narastających animozji. Wpływ alkoholu na decyzję sprawcy jest również badany w ramach prowadzonego śledztwa.

"Twierdził, że to była spontaniczna „akcja”, był wtedy pod wpływem alkoholu i zrobił to z zemsty za obraźliwe słowa kierowane do niego od jakiegoś czasu przez właściciela Audi" - dodają policjanci.

Jakie konsekwencje grożą podpalaczowi Audi?

Za popełnione przestępstwo zniszczenia mienia o znacznej wartości, 47-latkowi grozi surowa kara. Zgodnie z polskim prawem, za tego typu czyny przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Sprawa trafiła do prokuratury, która będzie prowadzić dalsze postępowanie i formułować akt oskarżenia.

Sąd, po zebraniu wszystkich dowodów i przesłuchaniu świadków, zadecyduje o ostatecznym wymiarze kary. Będzie brał pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym motywy działania sprawcy oraz wysokość poniesionych strat. Podejrzany oczekuje na decyzje prokuratury w sprawie jego dalszych losów prawnych, co może zakończyć się procesem karnym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.