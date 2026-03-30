Atak gazem pieprzowym na influencerów w Krakowie. Co spotkało 19-letniego sprawcę?

Atak gazem w centrum Krakowa

Pod koniec lutego bieżącego roku na Rynku Głównym w Krakowie doszło do niepokojącego zdarzenia. Grupa popularnych w internecie influencerów została zaatakowana gazem pieprzowym przez nieznanego wówczas sprawcę. Incydent ten szybko zyskał rozgłos, głównie dzięki nagraniom wideo, które obiegły sieć, wywołując szeroką dyskusję.

W odpowiedzi na zgłoszenie, policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli natychmiastowe działania operacyjne. Ich celem było ustalenie tożsamości oraz zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za atak. Skrupulatne prace śledcze przyniosły efekt: funkcjonariusze zidentyfikowali i zatrzymali 19-letniego mężczyznę.

Zarzuty dla młodego sprawcy

Po zgromadzeniu i szczegółowej analizie materiału dowodowego, zatrzymanemu 19-latkowi przedstawiono poważne zarzuty. Główne oskarżenie dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, co zgodnie z polskim kodeksem karnym jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do roku. Jest to standardowa kwalifikacja prawna dla tego typu czynu.

Dodatkowo, zachowanie sprawcy zostało zakwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim. Ta klasyfikacja oznacza, że sąd może orzec surowszą karę niż przewidziana standardowo za naruszenie nietykalności cielesnej. Kwalifikacja chuligańska jest stosowana w przypadku działania publicznego, z rażącym lekceważeniem porządku prawnego.

Konsekwencje i kary finansowe

Poza zarzutem karnym, 19-latek został pociągnięty do odpowiedzialności za szereg popełnionych wykroczeń. Wśród nich znalazły się takie przewinienia jak nieobyczajny wybryk w miejscu publicznym, używanie słów nieprzyzwoitych, a także zakłócenie porządku publicznego. Te czyny są regulowane przez kodeks wykroczeń i wiążą się z sankcjami finansowymi.

Za wymienione wykroczenia, na sprawcę nałożono łączne mandaty karne na kwotę przekraczającą 4 tysiące złotych. Jest to znacząca suma, podkreślająca powagę naruszenia przepisów. Cała sprawa stanowi przestrogę przed lekceważeniem norm społecznych i prawnych w przestrzeni publicznej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.