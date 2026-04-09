Atak młotkiem w Warszawie. Dlaczego 19-latek zaatakował bliskich?

Brutalny atak na Żoliborzu

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w jednym z mieszkań przy ulicy Śmiałej na warszawskim Żoliborzu. 19-letni mężczyzna dopuścił się próby podwójnego zabójstwa, atakując swoją matkę oraz jej partnera. Do zdarzenia doszło tuż przed świętami wielkanocnymi, w momencie gdy ofiary spały. Napastnik wykorzystał ich bezbronność, uderzając ich młotkiem.

Śledczy ustalili, że agresor z zimną krwią zakradł się do sypialni, gdzie przebywały jego ofiary. Nastolatek wymierzył ciosy młotkiem, poważnie raniąc oboje. Poszkodowani odnieśli rozległe obrażenia, wymagające natychmiastowej interwencji medycznej. Ich stan był na tyle poważny, że wymagał pilnego transportu do placówek medycznych.

Ucieczka i błyskawiczne zatrzymanie

Dzięki szybkiej reakcji partnera matki, który pomimo odniesionych obrażeń zdołał się wyrwać z rąk oprawcy, udało się wezwać pomoc. Mężczyzna zaalarmował służby ratunkowe, co okazało się kluczowe dla życia poszkodowanych. Zawiadomienie dotarło do funkcjonariuszy z żoliborskiej komendy, którzy natychmiast udali się na miejsce zdarzenia.

Po dotarciu pod wskazany adres, mundurowi zastali dramatyczny widok. Nieprzytomna matka 19-latka i jej ranny partner zostali natychmiast przetransportowani do szpitala. Młody mężczyzna, sprawca ataku, nie podjął próby ucieczki i spokojnie przebywał w sąsiednim pokoju. Został błyskawicznie obezwładniony i zatrzymany przez policyjny patrol.

Co grozi sprawcy ataku?

Po zatrzymaniu 19-latka, na miejscu zdarzenia przeprowadzono szczegółowe czynności procesowe. Funkcjonariusze policyjnej grupy dochodzeniowo-śledczej zabezpieczyli istotne ślady kryminalistyczne. Wykonano dokładne oględziny lokalu przy ulicy Śmiałej, mające na celu zebranie pełnego materiału dowodowego. Podjęto również próby przesłuchania świadków tej dramatycznej napaści, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności.

Dalsze śledztwo w sprawie usiłowania podwójnego zabójstwa toczy się pod bezpośrednim nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Zadaniem prokuratury jest wyjaśnienie motywów działania brutalnego nastolatka. 19-latek trafił do aresztu na trzy miesiące, a za usiłowanie zabójstwa dwóch osób grozi mu najsurowsza z możliwych kar – dożywocie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.