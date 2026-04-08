Atak na Ukrainki w Poznaniu. 35-latka z zarzutami wyjawiła zaskakujący powód?

Agresja w świąteczny weekend

Nagranie, które wstrząsnęło opinią publiczną, pojawiło się na profilu „poznan_moment” w Wielkanoc. Na filmie wyraźnie widać, jak agresywna kobieta najpierw słownie znieważa inne osoby, używając przy tym określeń odnoszących się do ich narodowości. Eskalacja konfliktu szybko przerodziła się w fizyczny atak, co natychmiast wywołało falę oburzenia w internecie i poza nim, przypominając o niestety wciąż obecnych w przestrzeni publicznej aktach nienawiści.

Sytuacja miała miejsce w sobotę pod Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, miejscu publicznym, co dodatkowo podkreśla bezprecedensowy charakter zajścia. Incydent, zarejestrowany i udostępniony online, szybko stał się dowodem w sprawie, przyspieszając działania organów ścigania. Reakcja internautów i mediów na to nagranie była natychmiastowa i zdecydowana, co pozwoliło szybko nagłośnić sprawę i zmobilizować służby do działania.

Szybka reakcja służb

Dzień po pojawieniu się nagrania, w poniedziałek, Wielkopolska Policja wydała komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia o napaści i znieważeniu na tle narodowościowym. Funkcjonariusze zapewniali, że podejrzewana o te czyny kobieta zostanie pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. To typowy scenariusz, gdy presja społeczna i medialna wymusza szybkie i zdecydowane działanie ze strony organów porządku publicznego, choć nie zawsze udaje się tak sprawnie zidentyfikować sprawców.

Jeszcze tego samego dnia mundurowi poinformowali o zatrzymaniu 35-letniej agresorki, co jest dowodem na skuteczność działań operacyjnych policji. Ustalono również, że kobieta nie była wcześniej osobą nieznaną organom ścigania. Została już notowana za szereg innych przestępstw, w tym za groźby, kradzież, fałszerstwo, oszustwo oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, co niestety maluje obraz osoby z historią problemów z prawem.

Jakie zarzuty usłyszała 35-latka?

We wtorek, 7 kwietnia, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak, przedstawił publicznie zarzuty postawione 35-latce. Jak zaznaczył prokurator, kobieta znieważyła pokrzywdzone Ukrainki używając słów powszechnie uznawanych za wulgarne. To nie tylko naruszenie godności, ale w kontekście aktu ksenofobicznego, również poważne przestępstwo z nienawiści.

Wobec jednej z poszkodowanych zastosowała również przemoc fizyczną, ciągnąc ją za włosy i powodując lekkie obrażenia ciała. Te szczegóły podkreślają brutalność ataku i jego celowe, narodowościowe podłoże. Za zarzucane czyny 35-latce grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, co jest poważną konsekwencją dla sprawczyni tego wstrząsającego zdarzenia.

"Kobieta znieważyła pokrzywdzone słowami powszechnie uznawanymi za wulgarne. Wobec jednej z nich stosowała także przemoc, ciągnąc ją za włosy i część z nich wyrywając, powodując tym samym powstanie lekkich obrażeń ciała. Zebrane dowody potwierdziły, że kobiety zostały napadnięte z powodu ich przynależności narodowej" - zaznaczył prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Czy kobieta przyznaje się do winy?

Prokurator Wawrzyniak dodał, że 35-latce przedstawiono zarzut stosowania przemocy oraz znieważania i naruszenia czynności ciała na tle ksenofobicznym, co jest precyzyjnym określeniem prawnym. Podczas przesłuchania kobieta złożyła wyjaśnienia, tłumacząc, że do szarpaniny doszło, ponieważ sama miała bronić się przed pokrzywdzonymi, co próbuje odwrócić narrację i przerzucić odpowiedzialność. Ta linia obrony jest często spotykana w podobnych przypadkach, lecz rzadko bywa skuteczna w obliczu jasnych dowodów.

Wobec agresorki zastosowano policyjny dozór, połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania do ustalonej pokrzywdzonej. Jest to środek zapobiegawczy mający na celu ochronę ofiar i zapobieżenie dalszej eskalacji. Mimo zatrzymania i postawionych zarzutów, ta sprawa po raz kolejny uwypukla, jak ważne jest monitorowanie i reagowanie na przejawy nienawiści w przestrzeni publicznej, aby takie incydenty nie pozostawały bezkarne, wpływając na poczucie bezpieczeństwa mniejszości narodowych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.