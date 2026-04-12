Atak nożem w Warszawie. Co wiemy o sprawcy?

Dramat na ulicy Karmelickiej w Warszawie

Zgłoszenie dotyczące poważnej awantury domowej wpłynęło do funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w sobotę, 11 kwietnia, przed południem. Incydent miał miejsce w jednym z mieszkań przy ulicy Karmelickiej w centrum Warszawy. Podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji precyzyjnie wyjaśniła, że ten krwawy epizod natychmiast zaalarmował służby. Poszkodowana 29-letnia kobieta doznała niezwykle groźnych obrażeń ciała. Jej stan jest krytyczny.

Kobieta aktualnie przebywa w szpitalu, gdzie trwa intensywna walka o jej życie. Agresorem w tej sprawie okazał się jej 28-letni partner, obywatel Ukrainy. Po dokonaniu ataku nożem mężczyzna próbował znaleźć schronienie w innym lokalu położonym na terenie tego samego budynku. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji mundurowych udało się go odnaleźć oraz natychmiastowo ująć. Mieszkańcy okolicy są wstrząśnięci przebiegiem zdarzeń.

Zatrzymany partner w szpitalu psychiatrycznym

Okoliczności oraz przyczyny tej brutalnej napaści są obecnie przedmiotem intensywnego śledztwa. Dochodzenie prowadzone jest przez policjantów pod ścisłym nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazał kluczową informację o umieszczeniu zatrzymanego napastnika w zamkniętej placówce psychiatrycznej. Ten krok jest standardową procedurą w przypadku oceny stanu psychicznego sprawcy.

Na poniedziałek organy ścigania zaplanowały przeprowadzenie szeregu niezbędnych czynności procesowych z udziałem 28-latka. Obejmują one oficjalne przesłuchanie mężczyzny w celu ustalenia szczegółów zdarzenia. Prawdopodobnie po tych czynnościach śledczy przedstawią mu oficjalne zarzuty związane z napaścią. Celem prowadzonych działań jest kompleksowe wyjaśnienie motywów sprawcy, który bezlitośnie zaatakował swoją partnerkę w lokalu w Śródmieściu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.