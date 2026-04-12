Zaginęła Aleksandra Kolanko. Czy po tygodniach ciszy jest szansa na przełom w sprawie?

Niewyjaśnione zniknięcie z Mościszek

Sprawa zaginięcia 27-letniej Aleksandry Kolanko, mieszkanki Mościszek, od tygodni spędza sen z powiek nie tylko jej bliskim, ale i całej lokalnej społeczności. Młoda kobieta, której losy są obecnie przedmiotem intensywnych poszukiwań, ostatni raz była widziana 30 marca 2026 roku. W godzinach południowych opuściła swój dom, zamierzając udać się do rodziny w Karlinie, gdzie planowała spędzić kilka dni. Nikt wówczas nie przypuszczał, że ten rutynowy wyjazd przerodzi się w dramatyczną historię poszukiwań, w której każdy dzień bez wieści rodzi nowe pytania.

Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, Aleksandra miała wrócić do Mościszek 8 kwietnia, lecz nigdy nie dotarła do swojego domu, ani też nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi. Cisza z jej strony, trwająca od blisko tygodnia, szybko wzbudziła uzasadniony niepokój wśród rodziny, która niezwłocznie zgłosiła sprawę na policję. Od tamtej pory funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościanie prowadzą szeroko zakrojone działania, by odnaleźć zaginioną i wyjaśnić okoliczności jej tajemniczego zniknięcia, które do dziś pozostaje owiane mgłą.

Czy widziałeś Aleksandrę Kolanko?

W obliczu braku postępów w sprawie, policja zdecydowała się opublikować szczegółowy rysopis zaginionej Aleksandry Kolanko, licząc na czujność i spostrzegawczość świadków. Kobieta ma około 150 cm wzrostu i wygląda na 25-28 lat, co czyni ją drobną i stosunkowo młodą osobą. Cechują ją długie, ciemne włosy oraz brązowe oczy, a także pełne uzębienie. To właśnie te szczegóły mogą okazać się kluczowe w rozpoznaniu jej w tłumie, czy to na ulicy, w sklepie, czy w publicznym transporcie.

W dniu zaginięcia brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących jej konkretnego ubioru, co niestety utrudnia identyfikację i zawęża krąg poszukiwań do ogólnych cech fizycznych. Funkcjonariusze podkreślają, że w takich sytuacjach liczy się każda, nawet z pozoru mało istotna informacja. Osoby, które mogły ją widzieć w ostatnich dniach, które miały z nią jakikolwiek kontakt lub pamiętają szczegóły mogące pomóc, proszone są o pilny kontakt z organami ścigania. Czas gra tutaj kluczową rolę, a drobny szczegół może okazać się przełomem.

Apel policji w Kościanie

Jak wielokrotnie podkreślają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, pierwsze dni po zaginięciu są absolutnie kluczowe dla skuteczności prowadzonych poszukiwań. To wtedy szanse na szybkie odnalezienie osoby są największe, a zebrane informacje najświeższe i najbardziej wiarygodne. Jednakże, doświadczenie pokazuje, że nawet po upływie dłuższego czasu nowe tropy i zeznania świadków mogą doprowadzić do przełomowych ustaleń, dlatego apel o pomoc nie traci na znaczeniu nawet po tygodniach.

Każda osoba, która posiada jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca pobytu Aleksandry Kolanko, jest proszona o natychmiastowy kontakt z dyżurnym KPP w Kościanie. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu: 47 77 26 211, lub w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, pod uniwersalny numer alarmowy 112. Liczy się każda wskazówka, która mogłaby pomóc rozwiązać tę zagadkę i przynieść ulgę zaniepokojonej rodzinie oraz społeczności Mościszek.

Mościszki w zawieszeniu

Mościszki to niewielka, zżyta społeczność, gdzie niemal każdy zna każdego, a wiadomości rozchodzą się błyskawicznie. Informacja o zaginięciu młodej kobiety wywołała głęboką falę poruszenia i ogólną mobilizację wśród mieszkańców. To nie tylko formalne poszukiwania, ale także codzienne rozmowy, wzajemne wspieranie się i udostępnianie komunikatu policji w mediach społecznościowych, w nadziei, że dotrze on do jak najszerszego grona odbiorców. W takich małych miejscowościach tragedia jednej osoby często staje się wspólnym doświadczeniem, a solidarność nabiera szczególnego znaczenia.

Tego typu zdarzenia, choć rzadkie, zawsze zostawiają trwały ślad w świadomości lokalnej społeczności. Zaginięcie Aleksandry Kolanko to nie tylko policyjna sprawa, ale także osobisty dramat rodziny i niepokojący sygnał dla sąsiadów. Wszyscy liczą na szczęśliwy finał i powrót Aleksandry do domu, ale jednocześnie z każdym dniem narasta poczucie niepewności i obawy o to, co naprawdę wydarzyło się 30 marca. Ta cisza jest najbardziej wymowna, a pytania bez odpowiedzi stają się coraz głośniejsze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.