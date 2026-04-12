Kładka w Parku Skaryszewskim. Przebudowa za miliony, ale kiedy dokładnie otwarcie?

Problemy z kładką w Parku Skaryszewskim

Kładka pieszo-rowerowa, łącząca Jezioro Kamionkowskie z Kanałem Wystawowym w warszawskim Parku Skaryszewskim, pozostaje niedostępna od ponad trzech lat. Obiekt, zlokalizowany na styku Parku Skaryszewskiego i Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, był kluczowym punktem w tej reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej. Decyzja o jej zamknięciu zapadła w październiku 2022 roku z uwagi na poważne ryzyko zawalenia.

Od momentu wyłączenia z eksploatacji, mostek w Parku Skaryszewskim jest zabezpieczony barierkami i znakami zakazu wstępu. Mieszkańcy i spacerowicze są zmuszeni korzystać z sąsiednich przepraw, co wydłuża drogę i stanowi uciążliwość. Pierwotnie prosta naprawa przekształciła się w wieloletni problem, całkowicie blokując przejście w popularnym miejscu.

Co utrudniało budowę nowego mostku?

Zastój w pracach nad renowacją kładki wynikał ze skomplikowanych warunków terenowych oraz rozbudowanej infrastruktury ukrytej pod ziemią. Michał Szweycer z urzędu dzielnicy Praga-Południe wskazał, że największą przeszkodą jest obecność sieci energetycznych i kanalizacyjnych. Te podziemne instalacje znacząco komplikowały planowanie oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych.

Istnienie rozległych instalacji przesyłowych sprawiło, że przedsięwzięcie modernizacji kładki stało się niezwykle kosztowne i czasochłonne. Konieczność uwzględnienia i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury wymagała precyzyjnych uzgodnień. To właśnie te czynniki były główną przyczyną wieloletniego opóźnienia w realizacji projektu.

Przełom w realizacji inwestycji

Ostatnio nastąpił istotny przełom w sprawie modernizacji kładki w Parku Skaryszewskim, kiedy to władze dzielnicy podpisały umowę z prywatnym inwestorem. Deweloper, który realizuje w okolicy projekt mieszkaniowy, zobowiązał się do partycypacji w rozwoju lokalnej infrastruktury. W ramach tego porozumienia, deweloper ma sfinansować oraz przeprowadzić prace projektowe i budowlane nowej przeprawy.

Faza projektowa jest jednak procesem wymagającym licznych i szczegółowych uzgodnień z różnymi instytucjami. Konieczne są porozumienia między innymi z Wodami Polskimi, odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną, oraz z Konserwatorem Zabytków. Procedury te są niezbędne ze względu na lokalizację kładki w obszarze o znaczeniu przyrodniczym i historycznym.

Kiedy kładka wróci do użytku?

Zgodnie z aktualnym harmonogramem inwestycji, pełna dokumentacja techniczna związana z przebudową kładki ma zostać przygotowana do połowy bieżącego roku. Jest to kluczowy etap, który umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych. Planowane zakończenie modernizacji oraz oddanie nowej konstrukcji do użytku przewidziano na koniec obecnego roku.

Całkowity koszt realizacji projektu przebudowy kładki w Parku Skaryszewskim został oszacowany na nieco ponad 2 miliony złotych. Inwestycja ma na celu przywrócenie bezpiecznego i funkcjonalnego połączenia dla pieszych i rowerzystów. Zakończenie prac ma ostatecznie rozwiązać problem długotrwałego braku dostępu do tej części parku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.