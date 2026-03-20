Atak nożownika w Warszawie. Jak obezwładniono agresora w tramwaju?

Incydent w warszawskim tramwaju

W poniedziałek 16 marca, wieczorem, pasażerowie stołecznego tramwaju linii 22 byli świadkami ataku. Na wysokości przystanku Krucza 05 w Śródmieściu, doszło do kłótni między dwoma mężczyznami, która eskalowała w użycie noża. Agresor, 28-letni obywatel Polski, zaatakował 20-letniego Ukraińca.

Z ustaleń śródmiejskiej policji wynika, że 28-letni napastnik zaczepił Ukraińca rozmawiającego w swoim języku, co wywołało jego agresję. Następnie wyciągnął 12-centymetrowe ostrze i dwukrotnie uderzył nim w kierunku brzucha ofiary. Incydent ten wywołał natychmiastową reakcję wśród współpasażerów.

"Podczas przejazdu młody mężczyzna zaczepił jednego z pasażerów, który rozmawiał po ukraińsku. Właśnie to spowodowało agresję u 28-letniego obywatela Polski. W pewnym momencie wstał i wyciągnął nóż, z którym ruszył w kierunku 20-latka. Wyprowadził w kierunku jego brzucha co najmniej dwa ciosy nożem o ostrzu 12 cm" - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Szybka interwencja pasażerów i policji

Współpasażerowie zareagowali błyskawicznie na atak w tramwaju, natychmiast obezwładniając agresora. W tym samym czasie, na pomoc ruszyli również policjanci, którzy patrolowali Aleje Jerozolimskie i znajdowali się w pobliżu miejsca zdarzenia. Dzięki ich szybkiemu działaniu, 28-latek został odseparowany i zakuty w kajdanki w krótkim czasie.

Policjanci ze Śródmieścia przeprowadzili oględziny miejsca ataku i zabezpieczyli duży nóż kuchenny, użyty podczas incydentu. Ważne jest, że w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, co jest zasługą zdecydowanej reakcji zarówno zaatakowanego, jak i interweniujących pasażerów oraz funkcjonariuszy. Ich błyskawiczne i zdecydowane działanie odegrało kluczową rolę w zapobieżeniu tragedii.

"Na miejscu policjanci ze Śródmieścia zabezpieczyli duży nóż kuchenny oraz wykonali oględziny miejsca ataku. W wyniku zajścia nikt nie odniósł obrażeń. Bez wątpienia jest to zasługa samego zaatakowanego, jak i pasażerów oraz policjantów, którzy interweniowali błyskawicznie i zdecydowanie" - przekazał mł. asp. Pacyniak.

Zarzuty i konsekwencje dla napastnika

Zatrzymany 28-latek trafił do komendy przy ul. Wilczej, gdzie funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności procesowe. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że agresor był trzeźwy w momencie zdarzenia. Materiał dowodowy w tej sprawie został następnie przekazany do prokuratury.

Na podstawie zebranych dowodów, mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście złożyła do sądu wniosek o zastosowanie trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania, do którego sąd się przychylił. Agresywnemu 28-latkowi grozi teraz do 20 lat pozbawienia wolności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.