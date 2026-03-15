Barbara Skrzypek nie żyje. Jarosław Kaczyński ujawnia szczegóły pożegnania

Kim była Barbara Skrzypek?

Barbara Skrzypek pełniła przez wiele lat funkcję dyrektorki biura prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości. Była jedną z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracownic Jarosława Kaczyńskiego, odgrywając kluczową rolę w funkcjonowaniu partii. Jej zaangażowanie i lojalność stanowiły fundament dla sprawnego działania biura prezesa PiS, a sama Skrzypek doskonale znała kulisy polskiej polityki.

Skrzypek zmarła niespodziewanie 15 marca 2025 roku, mając 66 lat. Przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. Politycy Prawa i Sprawiedliwości sugerowali, że do tragicznego zdarzenia mogło przyczynić się przesłuchanie pani Barbary w prokuraturze, które miało miejsce krótko przed jej odejściem.

Kariera zawodowa współpracowniczki

Prezydent Andrzej Duda, w dowód uznania dla zasług i wieloletniej pracy Barbary Skrzypek na rzecz państwa, podjął decyzję o jej pośmiertnym odznaczeniu. Otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, co podkreśliło jej wkład w polską służbę publiczną. Było to symboliczne uhonorowanie jej poświęcenia.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1980 roku, podejmując pracę w Urzędzie Rady Ministrów. Przez dziewięć lat pracowała u boku czterech premierów PRL: Józefa Pińkowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego. W 1989 roku przeszła do pracy w Kancelarii Prezydenta PRL, gdzie pełniła funkcję sekretarki generała Janiszewskiego, szefa Kancelarii Prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego, co świadczy o jej doświadczeniu w administracji państwowej.

Gdzie odbył się pogrzeb?

Ostatnie pożegnanie Barbary Skrzypek odbyło się w Gorlicach, które były jej rodzinnym miastem. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły wielu znamienitych gości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobrę oraz Antoniego Macierewicza. Ich obecność podkreślała znaczenie zmarłej w polskim życiu politycznym.

Wśród zgromadzonych polityków i bliskich, szczególną uwagę zwróciło przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Było ono niezwykle osobiste i wzruszające, a prezes PiS podzielił się swoimi głębokimi refleksjami na temat zmarłej współpracownicy. Jego słowa oddały emocje związane z niespodziewanym odejściem.

"Nigdy nie udało mi się spotkać nikogo takiego i to rozstanie niespodziewane, niezasłużone, wynikające z tych szczególnych warunków, w jakich dziś żyjemy (...) Padła ofiarą swojej twardości, wiary, że będzie dobrze, bo sam ją prosiłem, żeby jednak zdecydowała się na lekarza. Nie chciała. Wierzyła, że będzie dobrze. Nigdy sobie nie wybaczę, że nie potrafiłem jej przekonać, żeby postąpiła inaczej" – powiedział Jarosław Kaczyński.

Wzruszające pożegnanie

Po zakończeniu poruszającej ceremonii, grób Barbary Skrzypek został przykryty licznymi kwiatami. Były one wyrazem pamięci i szacunku od rodziny, przyjaciół i współpracowników, świadcząc o tym, jak wiele osób ceniło zmarłą. Morze kwiatów symbolizowało pożegnanie z szacunkiem.

Na nagrobku pojawiła się również fotografia 66-latki, przedstawiająca ją z uśmiechniętą twarzą. To symboliczne zdjęcie miało przypominać o pogodzie ducha i pozytywnym nastawieniu, z jakimi Barbara Skrzypek podchodziła do życia. Właśnie tak zapamiętali ją licznie zgromadzeni żałobnicy, oddając hołd jej pamięci.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.