Beskid Mały. Gdzie ukrył się skalny labirynt, który rzuca wyzwanie Górom Stołowym?

Góry Stołowe mają godnego konkurenta?

Dolnośląskie formacje skalne od lat niepodzielnie wiodą prym w krajowej turystyce górskiej, niczym wytrawny hegemon. To właśnie na terenie popularnych Gór Stołowych, z ich ikonicznymi Błędnymi Skałami i monumentalnym Szczelińcem Wielkim, setki tysięcy turystów co roku przeciskają się między piaskowcowymi olbrzymami, szukając wrażeń i niezwykłych widoków, potwierdzając ich status legendy.

Te niesamowite konstrukcje, niczym dzieła pradawnych rzeźbiarzy, są w rzeczywistości efektem wielotysiącletniej, nieustępliwej pracy wiatru, mrozu oraz wody, które cierpliwie uformowały niepozorne kamienie w widowiskowe baszty, fantazyjne grzyby czy wąskie, klaustrofobiczne tunele. Ten unikalny krajobraz od lat budzi zachwyt, choć wielu nie wie, że podobne cuda czekają bliżej.

Gdzie znajduje się Beskidzka tajemnica?

Okazuje się, że wyjazd na Dolny Śląsk wcale nie jest konieczny, by podziwiać kamienne labirynty na własne oczy i doświadczyć podobnych emocji. Na południu Polski, w paśmie Beskidu Małego, rozciągającym się malowniczo między Andrychowem a Żywcem, zlokalizowana jest prawdziwa perełka województwa śląskiego, która śmiało może konkurować z gigantami.

Niedaleko niewielkiej, lecz urokliwej miejscowości Łysina, u stóp szczytu Ścieszków Groń, wznoszącego się na wysokość 779 metrów n.p.m., znajduje się zjawiskowe osuwisko nazywane Zamczyskiem. To właśnie ono jest sercem zapomnianego skalnego miasta, które czeka na swoich odkrywców, oferując niezapomniane wrażenia z bliskiego spotkania z potęgą natury.

Jak wygląda skalny labirynt?

Ten zjawiskowy, skalny labirynt, który w niczym nie ustępuje swym dolnośląskim kuzynom, składa się z gigantycznych głazów oraz bardzo stromych, pionowych ścian, które potrafią przyprawić o zawrót głowy. Przemieszczając się licznymi szczelinami i ciasnymi przesmykami, można odnieść realne wrażenie przebywania w ruinach pradawnego grodu, którego mury wciąż stoją niczym pomnik minionych epok.

Niektóre z tych kamiennych murów pną się na kilkanaście metrów w górę, tworząc w samym sercu bujnego lasu magiczne, prawdziwie skalne miasto. Jest to miejsce, gdzie każdy zakręt i każda szczelina odkrywa nową perspektywę, a natura zdaje się szeptać dawne historie, zapraszając do eksploracji i podziwiania jej niezwykłych dzieł.

Jaskinia Lodowa: perła Zamczyska?

Prawdziwą perłą tego mrocznego, tajemniczego obszaru jest bez wątpienia Jaskinia Lodowa, licząca około 59 metrów długości oraz 10 metrów całkowitej głębokości. To właśnie ten fascynujący obiekt regularnie przyciąga w Beskidy rzesze speleologów i miłośników dzikiej natury, którzy poszukują unikalnych wyzwań i niesamowitych widoków pod ziemią.

Jej unikalność polega na tym, że nawet w czerwcu obserwowano w niej lodowe stalaktyty, co czyni z niej najniżej położoną jaskinię w naszym kraju potrafiącą utrzymać letnie zlodowacenie. W bliskiej okolicy rozsiane są także nieco mniejsze formacje, takie jak Nora w Wantach, Jaskinia Strzelista czy Jaskinia w Zamczysku, razem budując majestatyczny, skalny wąwóz.

Jakie tajemnice skrywają beskidzkie legendy?

Co ciekawe, o tej tajemniczej lokacji pisał już przed wiekami sam Andrzej Komoniecki w słynnym „Dziejopisie żywieckim”, otwarcie wspominając o głębokich lochach na Łysinie. To dowód na to, że miejsce to od dawna rozpalało wyobraźnię, a jego aura tajemniczości przetrwała aż do naszych czasów, stanowiąc inspirację dla wielu opowieści.

Ze skalnym labiryntem wiążą się również lokalne legendy, mówiące o ukrytym, podziemnym korytarzu prowadzącym prosto na szczyt Babiej Góry – to prawdziwa gratka dla poszukiwaczy tajemnic. Inne podania wspominają o piekarzu, który przed laty miał zamieszkiwać tutejsze groty, co dodaje miejscu niezwykłego, baśniowego wręcz charakteru, zachęcając do własnych poszukiwań i interpretacji.

Kto powinien odwiedzić Zamczysko?

Teren ten to jednak nie tylko urokliwa atrakcja dla spacerowiczów i poszukiwaczy legend, ale i niezwykle cenny punkt na przyrodniczej mapie całego regionu. Skały otoczone są gęstym, bukowym lasem, w którym absolutnie nie brakuje brzóz, jarzębin oraz klonów, a dno lasu porastają paprocie i unikatowe gatunki mchów, co czyni go ostoją bioróżnorodności.

Ze względu na te wyjątkowe walory przyrodnicze, w 2009 roku utworzono tu specjalne stanowisko dokumentacyjne, chroniące obszar o powierzchni blisko 0,9 hektara. To gwarancja, że to magiczne miejsce pozostanie nienaruszone, dostępne dla przyszłych pokoleń, które również będą mogły podziwiać jego niezwykłe piękno i dzikość.

Jak dojechać do Zamczyska na Ścieszków Groniu?

Wyjątkowa rzeźba terenu kusi także wielu amatorów wspinaczki skałkowej, co czyni Zamczysko miejscem z podwójnym przeznaczeniem – dla turystów pieszych i dla adrenaliny. Na pionowych, dwunastometrowych ścianach poprowadzono kilkadziesiąt zróżnicowanych tras, z których najtrudniejsze wyceniono na wysoki poziom VI.4+ w skali Kurtyki, co świadczy o ich technicznym wyzwaniu.

Jednym z największych atutów Zamczyska jest bezproblemowy dojazd, co jest rzadkością w przypadku tak niezwykłych atrakcji. Krótka trasa od parkingu zajmuje zaledwie kilkanaście minut pod górę, co sprawia, że to miejsce jest dostępne nawet dla rodzin z dziećmi, które szukają łatwej, ale satysfakcjonującej wędrówki.

Czy warto odwiedzić to skalne miasto?

Własny pojazd można wygodnie zaparkować przy remizie OSP w Łysinie, skąd czeka nas zaledwie 800-metrowy marsz. Sam szlak urozmaicają stacje Beskidzkiej Drogi Krzyżowej z wizerunkami Jana Pawła II, dodając wędrówce wymiaru refleksyjnego. Na mecie na strudzonych turystów czekają fenomenalne widoki na masyw Babiej Góry i pasma Beskidu Żywieckiego, zapierające dech w piersiach.

W sezonie letnim na szczycie prężnie funkcjonuje również kameralna kawiarnia, oferująca zasłużony relaks z piękną, górską panoramą w tle. To doskonałe miejsce, aby odpocząć po trudach wędrówki, delektując się smakiem kawy i podziwiając rozległe horyzonty, które sprawiają, że wizyta w Zamczysku staje się niezapomnianym przeżyciem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.