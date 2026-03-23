Bezdomni pod Mostem Świętokrzyskim. Jak wygląda życie sześciu osób?

Życie pod Mostem Świętokrzyskim

Polana nad Wisłą, zlokalizowana tuż pod Mostem Świętokrzyskim, stała się domem dla sześciu osób. To nietypowe koczowisko funkcjonuje na terenie objętym ochroną Natura 2000, zapewniając mieszkańcom bliskość rzeki i jednocześnie dostęp do miejskich udogodnień, takich jak bulwary, ścieżki rowerowe i restauracje. Paweł, jeden z mieszkańców, podkreśla, że społeczność radzi sobie z wyzwaniami miejskiego życia od dwóch lat, co świadczy o ich determinacji i wzajemnym wsparciu.

Mieszkańcy koczowiska korzystają z pomocy jadłodajni oraz fundacji „Daj Herbatę”, które dostarczają podstawowe środki do życia. Paweł, 40-letni mieszkaniec, zaznacza, że oprócz zorganizowanej pomocy, konieczne jest również własne zaangażowanie. Wielu z nich podejmuje się prac dorywczych, aby zdobyć środki na codzienne utrzymanie. Ciągłe poszukiwanie rozwiązań to klucz do przetrwania w trudnych warunkach bezdomności.

"Dajemy radę. Jesteśmy tu już dwa lata" - mówi Paweł (40 l.), który wychodzi z namiotu i przysiada na skrzynce.

Jak przetrwać zimę w namiocie?

Zimowe miesiące stanowią największe wyzwanie dla osób żyjących w koczowisku nad Wisłą. Paweł wspomina, że ostatnia zima była szczególnie ciężka ze względu na niskie temperatury. Aby przetrwać mrozy, mieszkańcy używają turystycznych kuchenek gazowych do ogrzewania namiotów, co pozwala im utrzymać minimalną temperaturę wewnątrz schronień. To niezbędny element ich strategii przetrwania w warunkach ekstremalnego zimna.

Codzienna rutyna podczas zimy obejmuje wczesne wstawanie i uruchamianie kuchenek gazowych, aby ogrzać namioty przed wyjściem na zewnątrz. Bez tego przygotowania opuszczenie namiotu byłoby praktycznie niemożliwe z powodu przeszywającego chłodu. Paweł zaznacza, że takie metody są jedyną drogą, aby poradzić sobie z mrozem, który bez odpowiedniego zabezpieczenia mógłby okazać się śmiertelny.

"Najgorsza była ostatnia zima" - przyznaje Paweł.

"Mróz w namiocie potrafi człowieka wykończyć" - dodaje.

Wsparcie dla bezdomnych kobiet

Agnieszka, 41-letnia mieszkanka koczowiska, korzysta ze wsparcia Fundacji „Serce Miasta”, dedykowanej wyłącznie kobietom. Fundacja oferuje nie tylko posiłki, ale także możliwość skorzystania z prysznica, wykonania prania i ogólnego zadbania o higienę osobistą. Te podstawowe udogodnienia pozwalają kobietom poczuć się bardziej ludzko i zachować godność w trudnej sytuacji bezdomności. Agnieszka planowała na przykład farbowanie włosów, co dla niej miało ogromne znaczenie.

Mieszkańcy koczowiska cenią sobie względny spokój panujący w ich miejscu zamieszkania. Policja i Straż Miejska regularnie odwiedzają obozowisko, sprawdzając stan mieszkańców i zapewniając ich bezpieczeństwo, szczególnie w okresie zimowym. Funkcjonariusze dokonują spisów PESEL, co jest standardową procedurą, ale przede wszystkim upewniają się, że nikt nie zamarzł. Te interwencje, choć rutynowe, budują poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że nie są zupełnie zapomniani przez służby miejskie.

"Oprócz fundacji „Daj Herbatę” jest jeszcze „Serce Miasta”. Tylko dla kobiet. Tam chodzę" - opowiada Agnieszka.

"Można się wykąpać, zrobić pranie, ogarnąć się trochę jak człowiek. Dzisiaj na przykład będę tam farbowała włosy" - tłumaczy z uśmiechem na twarzy.

Reprywatyzacja a bezdomność

Agnieszka żyje w kryzysie bezdomności od 15 lat, a jej historia jest ściśle związana z procesem reprywatyzacji w Warszawie. Próbowała uzyskać lokal komunalny już w 2015 roku, ale napotkała na trudności związane z brakiem stabilnego zatrudnienia. Brak umowy o pracę skutecznie uniemożliwił jej spełnienie warunków do ubiegania się o mieszkanie, co jest częstym problemem dla osób w podobnej sytuacji. Ten biurokratyczny impas utrwala ich położenie na ulicy.

Jej korzenie sięgają kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 w Śródmieściu, która została objęta reprywatyzacją. Obecnie budynek mieści luksusowe apartamenty, a Agnieszka, dawna mieszkanka, znalazła się na ulicy. To drastyczny przykład konsekwencji, jakie proces reprywatyzacji może mieć dla życia zwykłych ludzi, zmieniając ich status z lokatorów na osoby bez dachu nad głową. Jej historia to symbol nierówności społecznych.

"Wie pan… nikt mi mieszkania tak po prostu nie da. Starałam się o lokal w 2015 roku. Jestem ze Śródmieścia. Ale nikt nie chciał mnie zatrudnić na umowę, żebym miała jakąkolwiek szansę na mieszkanie" - tłumaczy.

"Pochodzę z kamienicy przy Noakowskiego 16. Reprywatyzowanej. Teraz są tam piękne apartamenty, stare przedwojenne mieszkania. Luksus. A ja wylądowałam tutaj" - podsumowuje.

Jak bezdomni zarabiają na życie?

Mimo trudnych warunków, mieszkańcy koczowiska wykazują się przedsiębiorczością, aby zarobić na życie. Paweł podkreśla, że ten, kto chce, znajdzie sposób na przetrwanie, nawet będąc bezdomnym. Sam zajmuje się zbieraniem puszek i butelek zwrotnych, głównie na bulwarach, gdzie ludzie często wyrzucają je do koszy. To prosta, ale skuteczna metoda na zdobycie niezbędnych środków do życia. Jego postawa świadczy o chęci do działania.

Paweł zdradza, że praca polegająca na zbieraniu recyklingowych surowców potrafi być zaskakująco dochodowa. W ciągu dwóch do trzech godzin nocnego zbierania na bulwarach jest w stanie zarobić nawet 300 złotych. Oprócz tego, mieszkańcy koczowiska otrzymują wsparcie od osoby, która sama w przeszłości doświadczyła bezdomności. Ten dobroczyńca regularnie dostarcza im jedzenie, w tym całe kartony słoików z gotowymi posiłkami, co wystarcza na wiele dni.

"W nocy potrafię zarobić nawet 300 zł. Idę tam na dwie, trzy godziny i zbieram" - mówi.

Kim jest kucharz z namiotu Zbyszek?

W obozowisku mieszka również Zbyszek, 40-letni mężczyzna, który ma na swoim koncie nietypowe osiągnięcie: jest autorem książki kucharskiej. Jego namiot, wyposażony w turystyczną kuchenkę i małą półkę z przyprawami, odzwierciedla jego kulinarną pasję. Zbyszek z dumą opowiada o przepisach, które doskonalił przez lata, tworząc unikalną kompozycję kulinarnych doświadczeń. Książka kucharska to świadectwo jego talentu.

Mimo sukcesu książki, która sprzedała się w ponad tysiącu egzemplarzy, Zbyszek zmaga się z problemem alkoholowym. Jak sam przyznaje, nie udało mu się wyjść z alkoholizmu, choć obecnie stara się ograniczać picie. Z zawodu jest cukiernikiem i posiada wszelkie wymagane dokumenty, w tym badania sanepidowskie, które mógł wykonać dzięki fundacji. Mimo wszystko, powrót do pełnoetatowej pracy w zawodzie stanowi dla niego wyzwanie.

"Napisałem książkę kucharską" - mówi bez wahania.

"Ale… nie udało mi się wyjść z alkoholizmu. Poleciałem" - jak przyznaje, teraz próbuje ograniczać.

Praca dorywcza a stabilizacja

Zbyszek, podobnie jak inni mieszkańcy koczowiska, podejmuje się prac dorywczych, aby zarobić na życie. Przykłady jego zajęć to ochrona meczów Legii Warszawa, pomoc w rozkładaniu towaru w sklepach Żabka czy praca na parkingu przy Expo. Choć te krótkoterminowe zlecenia zapewniają pewien dochód, nie oferują stabilności ani perspektyw na długoterminowe zatrudnienie. Dorywcze zajęcia pozwalają na bieżące utrzymanie, ale nie rozwiązują problemu bezdomności.

Powrót do normalnej pracy i stabilnego życia jest dla osób w kryzysie bezdomności niezwykle trudny. Zbyszek podkreśla, że praca jest nierozerwalnie związana z posiadaniem dachu nad głową, co stanowi podstawowy warunek. Trudno jest rano wstać z namiotu i normalnie funkcjonować w wymagającym środowisku pracy, gdy brakuje stałego miejsca zamieszkania i podstawowych udogodnień. To błędne koło, z którego ciężko się wydostać.

"Praca to też dach nad głową. Pokój, mieszkanie, cokolwiek. A z namiotu ciężko rano wstać i iść normalnie do roboty" - podsumowuje.

Czym jest wolność na ulicy?

W rozmowach z osobami w kryzysie bezdomności często pojawia się temat wolności, która dla niektórych jest wartością nadrzędną. Zbyszek wspomina, że miał propozycje leczenia zamkniętego, które wiązało się z późniejszym wsparciem w znalezieniu pracy i mieszkania. Mimo to, wielu bezdomnych, w tym on sam, unika takich rozwiązań, ceniąc sobie niezależność życia na ulicy. Wolność bycia poza systemem bywa silniejsza niż perspektywa stabilizacji.

Najtrudniejszym okresem w roku jest zima, kiedy temperatury nad rzeką potrafią spaść nawet do minus 25 stopni. Zbyszek z uśmiechem mówi o hartowaniu organizmu, twierdząc, że przy minus pięciu stopniach jest w stanie chodzić w krótkim rękawku. To adaptacja do ekstremalnych warunków, która pozwala przetrwać najgorsze mrozy, ale jednocześnie pokazuje, jak bardzo zmienia się percepcja zimna. „Najważniejsze to przeżyć zimę” – podsumowuje.

"Najważniejsze to przeżyć zimę" - mówi.

"Przy minus pięciu to ja już w krótkim rękawku chodzę. Człowiek się przyzwyczaja. Hartuje" - śmieje się Zbyszek.

Codzienność w koczowisku nad Wisłą

Mieszkańcy obozowiska wypracowali sobie własną, codzienną rutynę, która pozwala im funkcjonować w trudnych warunkach. Zbyszek podkreśla, że są tak zorganizowani, że doskonale wiedzą, gdzie znaleźć jedzenie, jak zadbać o higienę i gdzie zrobić pranie. Ta sieć informacji i zasobów jest kluczowa dla ich przetrwania i utrzymania względnej normalności w życiu bezdomnego. Właściwa organizacja minimalizuje stres związany z podstawowymi potrzebami.

Kiedy udaje im się coś zarobić, kupują gaz do turystycznych kuchenek, co pozwala im na gotowanie prostych posiłków. Drewno na opał zbierają sami, a pranie, dzięki cieplejszej pogodzie, mogą robić na miejscu. Ponadto, w Warszawie dostępne są miejskie łaźnie, które oferują możliwość kąpieli w określonych godzinach, a na pranie w pralniach fundacyjnych trzeba zapisywać się w poniedziałki, aby uzyskać konkretny termin. To wszystko to elementy skomplikowanego systemu, który pozwala im przetrwać.

"My jesteśmy już tak zorganizowani, że wiemy, gdzie co załatwić. Gdzie zjeść, gdzie się umyć, gdzie zrobić pranie" - mówi Zbyszek.

Jak działa fundacja Daj Herbatę?

Fundacja „Daj Herbatę” odgrywa kluczową rolę w życiu wielu osób bezdomnych w Warszawie, działając niczym świetlica. Anna, pracownik socjalny fundacji, wyjaśnia, że miejsce jest otwarte od 9 do 14 i można do niego przyjść nawet pod wpływem alkoholu, pod warunkiem, że nie pije się na terenie placówki. Takie podejście buduje zaufanie i pozwala dotrzeć do osób w najbardziej krytycznych momentach. Fundacja zapewnia bezpieczne środowisko bez oceniania.

Fundacja oferuje szereg usług, takich jak śniadania, obiady, możliwość kąpieli, prania, czytania książek i rozmowy. Pracownicy fundacji nie zmuszają nikogo do opowiadania swojej historii, szanując prywatność i godność każdej osoby. Głębsza pomoc jest oferowana tylko wtedy, gdy ktoś sam wyrazi taką potrzebę, co pozwala na budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu. To podejście jest kluczowe dla efektywnego wsparcia.

"Osoby w kryzysie bezdomności mogą tu zjeść śniadanie i obiad, wykąpać się, zrobić pranie, poczytać książkę czy porozmawiać. Nie zmuszamy nikogo do opowiadania swojej historii. Jeśli ktoś potrzebuje głębszej pomocy, wtedy rozmawiamy" - tłumaczy Anna, pracownik socjalny fundacji.

Historie sukcesu w wychodzeniu z kryzysu

Mimo wielu wyzwań, fundacjom udaje się pomóc niektórym osobom w wyjściu z kryzysu bezdomności. Anna przytacza przykład kobiety w ciąży i jej partnera, którzy trafili do hostelu interwencyjnego. Dzięki wsparciu partner szybko znalazł pracę jako ochroniarz, co otworzyło im drogę do wynajęcia własnego mieszkania. To pokazuje, że skoordynowana pomoc i determinacja mogą prowadzić do odzyskania stabilności życiowej. Takie historie dają nadzieję na poprawę sytuacji.

Obozowisko pod Mostem Świętokrzyskim, pomimo wszystkich trudności, nie jest jedynie miejscem przetrwania; to również przestrzeń, w której rodzą się więzi społeczne i drobne radości. Paweł, Agnieszka i Zbyszek, wraz z innymi, uczą się współistnieć, dzieląc obowiązki i wspierając się nawzajem. „Człowiek się uczy tak żyć” – to sentencja, która najlepiej oddaje ich codzienną walkę i adaptację do warunków miejskiej bezdomności. W cieniu mostu, między rzeką a miastem, odnajdują sens w małych gestach życia.

"Człowiek się uczy tak żyć" - mówi Zbyszek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.