Blachownia od osady do miasta. Co kryje w sobie to niezwykłe miejsce?

Początki przemysłu w Blachowni

Dzieje Blachowni, miasta w województwie śląskim, są ściśle związane z rozwojem **Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego**. Już w 1610 roku, dzięki staraniom starosty Mikołaja Wolskiego, uruchomiono tam piece hutnicze oraz manufakturę specjalizującą się w wytwarzaniu drutu i blachy. Zakład szybko zyskiwał na znaczeniu, osiągając w 1630 roku produkcję około 800 wozów żelaza rocznie. **Ważnym wydarzeniem była wizyta króla Władysława IV w 1633 roku**, który osobiście oglądał tutejszą kuźnicę, co podkreślało rangę miejsca.

Sama nazwa miejscowości pochodzi od głównego wytwarzanego tu materiału – blachy. W 1827 roku Blachownia funkcjonowała jako niewielka wieś, obejmująca zaledwie 16 domów zamieszkałych przez 104 osoby. **Kluczowy dla jej rozwoju okazał się rok 1835**, kiedy to powstała ogromna fabryka blachy, umacniając przemysłowy charakter tego terenu na kolejne dziesięciolecia. Te wydarzenia ukształtowały przyszłość osady.

Jak Blachownia uzyskała prawa miejskie?

Przez stulecia Blachownia pozostawała niewielką osadą i wsią, jednak prawdziwy przełom nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Dynamiczny rozwój miejscowości rozpoczął się w latach 50., co było efektem intensywnej rozbudowy miejscowej huty oraz uruchomienia nowych kopalń rud żelaza. **Te szeroko zakrojone inwestycje przemysłowe przyczyniły się do znacznego wzrostu populacji i infrastruktury Blachowni**. W konsekwencji miejscowość najpierw przekształciła się w duże osiedle przemysłowe.

Zwieńczeniem dynamicznego rozwoju było oficjalne nadanie praw miejskich. **W 1967 roku Blachownia formalnie stała się miastem**, co było wyrazem uznania dla jej przemian i roli w regionie. Nowsza historia miasta odnotowała tragiczne wydarzenie w 2008 roku, kiedy to przez Blachownię przeszła potężna trąba powietrzna, powodując znaczące zniszczenia, w tym uszkodzenie wieży kościoła parafialnego. Obecnie tradycje przemysłowe w regionie kontynuuje Odlewnia Żeliwa MIKODA.

Zabytki i miejsca warte uwagi

Mimo silnie przemysłowego rodowodu, Blachownia posiada również obiekty historyczne, świadczące o jej bogatej przeszłości. Wśród nich wyróżnia się **Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, który pierwotnie pełnił funkcję stacji kolejowej**. Jego adaptacja odzwierciedla zmieniające się potrzeby i rozwój infrastruktury miejskiej. Innym zabytkiem jest pałacyk myśliwski wzniesiony w 1870 roku. Budowla ta została stworzona z myślą o rosyjskim następcy tronu, wielkim księciu Mikołaju Romanowie, co dodaje jej unikatowego, historycznego kontekstu.

Kolejnym ważnym obiektem sakralnym jest **Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i św. Michała Archanioła**. Świątynia, zbudowana w 1927 roku, skrywa w swoim wnętrzu piękny ołtarz główny, będący świadectwem lokalnego dziedzictwa kulturowego. W Blachowni znajduje się również pomnik upamiętniający mieszkańców, którzy polegli i zostali zamordowani w trakcie II wojny światowej. **Oprócz zabytków, miasto oferuje zbiornik retencyjny Blachownia**, utworzony na rzece Stradomce, który stanowi popularne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów.

