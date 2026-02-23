Bocian Krutek wrócił do Polski. Co zaskoczyło przyrodników na Mazurach?

Słynny bocian Krutek wyczerpany w Jedwabnie

Krutek, znany jako symbol Krutyni i Mazur, co roku był oczekiwany jako zwiastun wiosny. Jego powrót z Afryki śledziły tysiące osób dzięki nadajnikowi GPS, który monitoruje jego wędrówki. W przeciwieństwie do poprzednich lat, tegoroczny przylot nie był triumfalny i pełen sił.

Zamiast wylądować w swoim gnieździe w Krutyni, ptak został odnaleziony w okolicach Jedwabna, w powiecie szczycieńskim. Był skrajnie wycieńczony i pozbawiony energii, co wskazywało na ogromny trud ostatniego etapu jego migracji. Ta sytuacja wzbudziła zaniepokojenie wśród mieszkańców.

Kto pomógł Krutkowi?

Na szczęście pomoc dla Krutka nadeszła bardzo szybko po jego znalezieniu. Dzięki natychmiastowej reakcji Beaty Kołakowskiej i Sebastiana Młynarczyka, wycieńczony bocian został zabezpieczony. Ich działanie było kluczowe dla dalszego losu ptaka, umożliwiając mu szybkie dotarcie do specjalistycznej opieki.

Po wstępnym zabezpieczeniu przez osoby prywatne, ptak został przekazany pod opiekę Straży Parku. Obecnie Krutek przebywa w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów zlokalizowanym w Krutyni, gdzie specjaliści intensywnie pracują nad przywróceniem mu pełni sił i zdrowia. Informacje o jego powrocie przekazał Mazurski Park Krajobrazowy.

Dlaczego bocian wrócił wcześniej niż zwykle?

Przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego podkreślają, że ostatnia faza migracji Krutka była wyjątkowo wymagająca. Bocian przyleciał do Polski około sześciu dni przed typowym terminem, mimo że kalendarzowa zima wciąż utrzymuje się, a ziemia jest zmrożona, co utrudnia znalezienie pożywienia.

Ten przedwczesny przylot mógł być jedną z głównych przyczyn jego wycieńczenia. Trudne warunki pogodowe i brak dostępnego pokarmu znacząco osłabiły ptaka, który musiał pokonać długą trasę z Afryki. Próba wcześniejszego dotarcia do gniazda okazała się bardzo kosztowna dla jego zdrowia.

Co wiemy o historii Krutka?

Krutek od wielu lat jest postacią, która wzbudza sympatię i zainteresowanie wśród mieszkańców Mazur. Jego historia rozpoczęła się, gdy jako pisklę wypadł z gniazda i został uratowany przez ludzi, co zapoczątkowało jego niezwykłą relację z człowiekiem. Od tamtej pory stał się symbolem i zwiastunem wiosny.

W ubiegłym roku Krutek spóźnił się z przylotem, co wywołało dwutygodniowy niepokój w Krutyni. Dopiero gdy pojawił się cały i zdrowy, mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Obecnie wszyscy ponownie obserwują ośrodek rehabilitacji, oczekując pozytywnych wieści o jego szybkim powrocie do gniazda.

Kiedy Krutek wróci na swoje gniazdo?

Przyszłość Krutka zależy od jego stanu zdrowia i przebiegu rehabilitacji w ośrodku. Specjaliści robią wszystko, aby bocian szybko odzyskał siły. Jeśli jego kondycja ulegnie poprawie, istnieje szansa, że już za kilka dni będzie mógł powrócić na swoje gniazdo w Krutyni.

Na ten moment jednak najważniejsze jest jego bezpieczeństwo i powrót do pełnej sprawności. Mimo niepewności, w Krutyni panuje silna wiara, że będą mieli okazję ponownie zobaczyć swojego bohatera szybującego nad wioską. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na ten moment.

