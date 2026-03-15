Bolid nad Mazowszem. Czy znaleziono fragmenty?

Niezwykły bolid rozświetlił Mazowsze

W nocy z soboty na niedzielę, pomiędzy 14 a 15 marca, mieszkańcy Mazowsza mieli okazję obserwować rzadkie i spektakularne świetlne widowisko na nocnym niebie. Jasny meteor, klasyfikowany jako bolid, przemknął nad północno-zachodnią częścią województwa, wywołując powszechne zainteresowanie. Zjawisko to zostało szczegółowo zarejestrowane przez zaawansowane urządzenia badawcze należące do specjalistycznej sieci Skytinel, która monitoruje kosmiczne obiekty w atmosferze.

Obiekt kosmiczny uległ rozpadowi na pułapie około czterdziestu czterech kilometrów nad ziemią, co miało miejsce krótko po godzinie 23:00. Moment potężnego błysku został zarejestrowany dokładnie o godzinie 23:23. Zjawisko to zakończyło się w okolicach miejscowości Płońsk i Żuromin, a jego widoczność była na tyle duża, że przelot bolidu szybko stał się tematem rozmów w całym regionie.

Dlaczego odnalezienie fragmentów jest trudne?

Eksperci z organizacji Skytinel podkreślają, że pomimo imponującego przelotu bolidu, szanse na odnalezienie jakichkolwiek pozostałości po tym wydarzeniu są niezwykle małe. Obiekt poruszał się po nieboskłonie w umiarkowanym tempie, jednak charakteryzował się znaczną jasnością, co świadczyło o intensywnym procesie spalania. Ocenia się, że ewentualne odnalezienie fragmentów meteorytu graniczy z cudem, ze względu na specyfikę jego rozpadu i prędkość.

Badacze astronomii informują, że szczegóły dotyczące potencjalnych rozmiarów kosmicznej skały, która dotarłaby na ziemię, również nie dają nadziei na jej odnalezienie. Mimo że zdarzenie trwało zaledwie ułamek chwili, jego wizualny efekt był znaczący. Fizyczne fragmenty asteroidy najpewniej całkowicie spłonęły w ziemskiej atmosferze, co jest typowe dla większości tego typu zjawisk kosmicznych i wyjaśnia niskie prawdopodobieństwo znalezienia odłamków.

Jak powstaje świetlisty meteor na niebie?

Efektowna smuga ognia, którą obserwujemy jako świetlisty meteor, tworzy się w momencie, gdy meteoroid o średnicy przynajmniej kilku centymetrów wchodzi w ziemską atmosferę. W wyniku ogromnego tarcia z powietrzem, zewnętrzna warstwa obiektu kosmicznego zaczyna intensywnie się nagrzewać. Proces ten jest niezwykle dynamiczny i prowadzi do spektakularnego rozświetlenia.

Rozgrzewanie się obiektu osiąga temperatury rzędu kilku tysięcy stopni Celsjusza, co skutkuje jego widowiskowym spalaniem. To właśnie ten proces sprawia, że bolid jest widoczny z powierzchni planety jako jasny, często rozświetlający całe niebo, punkt. Intensywność tego zjawiska zależy od rozmiaru i składu meteoroidu, a także od kąta jego wejścia w atmosferę Ziemi.

Szczegółowe parametry zjawiska

Przedstawiciele projektu Skytinel, odpowiedzialni za monitorowanie i badanie takich zjawisk, opublikowali w mediach społecznościowych szczegółowe informacje dotyczące parametrów fizycznych zaobserwowanego bolidu. Dzięki analizie danych z urządzeń rejestrujących, badacze są w stanie precyzyjnie określić trajektorię lotu obiektu, jego prędkość oraz wysokość, na której uległ rozpadowi.

Chociaż całe zdarzenie na Mazowszem trwało zaledwie ułamek chwili, dostarczyło obserwatorom wielu niezapomnianych wizualnych wrażeń. Mimo że brak fizycznych fragmentów na ziemi, nocny incydent nad województwem mazowieckim zapisał się jako jedno z ciekawszych widowisk astronomicznych, podkreślając dynamikę i piękno kosmicznych zjawisk obserwowanych z Ziemi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.