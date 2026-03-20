Borys Budka na bieżni. Jak europosłowi udaje się to pogodzić?

Europoseł na trasie maratonu

Borys Budka, europarlamentarzysta i polityk Koalicji Obywatelskiej, wyróżnia się jako doświadczony maratończyk, prezentujący formę fizyczną godną sportowca. Na swoim koncie ma już dziesięć ukończonych maratonów, co świadczy o jego konsekwencji i zamiłowaniu do długodystansowych biegów. Jego rekord życiowy na dystansie 42 kilometrów i 195 metrów wynosi imponujące 2 godziny i 39 minut, co plasuje go wśród szybkich amatorów.

Mimo pełnienia prestiżowej funkcji przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim, Budka znajduje czas na intensywne treningi. Ta komisja jest największą w PE i zajmuje się kluczowymi zagadnieniami dla przyszłości Europy, co wiąże się z dużym obciążeniem obowiązków. Europoseł trenuje regularnie, od czterech do pięciu razy w tygodniu, niezależnie od tego, czy przebywa w Polsce, czy uczestniczy w sesjach parlamentarnych w Brukseli.

Jak Borys Budka trenuje w Brukseli?

Plan treningowy Borysa Budki wykracza poza samo bieganie, obejmując kompleksowy zestaw ćwiczeń wzmacniających całe ciało. W jego repertuarze znajdują się skłony, pompki oraz wyskoki, które mają na celu utrzymanie maksymalnej sprawności fizycznej. Ten zróżnicowany program pozwala mu na przygotowanie organizmu do najwyższego wysiłku, niezbędnego zarówno w sporcie, jak i w wymagającej pracy politycznej.

Dla europosła pasja sportowa stanowi coś więcej niż tylko hobby; jest to kluczowy element utrzymania równowagi w dynamicznym środowisku politycznym. W Brukseli, gdzie długotrwałe debaty i wysoki poziom stresu są codziennością, Budka świadomie wybiera aktywność fizyczną. Pokazuje to, że konsekwencja i determinacja zdobyte na trasie maratonu mogą być z powodzeniem przenoszone do sali obrad, gdzie również liczy się wytrwałość i skupienie.

"Uwielbiam aktywny tryb życia. Biegam 4–5 razy w tygodniu. W pewnym wieku staje się to obowiązkiem, gdy chce się zachować sprawność i odpowiednią sylwetkę" – powiedział poseł Budka.

Rola przewodniczącego ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), której Borys Budka przewodniczy, odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Jej zakres działania obejmuje strategiczne obszary, takie jak innowacje technologiczne, bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój przemysłowy kontynentu. Przewodniczenie tej największej komisji w Parlamencie Europejskim wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wymaga nieustannej gotowości do podejmowania kluczowych decyzji.

Praca europosła w Brukseli charakteryzuje się intensywnym harmonogramem, wypełnionym spotkaniami, debatami i negocjacjami. Znalezienie czasu na regularne treningi wymaga wyjątkowej dyscypliny i organizacji. Borys Budka udowadnia, że nawet w obliczu tak wymagających obowiązków, aktywność fizyczna może być integralną częścią codzienności, wspierającą efektywność i dobre samopoczucie.

Wpływ sportu na polityka

Aktywność fizyczna, zwłaszcza tak intensywna jak bieganie maratonów, pełni dla Borysa Budki funkcję wentyla bezpieczeństwa w stresującym środowisku politycznym. Pomaga mu to w radzeniu sobie z presją, poprawia koncentrację i pozwala na chwilowe oderwanie się od brukselskich debat. Regularny ruch jest efektywną metodą na utrzymanie zarówno kondycji fizycznej, jak i psychicznej, co jest kluczowe w pracy na wysokim stanowisku.

Zaangażowanie w sport symbolizuje również determinację, która jest cechą cenioną zarówno na trasie biegu, jak i w polityce. Wytrwałość w dążeniu do celu, zdolność do pokonywania własnych słabości oraz strategiczne planowanie to wartości wspólne dla obu tych dziedzin. "Europejska forma" Borysa Budki jest więc jasnym sygnałem, że polityk nie zamierza zwalniać tempa, zarówno w aspekcie osobistego rozwoju, jak i w pracy na rzecz Polski w Europie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.