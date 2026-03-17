Browar Tenczynek Janusza Palikota na sprzedaż. Kto przejmie dawne imperium?

Browar Tenczynek na sprzedaż

Browar Tenczynek, dawne przedsiębiorstwo należące do Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA, został wystawiony na licytację. Syndyk odpowiedzialny za majątek upadłej firmy ogłosił poszukiwania nabywcy za pośrednictwem popularnej platformy ogłoszeniowej OLX. Zainteresowani inwestorzy mają czas do 3 kwietnia na złożenie swoich propozycji zakupowych, aby przejąć kluczowy element dawnego imperium alkoholowego Janusza Palikota.

Przedsiębiorstwo to Janusz Palikot przejął w 2018 roku od Marka Jakubiaka, znanego parlamentarzysty i twórcy sukcesu piwa Ciechan. Nowy właściciel zapowiadał wówczas rewolucję w branży trunków rzemieślniczych. Jednak jego ambitne wizje ostatecznie nie zostały zrealizowane, a firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, co doprowadziło do obecnej licytacji majątku.

Zarzuty dla Janusza Palikota

Sytuacja finansowa firmy uległa znacznemu pogorszeniu, co zbiegło się z problemami prawnymi byłego polityka. W październiku 2024 roku wrocławska prokuratura oskarżyła Janusza Palikota o osiem czynów zabronionych. Te działania miały przynieść straty znaczącej liczbie inwestorów, co skomplikowało funkcjonowanie jego biznesów.

Po usłyszeniu wspomnianych zarzutów, znany przedsiębiorca został tymczasowo aresztowany. Spędził cztery miesiące w zakładzie karnym, a wolność odzyskał po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Wysokość poręczenia wyniosła 2 miliony złotych, co umożliwiło mu opuszczenie aresztu i dalsze stawianie czoła konsekwencjom prawnym.

Ile kosztuje Browar Tenczynek?

Minimalna kwota, jaką syndyk wyznaczył za przejęcie Browaru Tenczynek, wynosi dokładnie 23 773 720 złotych. Wszyscy zainteresowani inwestorzy mogą składać swoje zgłoszenia do 3 kwietnia bieżącego roku. Otwarcie nadesłanych dokumentów zaplanowano na 4 kwietnia, natomiast ostateczne wyniki postępowania zostaną ogłoszone 7 kwietnia.

Głównym założeniem procedury jest zbycie całego przedsiębiorstwa w ramach jednej transakcji. Taki scenariusz jest preferowany przez zarządcę majątku upadłej firmy. W przypadku braku odpowiedniego zainteresowania taką formą sprzedaży, poszczególne aktywa browaru zostaną wystawione na rynek osobno.

Skład majątku na licytacji

Jeżeli nie uda się sprzedać całego przedsiębiorstwa w jednym bloku, inwestorzy będą mogli nabywać aktywa indywidualnie. Wśród nich znajdą się prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz poszczególne nieruchomości należące do browaru. Takie rozwiązanie pozwala na większą elastyczność w procesie pozyskiwania kapitału dla upadłej Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA.

Sprzedaż obejmie także szczegółowe wyposażenie zakładu. Do dostępnych elementów zaliczają się między innymi linia do rozlewania trunków, maszyny warzelnicze, sprzęt do destylacji i filtracji. Dodatkowo, oferowane są chłodnie, leżakownia, pełne wyposażenie laboratorium oraz kotłowni, co stanowi kompleksowe zaplecze produkcyjne. Warto dodać, że zarządca majątku zachował pełne prawo do anulowania lub wycofania się z prowadzonego postępowania w dowolnym momencie, dopóki nie dojdzie do formalnego podpisania ostatecznej umowy sprzedaży.

