Były policjant opuścił areszt. Czy anonimowe pismo zmieniło bieg sprawy?

Były policjant opuścił areszt w Piasecznie

Marcin J., były funkcjonariusz policji, podejrzany o gwałt na młodej policjantce, opuścił areszt śledczy. Decyzja Prokuratury Okręgowej w Warszawie zaskoczyła, uchylając tymczasowe aresztowanie. Zastosowano poręczenie majątkowe oraz inne środki zapobiegawcze. Wysokość poręczenia wyniosła 30 tysięcy złotych, co jest kluczową zmianą w przebiegu sprawy.

Zmiana środków zapobiegawczych nastąpiła po intensywnym przesłuchaniu kluczowych świadków w całej sprawie. Prokuratura uznała, że obawa matactwa zmalała, a dowody zostały w dużej mierze skompletowane. Prokurator Skiba potwierdził, że zeznania 28 świadków zostały już zebrane, co wpłynęło na ocenę sytuacji.

"Na tym etapie nie przewidujemy, by cokolwiek mogło się zmienić w stanie faktycznym czy zeznaniach świadków, ponieważ kluczowi świadkowie zostali już kilkukrotnie przesłuchani, w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie" - mówi "SE" prokurator Skiba.

Zarzuty i wcześniejsze aresztowanie

Do zdarzenia, które wywołało skandal w polskiej policji, doszło w nocy 3 stycznia. Miało ono miejsce na terenie Oddziału Prewencji Policji Komendy Głównej Policji (OPP KGP) w podwarszawskim Piasecznie. Funkcjonariusze mieli wcześniej spożywać alkohol, co jest przedmiotem osobnych postępowań. Marcin J. został zatrzymany tego samego dnia i postawiono mu zarzuty gwałtu oraz zmuszenia policjantki do innej czynności seksualnej.

Początkowo Sąd Rejonowy w Piasecznie zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podstawą tej decyzji była realna obawa matactwa oraz grożąca podejrzanemu surowa kara. Po złożeniu zażalenia przez obronę podejrzanego, Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu, co świadczyło o poważnym traktowaniu sprawy.

Jakie są nowe środki zapobiegawcze?

Oprócz poręczenia majątkowego w wysokości 30 tysięcy złotych, na Marcina J. nałożono szereg dodatkowych obowiązków. Musi on regularnie meldować się w jednostce policji, co ma zapewnić kontrolę nad jego działaniami. Ustalono również całkowity zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz świadkami, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez środki teleinformatyczne.

Wśród zastosowanych środków znalazł się także zakaz opuszczania kraju, co ma zapobiec próbie ucieczki. Prokuratura podkreśla, że złamanie któregokolwiek z nałożonych warunków będzie skutkowało natychmiastowym przepadkiem poręczenia. W takiej sytuacji podejrzany wróciłby do aresztu, co stanowi istotny element zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Analiza dowodów i zeznań śledztwa

Obecnie prokuratura koncentruje się na analizie zgromadzonych dowodów, w tym kluczowych opinii z telefonów. Wyniki tych ekspertyz są oczekiwane i będą stanowiły ważny element w podejmowaniu dalszych decyzji procesowych. Wszystkie zeznania świadków zostaną ponownie zweryfikowane w odniesieniu do zebranych materiałów technicznych, aby uzyskać pełny obraz zdarzeń.

Na podstawie całości zgromadzonego materiału dowodowego podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie. Może ona zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem postępowania lub ewentualną zmianą kwalifikacji prawnej czynu. Prokuratura przekazała w komunikacie, że materiał dowodowy nie potwierdza już przebiegu zdarzenia przedstawianego przez niektóre media tuż po incydencie.

Co ujawniło anonimowe pismo?

Do akt sprawy wpłynęło anonimowe pismo, które zostało przez prokuraturę poddane weryfikacji. Jego treść nie dotyczyła bezpośrednio zdarzenia będącego przedmiotem postępowania o gwałt. Pismo sugerowało jednak możliwość popełnienia innych czynów, co skłoniło śledczych do podjęcia dalszych działań wyjaśniających.

W związku z treścią anonimowego pisma przesłuchano kilkadziesiąt osób na terenie całej Polski. Prokurator Skiba poinformował, że dotychczasowe czynności nie potwierdziły zawartych w piśmie podejrzeń ani sugestii. Brak potwierdzenia pozwoliłby na przedstawienie komukolwiek zarzutów w związku z jego treścią, co oznacza, że informacje zawarte w nim nie znalazły potwierdzenia.

Konsekwencje służbowe po zdarzeniu

Skandal związany z podejrzeniem gwałtu w Piasecznie wywołał szereg konsekwencji służbowych dla Marcina J. oraz innych funkcjonariuszy. Bezpośrednio po zdarzeniu podejrzany został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych. Wszczęto także postępowanie administracyjne mające na celu jego zwolnienie ze służby, co jest standardową procedurą w takich przypadkach.

Komendanci główny i stołeczny zarządzili kontrole w jednostce Oddziału Prewencji Policji w Piasecznie. Dodatkowo, inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA prowadził własne postępowanie sprawdzające. Stołeczna policja wdrożyła również postępowania wobec funkcjonariuszy, którzy mieli spożywać alkohol "w koszarach", w tym dowódcy plutonu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

