CBA uderza w mafię śmieciową na Śląsku. Kto został aresztowany?

CBA zatrzymuje urzędnika i prawnika

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) z Katowic przeprowadzili dalsze czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w gospodarce odpadami. Działania skupiały się na terenie Śląska. Prokuratura Regionalna w Katowicach podjęła decyzję o zatrzymaniu pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz właściciela kancelarii prawnej. Obaj mężczyźni są podejrzani o współudział w procederze ułatwiającym funkcjonowanie nielegalnych składowisk śmieci.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani mieli przyjmować korzyści majątkowe. W zamian mieli wpływać na wyniki kontroli środowiskowych. Podczas akcji CBA przeszukało ich mieszkania, biura oraz samochody. Zabezpieczono wówczas kluczowe dokumenty i elektroniczne nośniki danych. Funkcjonariusze pojawili się także w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej, gdzie przejęli dodatkowe materiały dowodowe.

Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?

Lista zarzutów przedstawionych podejrzanym jest obszerna i dotyczy poważnych przestępstw. Mężczyźni odpowiedzą między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Dodatkowo prokuratura zarzuca im łapownictwo i przestępstwa urzędnicze. Te działania miały na celu ukrycie nielegalnego obrotu odpadami.

Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratury w Katowicach. Zastosował wobec obu zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zatrzymani spędzą w areszcie trzy miesiące. Decyzja ta podkreśla wagę zarzutów i dowodów zgromadzonych przez służby.

Mafia śmieciowa. Ile wynoszą straty?

Prokuratura Regionalna w Katowicach podkreśla, że ujawniony wątek korupcyjny to dopiero początek dochodzenia. Planowane są dalsze czynności procesowe, które mogą doprowadzić do kolejnych zatrzymań. Śledczy kontynuują skrupulatne badanie powiązań oraz przepływów finansowych. To zapowiada dalszy rozwój tej skomplikowanej sprawy.

Skala działalności tak zwanej mafii śmieciowej jest znacząca i obejmuje teren całej Polski. Grupy przestępcze porzucały niebezpieczne odpady w kilkudziesięciu lokalizacjach. Narażały tym samym środowisko na poważną degradację. Szacuje się, że koszty utylizacji toksycznych substancji mogą osiągnąć nawet miliard złotych.

Czy to koniec walki z przestępczością odpadową?

W toku całego postępowania status podejrzanego posiada już blisko 150 osób. Wymiar sprawiedliwości dąży do całkowitego rozbicia struktur przestępczych. Są one odpowiedzialne za nielegalny obrót odpadami. Ostatnie wydarzenia na Śląsku wskazują na intensyfikację działań.

Walka z nielegalnym biznesem odpadowym wchodzi w decydujący etap. Operacja ma na celu uderzenie w przestępczość zorganizowaną. Działania służb mają minimalizować szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego. Proceder ten jest niezwykle kosztowny dla budżetu państwa i podatników.

