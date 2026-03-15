Ciało kobiety wyłowiono ze stawu w Wielkopolsce. Co wydarzyło się w Kocewii?

Tragiczne odkrycie w Kocewii

W niedzielę, 15 marca, w miejscowości Kocewia, na terenie gminy Chodów we wschodniej części Wielkopolski, doszło do dramatycznego zdarzenia. Przed godziną 8:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kole otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok w jednym ze stawów. Informacja natychmiast uruchomiła działania służb ratunkowych i policyjnych na miejscu tragedii.

Na miejsce zdarzenia bezzwłocznie skierowano patrole policji oraz inne służby. Interwencja skupiła się w rejonie zbiornika wodnego w Kocewii, gdzie funkcjonariusze potwierdzili obecność ciała. Teren wokół stawu został zabezpieczony, a miejsce objęto szczegółowymi czynnościami procesowymi pod nadzorem prokuratury.

– Przed godziną 8 do dyżurnego wpłynęła informacja, że na terenie gminy Chodów, w jednym ze stawów, ujawniono zwłoki 55-letniej kobiety – poinformował aspirant sztabowy Daniel Boła z kolskiej policji.

Kim była zmarła kobieta?

W trakcie prowadzonych na miejscu zdarzenia działań śledczych, potwierdzono tożsamość zmarłej osoby. Okazało się, że było to ciało 55-letniej kobiety, której dane zostały ustalone przez funkcjonariuszy. Lekarz, który przybył na miejsce, oficjalnie stwierdził zgon, co stanowiło kluczowy element początkowego etapu postępowania.

Obecnie wciąż nie są znane dokładne okoliczności, w jakich 55-letnia kobieta znalazła się w wodzie stawu. Policja i prokuratura rozpoczęły szeroko zakrojone dochodzenie, aby zebrać wszelkie możliwe poszlaki. Śledczy badają różne hipotezy, w tym możliwość nieszczęśliwego wypadku lub udziału osób trzecich w zdarzeniu.

Co dalej ze śledztwem?

Dalsze etapy śledztwa będą obejmować analizę zebranych materiałów dowodowych oraz przesłuchania potencjalnych świadków zdarzenia. Celem jest kompleksowe ustalenie, co dokładnie wydarzyło się nad stawem w Kocewii. Prokuratura w Kole koordynuje wszystkie działania, zapewniając rzetelność i skrupulatność w wyjaśnianiu okoliczności tej tragedii.

Sprawa odkrycia ciała kobiety budzi duże poruszenie wśród mieszkańców gminy Chodów i okolic. Społeczność oczekuje na pełne wyjaśnienie przyczyn i przebiegu zdarzeń, które doprowadziły do tragicznego finału. Wyniki prowadzonego śledztwa mają przynieść odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące nagłej śmierci 55-latki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.