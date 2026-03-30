Czarnek w Łysych. Co łączy go z Nawrockim?

Niedziela Palmowa w Łysych

Szósta niedziela Wielkiego Postu stanowi początek Wielkiego Tygodnia, prowadzącego do świąt wielkanocnych. W tym dniu katolicy zgodnie z tradycją udają się do kościołów, aby kapłan poświęcił przyniesione przez nich palemki. Miejscowość Łyse jest znana z corocznych, okazałych obchodów Niedzieli Palmowej, podczas których prezentowane są imponujące palmy. Wydarzenie to stanowi również doskonałą okazję do promowania bogatej kultury kurpiowskiej.

W ubiegłym roku, podczas słynnego w regionie konkursu na palmę wielkanocną, Łyse odwiedził Karol Nawrocki, ówczesny prezes IPN. Konkurs ten co roku przyciąga setki uczestników oraz tysiące turystów do tej niewielkiej miejscowości w powiecie ostrołęckim. Nawrocki, który otwarcie deklaruje swoją wiarę, wziął udział w tych obchodach, dzierżąc w dłoniach wyjątkowo okazałą palemkę.

Karol Nawrocki i jego palemka

Wizyta Karola Nawrockiego w Łysych miała miejsce w 2025 roku, w okresie kampanii przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Udział w uroczystościach w tej kurpiowskiej miejscowości przyniósł mu szczęście, co w konsekwencji przyczyniło się do jego wyboru na Prezydenta Polski. Okazała palemka, którą Nawrocki prezentował publicznie, zrobiła wówczas duże wrażenie i była szeroko komentowana w mediach. Z pewnością dodała ona kolorytu jego kampanii wyborczej.

Obchody Niedzieli Palmowej w Łysych to wydarzenie o znaczeniu zarówno religijnym, jak i kulturowym, a także coraz częściej politycznym. Obecność polityków w takich miejscach, zwłaszcza w okresie przedwyborczym, jest często interpretowana jako próba zbliżenia się do tradycyjnych wartości i wyborców. Działania takie mogą symbolizować zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

Przemysław Czarnek idzie w ślady

Tegoroczna Niedziela Palmowa w Łysych również przyciągnęła uwagę mediów dzięki obecności szczególnego gościa. Wśród licznych uczestników podziwiających barwne kurpiowskie palmy wielkanocne, pojawił się Przemysław Czarnek. Jest on politykiem Prawa i Sprawiedliwości, a niedawno został oficjalnym kandydatem tego ugrupowania na stanowisko premiera. Jego wizyta była więc postrzegana przez pryzmat tego politycznego awansu.

W odróżnieniu od Karola Nawrockiego, palemka dzierżona przez Przemysława Czarnka była mniejsza. Jednakże, wyróżniała się ona znacznie większą mnogością kolorów, co nadało jej unikalny charakter. Polityk wygłosił także krótkie przemówienie do zgromadzonych, co jest stałym elementem obecności publicznej w takich wydarzeniach.

"Będąc zaszczyconym, że mogę tu z Państwem być, i w ten sposób zaczynać ten najważniejszy tydzień w roku. Życzę Państwu, abyśmy zawsze stali z tymi, którzy palmami witają Jezusa, palmami witają prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie" - mówił Przemysław Czarnek.

Polityczne znaczenie wizyt

Wypowiedź Przemysława Czarnka w Łysych podkreślała religijny aspekt obchodów Niedzieli Palmowej, jednocześnie wpisując się w jego publiczny wizerunek. Politycy często wykorzystują takie okazje do przekazywania wartości bliskich ich elektoratowi oraz do umacniania swojej pozycji w kontekście ważnych świąt. Jest to sprawdzona strategia komunikacyjna.

Wizyty wysokich rangą polityków w miejscowościach o silnych tradycjach, takich jak Łyse, stanowią element budowania rozpoznawalności i poparcia. Zarówno Karol Nawrocki, jak i Przemysław Czarnek, poprzez swoje uczestnictwo w święceniu palm, pokazali swoje przywiązanie do kultury i wiary, co może mieć znaczenie w kontekście ich politycznych aspiracji i zbliżających się wyzwań. Takie wydarzenia są często uważnie obserwowane przez komentatorów politycznych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.