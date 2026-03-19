Częstochowa: Matka powierzyła synka opiekunce. Co odkryli śledczy za zamkniętymi drzwiami?

Półtoraroczny chłopiec oddany pod opiekę

Matka z Częstochowy, jak wielu rodziców, musiała połączyć obowiązki zawodowe z koniecznością zapewnienia opieki nad dzieckiem. Powierzała swojego półtorarocznego synka opiekunce, ufając, że jest on bezpieczny i pod dobrą opieką.

Przez długi czas nic nie wskazywało na to, że za zamkniętymi drzwiami rozgrywa się tragedia. Kobieta nie miała żadnej świadomości, że jej dziecko może być krzywdzone, a zaufanie do opiekunki było ogromne. Anonimowa informacja o niepokojącym nagraniu z udziałem dziecka uruchomiła szeroko zakrojone śledztwo.

Trzy osoby z zarzutami

Prowadzone śledztwo, wsparte przez zabezpieczone materiały dowodowe, szybko nabrało tempa. Doprowadziło do zatrzymania trzech osób bezpośrednio związanych ze sprawą. Byli to 19-letnia Monika P., pełniąca funkcję opiekunki, oraz jej znajomi: 27-letnia Mariola Z. i 28-letni Kamil Ch.

Cała trójka usłyszała poważne zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. Wskazane przestępstwa są zagrożone karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności, co świadczy o ich brutalnym charakterze i znacznym stopniu okrucieństwa.

„Cała trójka usłyszała zarzuty zgwałcenia półtorarocznego chłopczyka i posiadania treści o charakterze pornograficznym z udziałem nieletniego — mówi w rozmowie z "Faktem" prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. — Są one zagrożone karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.”

Ile dzieci ucierpiało?

Początkowe zarzuty dotyczyły głównie brutalnych czynów wobec półtorarocznego chłopca oraz posiadania materiałów z udziałem nieletnich. Śledztwo ujawniło jednak, że skala przestępstw była znacznie większa i obejmowała więcej ofiar.

Okazało się, że lista pokrzywdzonych dzieci jest dłuższa. Wśród nich było inne dziecko, mające zaledwie trzy lata. Najbardziej wstrząsającym szczegółem jest fakt, że zarzuty dotyczą także działań wobec własnego dziecka jednej z podejrzanych osób, sześcioletniej dziewczynki.

Sprawa przekazana do sądu

Prokuratura zakończyła etap śledztwa w tej bulwersującej sprawie i skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Wszyscy oskarżeni od momentu zatrzymania przebywają w areszcie, gdzie oczekują na dalsze decyzje sądu dotyczące jego przedłużenia.

Na obecnym etapie postępowanie ma charakter niejawny, co ma na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwa pokrzywdzonych dzieci. Nie ujawniono również, czy zatrzymani przyznali się do stawianych im zarzutów. Jest to jedna z najbardziej szokujących spraw ostatnich miesięcy w regionie Częstochowy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.