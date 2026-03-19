Dachowanie auta w centrum Warszawy. Co dokładnie wydarzyło się przy rondzie ONZ?

Szczegóły kolizji na Rondzie ONZ

W czwartek rano, o godzinie 7:37, stołeczna policja otrzymała zgłoszenie dotyczące poważnego zdarzenia drogowego w rejonie jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań Warszawy. W okolicach Ronda ONZ doszło do kolizji dwóch pojazdów – samochodu marki Kia oraz Opla. W wyniku zderzenia, pojazd marki Kia uległ dachowaniu, co zaskoczyło świadków porannego szczytu komunikacyjnego. Miejsce zdarzenia szybko zabezpieczono, a służby ratunkowe i policja przystąpiły do działań na miejscu.

Zarówno kierujący Kią, jak i Oplem, zostali poddani badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że obaj byli trzeźwi w momencie zdarzenia, co jest kluczową informacją w dalszym postępowaniu. Dodatkowo, kierowcy posiadali wszystkie wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów, co wyklucza jedną z potencjalnych przyczyn wypadków. Policjanci kontynuują czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu incydentu.

"O godzinie 7:37 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów marki Kia i Opel w rejonie ronda ONZ. Wskutek tego samochód marki Kia dachował. Obaj kierujący byli trzeźwi i posiadali ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów" - przekazał mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Kto został ranny po dachowaniu?

Początkowe doniesienia dotyczące stanu zdrowia kierowcy dachującego pojazdu były sprzeczne i budziły pewne wątpliwości. Rzecznik policji informował o przewiezieniu mężczyzny do szpitala w celu dokładniejszych badań i opieki medycznej. Jednakże, obecny na miejscu reporter, który śledził rozwój wydarzeń, nie potwierdził tej informacji na podstawie własnych obserwacji. Nie było widoczne, aby poszkodowany kierowca oddalał się z miejsca zdarzenia, co wskazywało na jego obecność przy prowadzonych czynnościach policyjnych.

Kierowca Kii, prawdopodobnie obcokrajowiec, pozostał na miejscu kolizji, aktywnie współpracując z funkcjonariuszami. Jego obecność była niezbędna do wyjaśnienia okoliczności i przebiegu całego incydentu, w tym przyczyn dachowania pojazdu. Policjanci zbierali zeznania i dokumentowali ślady, aby precyzyjnie odtworzyć sekwencję zdarzeń prowadzących do dachowania. To pozwoli na ustalenie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację drogową.

Utrudnienia komunikacyjne w centrum miasta

Kolizja z dachowaniem na ulicy Świętokrzyskiej, w pobliżu Ronda ONZ, wywołała poważne utrudnienia w ruchu drogowym, odczuwalne dla kierowców w całym centrum Warszawy. Samochód marki Kia, który początkowo znajdował się na dachu, został już postawiony na koła przez służby drogowe. Mimo to, skutki zdarzenia były długo odczuwalne, wpływając na płynność ruchu w godzinach szczytu i po nim.

Ruch na ulicy Świętokrzyskiej w kierunku centrum miasta został tymczasowo przekierowany i odbywał się jedynie prawym pasem jezdni. To spowodowało znaczne spowolnienie i tworzenie się korków, co wymagało od kierowców uzbrojenia się w cierpliwość. Służby drogowe pracowały nad jak najszybszym przywróceniem normalnego funkcjonowania wszystkich pasów ruchu, aby zminimalizować dyskomfort podróżujących. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazywały skalę utrudnień.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.