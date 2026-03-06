Damian z Koła odnaleziony w Niemczech. Jak odnaleziono 38-letniego Polaka?

Zniknięcie podczas delegacji

38-letni Damian, mieszkaniec Koła w województwie wielkopolskim, wyruszył 9 lutego w trzytygodniową delegację służbową do Niemiec. Celem jego podróży, realizowanej firmowym Oplem Movano, było kilka miejscowości w północno-zachodnich Niemczech, z Melsdorfem jako punktem docelowym. Mężczyzna dotarł na miejsce przeznaczenia, co potwierdzono na podstawie wcześniejszych kontaktów.

Kluczowy moment w sprawie nastąpił 23 lutego, kiedy to nagle urwał się wszelki kontakt z Damianem. Jego telefon przestał odpowiadać, a sygnał GPS z pojazdu ustał, co natychmiast wzbudziło ogromny niepokój wśród jego rodziny. Jak informował lokalny portal e-kolo.pl, kierowca nie dotarł do planowanego punktu rozładunku, a pojazd nie został odnaleziony w przewidywanym miejscu.

Gdzie zaginął 38-letni Damian?

Po raz ostatni Damian miał być widziany 1 marca w Bielefeld, konkretnie w dzielnicy Jöllenbeck, jednak ta informacja nie rozwiała obaw bliskich. Brak konkretnych wieści o jego losie potęgował ich przerażenie, co skłoniło rodzinę do podjęcia dramatycznych działań. W sieci, zwłaszcza na lokalnych portalach i w mediach społecznościowych, pojawiły się liczne apele o pomoc.

Zaginięciem Damiana zajęła się zarówno policja w Kole, jak i niemieckie służby, prowadząc szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Udostępniono zdjęcia zaginionego oraz numer rejestracyjny dostawczego Opla Movano, którym się poruszał, by zmaksymalizować zasięg poszukiwań. Lokalne media donosiły, że mieszkańcy regionu masowo udostępniali komunikaty, wspierając tym samym bliskich zaginionego. Mimo to, nowe wieści nie nadchodziły, a każdy kolejny dzień wzmacniał poczucie niepokoju, zmuszając rodzinę do rozważania najgorszych scenariuszy.

Szczęśliwy finał poszukiwań

Napięcie związane z zaginięciem 38-letniego Damiana zakończyło się wiadomością, która przyniosła ulgę wszystkim zaangażowanym w sprawę. Informacja o jego odnalezieniu pojawiła się najpierw w grupach koordynujących poszukiwania oraz wśród osób bezpośrednio zaangażowanych. Potwierdzono, że Damian został odnaleziony cały i zdrowy, a jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża.

Chociaż nie ujawniono publicznie, gdzie dokładnie przebywał zaginiony Polak, ani dlaczego kontakt z nim został nagle przerwany, najważniejsze pozostaje szczęśliwe zakończenie tej historii. Ta sytuacja podkreśla znaczenie szybkiej reakcji, skutecznej współpracy służb oraz niezastąpionego zaangażowania lokalnej społeczności. Dzięki tym wspólnym wysiłkom, Damian mógł bezpiecznie wrócić do swoich bliskich w Kole, kończąc tym samym trwający tydzień niepewności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.