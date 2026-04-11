Dariusz Celej poszukiwany dwoma listami. Gdzie ukrywa się 30-latek?

Warszawski przestępca poszukiwany

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, obejmującej rejon Bielan, prowadzą intensywne poszukiwania 30-letniego Dariusza Celeja. Mężczyzna skutecznie unika organów ścigania, co doprowadziło do wydania za nim dwóch listów gończych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Za Dariusza Celeja odpowiada Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza oraz Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz. Na poszukiwanym ciążą poważne zarzuty, obejmujące nielegalne posiadanie środków odurzających oraz dopuszczenie się przestępstwa oszustwa, co kwalifikuje jego czyny jako naruszenie przepisów karnych.

Jakie zarzuty ciążą na Celeju?

Trzydziestoletni Dariusz Celej jest podejrzewany o poważne naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także Kodeksu karnego dotyczącego oszustw. Za te przestępstwa zapadł wyrok skazujący, na mocy którego Celej ma do odbycia karę pozbawienia wolności przekraczającą dwanaście miesięcy.

Unikanie odbycia zasądzonej kary skutkuje wydaniem listów gończych, które mają na celu przymusowe doprowadzenie mężczyzny przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter priorytetowy, a ujęcie poszukiwanego jest kluczowe dla wyegzekwowania sprawiedliwości.

Gdzie zgłaszać informacje o poszukiwanym?

Funkcjonariusze bielańskiej komendy apelują do społeczeństwa o pomoc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu Dariusza Celeja. Wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego, są niezwykle cenne i mogą zostać przekazane w sposób anonimowy.

Osoby posiadające wiedzę na temat Celeja proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ulicy Żeromskiego 7. Dostępne są również linie telefoniczne: (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, a także numery alarmowe 112 i 997. Kontakt możliwy jest także drogą elektroniczną pod adresem: [email protected].

Czy Celej zostanie wkrótce ujęty?

Apel policji o pomoc w odnalezieniu Dariusza Celeja jest standardową procedurą w przypadku osób ściganych listami gończymi. Upublicznienie wizerunku i danych poszukiwanego ma zwiększyć szanse na jego szybkie zatrzymanie, zwłaszcza że mężczyzna unika odpowiedzialności od dłuższego czasu.

Współpraca obywateli z policją jest kluczowa w takich sytuacjach. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się przełomowa w namierzeniu i zatrzymaniu 30-latka, który ma do odbycia karę pozbawienia wolności za swoje przestępstwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.