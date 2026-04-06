Dawny azyl pracowników Wedla w ruinie. Co kryją pozostałości czekoladowego potentata?

Uzdrowiskowy klimat nad Świdrem

Położenie ośrodka w Świdrze, obecnie części Otwocka, okazało się optymalne. Obiekt, wzniesiony w latach 30. ubiegłego wieku, doskonale wpisywał się w rosnącą popularność tej miejscowości letniskowej. Teren charakteryzował się obecnością unikalnych drewnianych willi w stylu świdermajer, co nadawało mu sielankowy charakter. Broszura reklamowa z 1932 roku określała Świder jako „najzdrowsze letnisko podwarszawskie”, podkreślając „czyste, balsamiczne powietrze” oraz „pustynne piaski wśród lasów sosnowych”.

Dodatkowo akcentowano walory rzeki Świder, której „przeczysta, przeźroczysta woda” tworzyła „piękne, piaszczyste plaże”, przywodzące na myśl wakacje nad morzem. Mikroklimat ten był zalecany przez lekarzy osobom powracającym do zdrowia, wyczerpanym pracą umysłową, zmagającym się z nerwicami, dolegliwościami kardiologicznymi oraz przewlekłym katarem. Z Warszawy na miejsce można było dotrzeć koleją, a od 1933 roku także autobusem, co ułatwiało dostęp do letniska.

Jan Wedel troszczył się o pracowników

Dbanie o dobrostan zatrudnionych było kluczową wartością w rodzinie Wedlów. Już pod koniec XIX wieku Karol Wedel finansował wyjazdy kolonijne dla ubogich dzieci z Warszawy. Jego wnuk, Jan Wedel, kontynuował te praktyki w okresie międzywojennym, ustanawiając wysokie standardy społeczne. W fabryce na Kamionku pracownicy mieli dostęp do stołówki, opieki medycznej, w tym stomatologicznej, łaźni oraz sali widowiskowo-teatralnej.

Od 1930 roku w zakładzie działał również żłobek, co miało szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że kobiety stanowiły aż 70 procent załogi fabryki. Ponadto Jan Wedel oferował korzystne pożyczki na budowę domów oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu mieszkań dla swoich robotników. To zaangażowanie podkreślało jego filantropijną wizję i dbałość o warunki życia i pracy podwładnych.

Powstanie domu wczasowego

Utworzenie domu wczasowego w latach 30. ubiegłego wieku stanowiło kolejny przykład społecznego zaangażowania Jana Wedla. Koncepcja zorganizowanego wypoczynku, początkowo dla dzieci, a następnie dla dorosłych, zyskiwała na popularności. Jan Wedel przeznaczył część swojego terenu nad rzeką Świder, bezpośrednio sąsiadującego z jego własną letnią rezydencją, na budowę ośrodka. Dzięki temu pracownicy mogli relaksować się w murowanym pensjonacie, korzystając ze świeżego powietrza i kąpieli w rzece.

Dodatkowo mieli okazję na nieformalne spotkania i rozmowy z samym Janem Wedlem. Początkowo obiekt mógł pomieścić około 40 osób, jednak jego rosnąca popularność szybko doprowadziła do konieczności rozbudowy. Mimo że informacje dotyczące kosztów pobytu są rozbieżne – niektóre źródła sugerują darmowe, dwutygodniowe wczasy ze skierowaniem lekarskim, inne wspominają o symbolicznej opłacie – było to świadczenie dostępne dla wielu.

Ośrodek Wedla po II wojnie światowej

Powojenne upaństwowienie fabryki Wedla wpłynęło również na losy ośrodka wczasowego. Pomimo tych zmian, obiekt zachował swoje turystyczne przeznaczenie i w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmował kolejne grupy wypoczywających dzieci. Lata 90. XX wieku i transformacja systemowa przyniosły niestety stopniowe niszczenie budowli.

W lutym 2003 roku obiekt uległ częściowemu spaleniu. Do chwili obecnej ośrodek pozostaje zrujnowany, ponieważ lokalny samorząd nie znalazł inwestora chętnego do jego odkupienia i rewitalizacji. Drewniana rezydencja rodziny Wedlów, położona w pobliżu, również znajduje się w opłakanym stanie, dzieląc los dawnego azylu pracowników.

