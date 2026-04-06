Wichury nad Mazowszem. Ile interwencji odnotowano i kto czeka na prąd?

Gwałtowne wichury na Mazowszu

Województwo mazowieckie doświadczyło w ostatnich dniach intensywnych wichur i burz, które doprowadziły do znaczących utrudnień. Gwałtowne porywy wiatru uszkodziły lokalną infrastrukturę i spowodowały liczne problemy komunikacyjne, zwłaszcza w regionie stolicy. Wiele dróg zostało zablokowanych przez powalone drzewa, co znacząco wpłynęło na ruch drogowy i dostępność niektórych obszarów. Skutki nawałnic są wciąż usuwane przez służby ratunkowe, które pracują bez przerwy od momentu wystąpienia pierwszych szkód.

Szczególnie dotkliwie nawałnica dała się we znaki na warszawskim Bródnie, gdzie przy ulicy Łojewskiej drzewo runęło wprost na budynek mieszkalny, nie powodując na szczęście poważniejszych obrażeń u mieszkańców. Inny incydent miał miejsce przy ulicy Pożarowej, gdzie powalone drzewo uszkodziło ogrodzenie pobliskiego placu zabaw. Dodatkowo, po godzinie 6 rano, silna burza zerwała linie energetyczne oraz przewróciła drzewa w okolicach ulicy Jagiellońskiej, co całkowicie sparaliżowało ruch tramwajów na tym odcinku. Uszkodzenia te wymagały natychmiastowej interwencji odpowiednich służb.

Kto został bez prądu?

W wyniku gwałtownych wichur, wiele gospodarstw domowych w regionie mazowieckim zostało pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. PGE Dystrybucja na bieżąco informuje o licznych awaryjnych wyłączeniach prądu na swoich stronach internetowych. Problemy z dostawami energii dotknęły mieszkańców takich miejscowości jak Legionowo, Pruszków i Otwock, gdzie ekipy techniczne pracują nad szybkim usunięciem usterek. Awarie te są priorytetem dla energetyków, którzy starają się jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie sieci.

Lista miejscowości dotkniętych awariami jest znacznie dłuższa i obejmuje również Wołomin, Ząbki, Marki, Brzeziny oraz Sulejówek, a także szereg mniejszych miejscowości w okolicach. Energetycy walczą z rozległymi uszkodzeniami sieci, które powstały w wyniku porywistego wiatru i opadów. Przewidywane przywrócenie dostaw energii elektrycznej ma nastąpić w godzinach popołudniowych, jednak dokładny czas zależy od tempa postępów prac terenowych. Sytuacja jest monitorowana, a priorytetem jest bezpieczeństwo i jak najszybsze usunięcie usterek.

Prognozy IMGW dla regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał kompleksowe ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące silnego wiatru, które objęły aż dwanaście województw na terenie Polski. Porywy wiatru w niektórych rejonach mogą osiągać prędkość do 95 kilometrów na godzinę, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dla Mazowsza prognozowane są porywy wiatru o prędkości do 85 km/h, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności przez mieszkańców i służby. Alerty mają na celu przygotowanie na potencjalne dalsze szkody.

Ostrzeżenia IMGW nie ograniczają się jedynie do Mazowsza, ale obejmują także województwa lubelskie, podlaskie oraz świętokrzyskie, a także inne regiony kraju. Meteorolodzy podkreślają, że najbliższe dni mogą przynieść dalsze pogorszenie pogody. Możliwe są kolejne wichury i intensywne opady deszczu, dlatego zaleca się śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych i unikanie niepotrzebnego wychodzenia z domu w czasie największego zagrożenia. Zmienna pogoda będzie testować infrastrukturę.

Ile interwencji straży pożarnej?

Państwowa Straż Pożarna przedstawiła najnowsze podsumowanie swoich działań, wskazując na skalę interwencji w związku z ostatnimi nawałnicami. Do godziny 12:00 dnia 6 kwietnia 2026 roku, ratownicy podjęli łącznie 1374 interwencje. Działania te były bezpośrednio związane z usuwaniem skutków gwałtownych porywów wiatru oraz burz, które nawiedziły Polskę. Liczba zgłoszeń świadczy o rozległości i intensywności zjawisk atmosferycznych. Służby pracują w trybie ciągłym, aby jak najszybciej przywrócić porządek i bezpieczeństwo.

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwach mazowieckim i lubelskim, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy. Ich działania koncentrowały się na usuwaniu połamanych konarów drzew oraz całych drzew, które zagrażały bezpieczeństwu lub blokowały drogi. Ponadto, zabezpieczano uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, które zostały naruszone przez silny wiatr. Cały czas prowadzone są działania mające na celu minimalizowanie szkód i pomoc poszkodowanym mieszkańcom. Współpraca z energetykami jest kluczowa w tych trudnych warunkach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.