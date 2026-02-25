Diecezja Sosnowiecka w ogniu. Co ujawniły nowe dokumenty?

Nowe dokumenty w diecezji sosnowieckiej

Komisja „Wyjaśnienie i Naprawa” badająca nadużycia wobec małoletnich w Diecezji Sosnowieckiej uzyskała dostęp do kluczowych materiałów. Chodzi o dziennik korespondencji elektronicznej kurii z lat 2011–2016 oraz dokumenty wcześniej zabezpieczone przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu w sądzie biskupim. To znaczący krok w wyjaśnianiu skali problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

Przewodniczący komisji, Tomasz Krzyżak, potwierdził uzyskanie dostępu do tych materiałów. Obecnie są one szczegółowo analizowane. Wszystkie nowe ustalenia zostaną włączone do końcowej wersji raportu, który ma kompleksowo podsumować nadużycia. Komisja, powołana przez biskupa sosnowieckiego, rozpoczęła prace jesienią 2024 roku.

Jak odzyskano archiwa kurii?

Lutowy częściowy raport komisji „Wyjaśnienie i Naprawa” jako pierwszy opisał przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich w diecezji. Po jego publikacji udało się ustalić lokalizację brakującego dziennika korespondencji kurii. Archiwum zostało odzyskane dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za jego wdrożenie i obsługę w poprzednich latach.

Równolegle Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przekazała kurii część dokumentów zabezpieczonych podczas przeszukania w 2024 roku. Materiały są poddawane szczegółowej kwerendzie, aby sprawdzić, czy zawierają nowe fakty lub potwierdzenia dotychczasowych wątków. Prokuratura zwróciła się również do komisji o przekazanie pełnej, niezanonimizowanej wersji raportu.

Ilu jest ofiar nadużyć w diecezji?

Dotychczasowe ustalenia komisji wskazują, że co najmniej 50 dzieci padło ofiarą nadużyć ze strony osób związanych z instytucjami kościelnymi. Wśród kilkudziesięciu osób, wobec których pojawiły się zarzuty, dominują duchowni, ale są też osoby świeckie związane z działalnością kościelną. Komisja podkreśla, że liczba ofiar może być wyższa, gdyż nie wszystkie przypadki zostały zgłoszone lub udokumentowane.

Część spraw została już potwierdzona, inne są wciąż badane, a postępowania prowadzone przez organy ścigania w wielu przypadkach trwają. W ostatnich latach zatrzymano kilku duchownych i osoby związane z diecezją, przedstawiając im zarzuty. W niektórych sprawach procesy sądowe są w toku, w innych zapadły już prawomocne wyroki.

Procesy sądowe i co jeszcze?

Jedno z postępowań dotyczyło byłego księdza, który został prawomocnie skazany za przestępstwa inne niż nadużycia seksualne. W pozostałych przypadkach zarzuty obejmują czyny o charakterze seksualnym wobec nieletnich, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu wszczęto w 2023 roku, po ujawnieniu informacji w toku innego postępowania.

Wątek nadużyć pojawił się również w kontekście śledztwa dotyczącego zabójstwa młodego diakona w Sosnowcu. Ustalono, że sprawcą był duchowny, który po zbrodni odebrał sobie życie. Obaj byli związani z miejscową katedrą, a umorzenie postępowania z powodu śmierci sprawcy nie zamknęło kwestii problemów w diecezji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.