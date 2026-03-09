Dni Ursynowa 2026 już za pasem. Kto wystąpi tym razem na Kopie Cwila?

Kiedy i gdzie świętujemy Dni Ursynowa?

Mieszkańcy Ursynowa i goście z całej Warszawy mogą już rezerwować sobie czas w kalendarzu. Dni Ursynowa 2026 zaplanowano na 12 i 13 czerwca, czyli tradycyjnie w piątek i sobotę. Takie rozwiązanie sprzyja weekendowej zabawie, umożliwiając uczestnictwo zarówno tym, którzy dopiero finiszują z pracą, jak i tym, którzy mają wolny cały dzień na celebrowanie dzielnicowego święta.

Scena główna i wszelkie atrakcje będą czekały na Kopie Cwila, w malowniczym Parku im. Romana Kozłowskiego. To sprawdzone i lubiane miejsce, łatwo dostępne dla wszystkich dzięki bliskości stacji metra Ursynów. Dogodny dojazd sprawia, że impreza staje się prawdziwie ogólnodostępna, a festiwalowa atmosfera może swobodnie rozprzestrzeniać się po całej okolicy.

"Dni Ursynowa to jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu naszej dzielnicy. To najlepszy moment, aby wspólnie świętować, słuchać dobrej muzyki i po prostu cieszyć się atmosferą Ursynowa. Jestem przekonany, że również w tym roku przygotowany program przyciągnie tysiące uczestników i sprawi, że będzie to wyjątkowy weekend" - zaznaczył burmistrz dzielnicy Robert Kempa.

Co szykuje dzielnicowy ratusz?

Jak co roku, organizatorzy stawiają na muzyczną różnorodność. Zgodnie z zapowiedziami, podczas Dni Ursynowa 2026 przed publicznością wystąpi aż dziesięciu artystów reprezentujących rozmaite muzyczne światy. Niestety, nazwiska wykonawców pozostają na razie w sferze domysłów, gdyż pełny line-up zostanie ujawniony dopiero na około miesiąc przed samym wydarzeniem, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania.

Taka taktyka, polegająca na stopniowym dawkowaniu informacji, jest dobrze znana z poprzednich edycji. W ubiegłym roku, podczas Dni Ursynowa 2025, na scenie nie zabrakło prawdziwych gwiazd – publiczność bawiła się przy hitach Majki Jeżowskiej, Urszuli oraz legendarnego Dżemu. Można zatem spodziewać się, że i tym razem organizatorzy zadbają o to, by program artystyczny zadowolił szerokie grono odbiorców, od najmłodszych po seniorów.

Jakie atrakcje dla dzieci i dorosłych?

Poza główną sceną muzyczną, Dni Ursynowa 2026 to także cała masa innych atrakcji. Tradycyjnie przygotowany zostanie szeroki wachlarz rozrywek dla dzieci i dorosłych, gwarantujący dobrą zabawę wszystkim uczestnikom. Poprzednie edycje udowodniły, że ursynowski piknik rodzinny ze specjalnie wydzielonymi strefami rekreacyjnymi cieszy się niesłabnącą popularnością.

Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że podobne aktywności pojawią się również w tym roku, zapewniając różnorodność i mnóstwo możliwości do wspólnego spędzania czasu. Bieżące informacje dotyczące szczegółowego programu, a także wszelkich nowości i niespodzianek, będą systematycznie publikowane w mediach społecznościowych dzielnicy oraz na oficjalnej stronie internetowej Dzielnicy Ursynów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.