Pijany policjant na służbie. Co robił z kobietą w radiowozie?

Pijany policjant z Miastkowa Kościelnego

Na Mazowszu doszło do bulwersującego incydentu, który wstrząsnął lokalną społecznością i ponownie postawił pod znakiem zapytania wizerunek służb mundurowych. Dzielnicowy z Miastkowa Kościelnego, zamiast świecić przykładem, został zatrzymany w dość kompromitujących okolicznościach. Wypadałoby rzec, że to scenariusz jak z kiepskiego filmu sensacyjnego, a jednak to wydarzyło się naprawdę, 8 marca, po godzinie dwunastej.

Służby mundurowe mają być gwarantem bezpieczeństwa i praworządności, lecz w tym przypadku zasady te zdają się być potraktowane z rażącą nonszalancją. Funkcjonariusz, którego zadaniem było nieść pomoc, sam stał się przyczyną zgorszenia i źródłem poważnych pytań. Zdarzenie to z pewnością wywoła falę dyskusji na temat kontroli wewnętrznej w policji i odpowiedzialności osób piastujących publiczne stanowiska.

Interwencja dzielnicowego i zaskakujące okoliczności

Początkowo wszystko wyglądało rutynowo. Dzielnicowy został wezwany do kobiety leżącej na ulicy, która wymagała interwencji. Zespół ratownictwa medycznego, po przybyciu na miejsce, ocenił sytuację i stwierdził, że pomoc medyczna nie jest konieczna, co wydawało się zamykać sprawę zdrowotną. Jednakże, zamiast zakończyć interwencję w standardowy sposób, policjant podjął własną, dość nietypową decyzję.

Zamiast wezwać transport lub zapewnić bezpieczny powrót kobiety do domu w inny sposób, funkcjonariusz postanowił przewieźć ją radiowozem. Ten krok, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się pomocny, szybko przybrał nieoczekiwany obrót. Właśnie w tym momencie na jaw wyszły niepokojące sygnały, które doprowadziły do dalszego rozwoju wydarzeń. Kto by pomyślał, że rutynowa interwencja zmieni się w skandaliczną historię?

Podejrzenie o nietrzeźwość i szybka reakcja

Jak to często bywa, plotki lub spostrzeżenia czujnych obywateli są iskierką, która zapala ogień w sprawach tego typu. Dyżurny KPP w Garwolinie otrzymał niepokojące zgłoszenie: dzielnicowy z Miastkowa Kościelnego mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Alarm natychmiastowo postawił na nogi służby, które zareagowały z błyskawiczną precyzją, wysyłając na miejsce patrol.

Wysłano nie tylko patrol ruchu drogowego, ale także kontrolny z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, co świadczy o powadze sytuacji i chęci szybkiego jej wyjaśnienia. Policjanci zastali funkcjonariusza przy Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym, co umożliwiło podjęcie natychmiastowych działań. Nikt nie zamierzał bagatelizować potencjalnego naruszenia dyscypliny i prawa przez osobę w mundurze.

Zatrzymanie i zawieszenie dzielnicowego

Po wykonaniu niezbędnych czynności proceduralnych, które musiały potwierdzić obawy, 35-letni funkcjonariusz z ponad 4,5-letnim stażem służby został zatrzymany. To jasny sygnał, że wobec takich zachowań nie będzie taryfy ulgowej. Policjant trafił do policyjnej celi, co jest standardową procedurą w przypadku poważnych przewinień, zwłaszcza tych dotyczących nadużycia munduru.

O zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, co podkreśla rangę sprawy. Na miejsce skierowano również policjantów z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji i Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. To pokazuje, że sprawa została potraktowana z najwyższą powagą i nikt nie zamierzał zamiatać jej pod dywan.

Czy dzielnicowy straci pracę?

Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie nie czekał długo z podjęciem stanowczych decyzji. Polecono wszcząć postępowanie dyscyplinarne i natychmiastowo zawieszono funkcjonariusza w czynnościach służbowych. To pierwszy krok w procesie rozliczania się z jego nieodpowiedzialnego zachowania. Zawieszenie to często zwiastun dalszych, poważniejszych konsekwencji, w tym utraty miejsca pracy.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu uruchomiono już procedurę wydalenia dzielnicowego ze służby. W przypadku potwierdzenia zarzutów o jazdę po pijanemu i nadużycie pozycji, przyszłość funkcjonariusza w policji wydaje się przesądzona. Ten przypadek to kolejny dowód na to, że odpowiedzialność w służbach mundurowych jest nadrzędna i żadne odstępstwo od zasad nie będzie tolerowane. Historia pokazała, że takie incydenty zawsze odbijają się szerokim echem, psując wizerunek całej formacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.