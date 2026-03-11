Pogrzeb Mariana Korala. Co skrywa monumentalny grobowiec giganta lodów?

Ostatnie pożegnanie potentata

Nowy Sącz pogrążył się w żałobie po śmierci Mariana Korala, jednego z filarów polskiego przemysłu spożywczego. Współtwórca legendarnych lodów Koral zmarł w wieku 74 lat, pozostawiając po sobie nie tylko smak dzieciństwa milionów Polaków, ale i niezwykłe dziedzictwo. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na środę, 11 marca, co bez wątpienia przyciągnie tłumy, by oddać hołd przedsiębiorcy, który w Nowym Sączu cieszył się niezachwianym szacunkiem.

Miejsce spoczynku Mariana Korala nie będzie jednak zwykłym nagrobkiem. Potentat spocznie w imponującym, rodzinnym mauzoleum, które od 2022 roku dumnie stoi na sądeckim cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana. Już sam widok tej konstrukcji wywołuje zdumienie i staje się niemym świadectwem sukcesu, jaki przez dekady budowali bracia Koral.

Czy to grobowiec czy pomnik?

Monumentalne mauzoleum rodziny Koral to prawdziwa perła architektoniczna nekropolii, bez wątpienia przyciągająca wzrok każdego, kto przemierza cmentarne alejki. Wykonane z czarnego kamienia, z rozmachem i dbałością o detale, budzi skojarzenia z klasycznymi budowlami Rzymu czy Grecji. Jego konstrukcja to mistrzostwo rzemiosła, łączące majestat z elegancją.

Całość zdobią ogromne kolumnady, subtelnie podkreślone złotymi akcentami, które dodają konstrukcji podniosłego charakteru. Wejścia strzegą figury aniołów, a na froncie dumnie widnieje napis: „Grób rodziny Koral”. Wewnątrz tego monumentalnego grobowca spoczywają już inni członkowie rodu: Michał, Maria, Władysław, Małgorzata, Barbara oraz Jan Koral, tworząc symboliczne centrum pamięci i potęgi.

Jak bracia Koral podbili Polskę?

Historia firmy Koral to gotowy scenariusz na film o polskim śnie. Wszystko zaczęło się skromnie, pod koniec lat 70., gdy bracia Józef i Marian Koral w Limanowej z pasją rozpoczęli rzemieślniczą produkcję lodów. Od małego zakładu do ogólnopolskiego giganta — droga była długa, ale przełom w latach 90. okazał się absolutnie kluczowy.

To wtedy przedsiębiorcy podjęli odważną decyzję o inwestycji w nowoczesne, zagraniczne maszyny, co pozwoliło im zalać polski rynek produktami na niespotykaną skalę. Był to ruch, który zrewolucjonizował branżę i ustawił firmę Koral w pozycji lidera, pokazując, że innowacja i wizja są kluczem do sukcesu, nawet w tak konkurencyjnym sektorze.

Sekrety lodowego imperium

Jednak sama jakość lodów, choć niezaprzeczalna, to tylko część sukcesu. Prawdziwym geniuszem, który wyniósł markę Koral na szczyty, było niezwykłe wyczucie marketingowe. Rodzina jako jedna z pierwszych w Polsce zrozumiała, że do serc i portfeli klientów najłatwiej dotrzeć przez gwiazdy polskiego show-biznesu.

W ich kampaniach pojawiały się ikony takie jak Doda, Natasza Urbańska, niezapomniany Zbigniew Wodecki czy Joanna Krupa, co każdorazowo było marketingowym strzałem w dziesiątkę. Nawet dziś firma nie spoczywa na laurach, czego najlepszym dowodem jest niedawna, niezwykle udana współpraca z Ekipą Friza, która udowodniła, że Koral wciąż potrafi trafiać w gusta kolejnych pokoleń konsumentów.

