Dom Przemysława Czarnka. Dlaczego polityk zmieniał oświadczenie majątkowe?

Nieruchomość Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, posiada dom na przedmieściach Lublina, miasta, w którym spędził lata szkolne i studenckie. Nieruchomość jest okazała i ma powierzchnię 220 metrów kwadratowych. Wraz z działką, jej szacunkowa wartość wynosiła około miliona złotych, zgodnie z wcześniejszymi oświadczeniami majątkowymi polityka.

Sytuacja własnościowa tej nieruchomości uległa zmianie. W listopadzie 2023 roku Przemysław Czarnek notarialnie przepisał swoje udziały w wymienionych nieruchomościach na swoją żonę. Następnie złożył korektę do swojego oświadczenia majątkowego, precyzując aktualny stan prawny posiadanych aktywów.

Czym wyróżnia się dom polityka?

Architektura domu Przemysława Czarnka nawiązuje do popularnego w latach 2000 stylu, czyli współczesnego dworku. Charakterystyczne elementy tego budownictwa to ganek z kolumienkami oraz okna ze szprosami, które dzielą szyby, nadając im tradycyjny wygląd. Budynek posiada także lukarny w dachu, doświetlające poddasze.

Na dachu nieruchomości zamontowano panele fotowoltaiczne, jednak polityk w jednym z wywiadów poinformował o zamiarze ich usunięcia. Jako powód wskazał „pewne wady” związane z ich użytkowaniem. Wnętrze domu również odzwierciedla styl z początku XXI wieku, charakteryzujący się jasnymi ścianami i drewnianymi podłogami.

Jak wygląda wnętrze domu Czarnka?

Wystrój wnętrz domu Przemysława Czarnka utrzymany jest w stylu współczesnego dworku z lat 2000. W salonie dominują jasne ściany i drewniane podłogi, a okna zdobią firanki i masywne zasłony, które były znakiem rozpoznawczym tego okresu. Wszystkie elementy aranżacji harmonijnie współgrają ze sobą, tworząc spójną całość.

W domu znajduje się wiele ozdobnych przedmiotów. Na ścianach wiszą obrazy w złoconych ramach, a na kominku stoi piękny złoty zegar oraz liczne figurki aniołków. Przedmioty te, według polityka, mają dla niego wartość sentymentalną i są określane mianem „mebli z duszą”, świadcząc o przywiązaniu gospodarzy do wspomnień i historii.

