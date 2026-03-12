Ranking miast do życia. Czy Rzeszów utrzyma swoją pozycję?

Rzeszów na szczycie rankingu

Kiedy mowa o jakości życia w Polsce, rzadko w pierwszym odruchu wymieniamy Rzeszów. Tymczasem najnowsze zestawienie przygotowane przez Business Insider, skrupulatnie analizujące polskie metropolie na przełomie lat 2025 i 2026, przynosi zaskakujący werdykt. Dziennikarze wzięli pod lupę szesnaście miast wojewódzkich, bazując na oficjalnych danych statystycznych i rozbijając je na trzy kategorie finansowe oraz trzy pozaekonomiczne. To kompleksowe podejście miało na celu wyłonienie miejsc, gdzie żyje się po prostu najlepiej.

Wśród badanych wskaźników znalazły się kluczowe aspekty takie jak: wysokość zarobków, stopa bezrobocia, ale także, co niezwykle istotne, ceny mieszkań z rynku wtórnego. Obok twardych danych ekonomicznych uwzględniono także czynniki wpływające na codzienne samopoczucie mieszkańców, czyli poziom przestępczości, czystość powietrza i dostęp do opieki medycznej. Ostateczny wynik okazał się historycznym triumfem dla Rzeszowa, który zajął zaszczytne pierwsze miejsce.

Gdzie Rzeszów świeci najjaśniej?

Okazuje się, że Rzeszów, choć często niedoceniany, poradził sobie w tym wymagającym zestawieniu wręcz rewelacyjnie, plasując się na najwyższym stopniu podium. Co więcej, dzieli ten zaszczyt z równie solidnym, choć może mniej zaskakującym, Poznaniem. To bez wątpienia sygnał, że stolica Podkarpacia ma do zaoferowania znacznie więcej niż stereotypowe wyobrażenia o wschodniej Polsce. Nie jest to już tylko przystanek w drodze na wschód, ale pełnoprawny gracz na arenie miejskiej jakości życia.

Twórcy zestawienia podkreślają, że Rzeszów zdominował konkurencję przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa. To aspekt, który dla wielu mieszkańców jest absolutnie priorytetowy i bezpośrednio przekłada się na komfort codziennego funkcjonowania. Niskie wskaźniki przestępczości to niewątpliwie magnes dla osób szukających spokoju i stabilizacji. W pozostałych kategoriach Rzeszów także nie miał się czego wstydzić, choć wyniki były bardziej zróżnicowane.

Jakość powietrza i dostęp do lekarza?

Analizując dalej wyniki rankingu, Rzeszów zajął solidną, trzecią lokatę pod względem dostępu do lekarza, co w dobie powszechnego kryzysu służby zdrowia jest wynikiem godnym uwagi. Fakt, że mieszkańcy mają względnie łatwy dostęp do opieki medycznej, z pewnością podnosi ogólną ocenę miasta. Z kolei w ocenie jakości powietrza Rzeszów uplasował się na siódmej pozycji, co, biorąc pod uwagę problemy z smogiem w wielu polskich aglomeracjach, także jest przyzwoitym osiągnięciem. Nie jest to może ekologiczny raj, ale daleko mu do najbardziej zadymionych miast.

Nieco słabiej miasto wypadło w kategoriach finansowych, co jest interesującym kontrapunktem do jego ogólnego sukcesu. W kwestii średniego wynagrodzenia Rzeszów zajął ósmą pozycję, co sugeruje, że zarobki są tam na przyzwoitym, ale niekoniecznie wybitnym poziomie. Bardziej problematyczna okazała się dostępność nieruchomości, gdzie miasto znalazło się dopiero na dziesiątym miejscu. Dodatkowo, statystyki dotyczące bezrobocia umieściły Rzeszów na dwunastym miejscu, co wskazuje na pewne wyzwania na lokalnym rynku pracy.

Entuzjazm władz i mieszkańców Rzeszowa

Historyczny wynik w rankingu wywołał, co zrozumiałe, ogromny entuzjazm wśród lokalnych władz. Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, oraz najważniejsi urzędnicy, nie kryli swojego zadowolenia z takiego obrotu spraw. Taki sukces to nie tylko prestiż, ale i potencjalny impuls do dalszego rozwoju i przyciągania nowych mieszkańców oraz inwestorów. Każde miasto marzy o takiej legitymizacji swoich wysiłków i strategii rozwoju.

Co jednak ważniejsze, radość z osiągnięcia podzielają sami mieszkańcy. Rozmawiając z reporterką ESKI, przechodnie chętnie podkreślali zalety swojego miasta, zwracając szczególną uwagę na jego wyjątkowy klimat i panujący porządek. To właśnie poczucie spokoju i bezpieczeństwa, potwierdzone przez ranking, jest dla wielu osób najważniejszym aspektem codziennego funkcjonowania. Rzeszów wydaje się być miejscem, gdzie życie płynie nieco wolniej i spokojniej, co w dzisiejszym zabieganym świecie jest wartością bezcenną.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.