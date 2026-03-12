Zarobek na kaucji. Ile można wyciągnąć w dwie godziny?

Jak działa system kaucyjny w Polsce?

System kaucyjny w Polsce ma na celu ograniczenie ilości odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu opakowań po napojach. Jego zasada jest prosta: konsument płaci niewielką kaucję za opakowanie przy zakupie napoju. Kaucja ta jest następnie zwracana w momencie oddania pustej butelki lub puszki w wyznaczonych punktach zbiórki, zazwyczaj w sklepach.

Wprowadzenie tego mechanizmu ma zachęcać do ponownego wykorzystania surowców i zmniejszyć zaśmiecanie środowiska. Wielu Polaków zastanawia się jednak, czy poza ekologicznym aspektem, system kaucyjny może stać się także źródłem realnego zarobku. To pytanie postanowił zbadać jeden z popularnych influencerów.

Eksperyment Jakuba Charchalisa

Influencer Jakub Charchalis podjął się wyzwania, aby zweryfikować potencjał zarobkowy zbierania pustych opakowań objętych kaucją. W ramach przeprowadzonego przez siebie eksperymentu wyruszył na ulice miast wyposażony jedynie w worek na śmieci. Jego celem było sprawdzenie, ile pieniędzy uda mu się odzyskać z porzuconych butelek i puszek w ciągu określonego czasu.

Cała akcja trwała około dwóch i pół godziny, w trakcie której odwiedził różne miejsca w mieście. Były to między innymi popularne obszary rekreacyjne, takie jak plaże i parki, a także okolice skupisk ludzi. Wynik tego nietypowego testu okazał się być zaskakująco wysoki i rzucił nowe światło na możliwości finansowe płynące z recyklingu.

Gdzie najłatwiej znaleźć butelki?

Początek eksperymentu Jakuba Charchalisa miał miejsce na plaży, gdzie sprzyjająca pogoda przyczyniła się do obecności licznych opakowań po napojach. Już na pierwszych kilkuset metrach influencer zdołał znaleźć kilka plastikowych butelek i aluminiowych puszek. Większy zbiór nastąpił jednak przy wejściu na deptak, choć część zebranych tam puszek nie była objęta systemem kaucji.

Podczas swojej trasy mężczyzna odwiedził także inne, strategiczne miejsca, które okazały się być prawdziwymi „punktami zbiórki” porzuconych opakowań. Należały do nich między innymi okolice altanek śmietnikowych, tereny parkowe, okolice komisariatu policji oraz obszar w pobliżu szkoły podstawowej. Okazało się, że młodzież i miejsca spotkań generują najwięcej zużytych butelek po sokach, wodzie, energetykach i tanim piwie.

"Żyła złota" pod sklepami?

Szczególnie owocna okazała się okolica osiedlowego sklepu monopolowego, gdzie Jakub Charchalis trafił na największą liczbę opakowań. Wśród nich znalazły się plastikowe butelki po piwie, które wcześniej nie były brane pod uwagę jako potencjalne źródło zarobku w ramach eksperymentu. Wzrost liczby znalezionych przedmiotów wymusił nawet zakup większego worka do ich transportu, co świadczy o skali zebranych odpadów.

Po blisko dwóch i pół godzinach aktywnego zbierania, z krótką przerwą na kupno nowego worka, influencer zakończył swój nietypowy spacer. Całkowita kwota, jaką udało mu się odzyskać z kaucji, wyniosła dokładnie 100 złotych i 30 groszy. Ten rezultat przekroczył jego oczekiwania i pokazał realny potencjał zarobkowy systemu kaucyjnego.

Ile zarobił na butelkach w 2,5 godziny?

Uzyskany wynik, 100,30 zł, jest znaczący, szczególnie biorąc pod uwagę czas poświęcony na zbiórkę. Przeliczając to na godzinę pracy, Jakub Charchalis osiągnął stawkę 40 złotych, co jest kwotą wyższą niż planowana najniższa krajowa płaca w Polsce na rok 2026. To jasno pokazuje, że nawet na tak niekonwencjonalnym zajęciu można osiągnąć satysfakcjonujący zarobek.

Eksperyment Jakuba Charchalisa dowodzi, że zbieranie opakowań objętych kaucją to nie tylko ekologiczna inicjatywa, ale także potencjalna forma dorobienia do domowego budżetu. W ten sposób, każdy może przyczynić się do czystości przestrzeni publicznej, jednocześnie zarabiając pieniądze. Jego działanie może zainspirować innych do podobnych inicjatyw.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.