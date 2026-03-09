Dom Przemysława Czarnka. Jakie luksusy skrywa jego posiadłość pod Lublinem?

Gdzie mieszka Przemysław Czarnek?

Przemysław Czarnek, znany polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest od lat związany z Lublinem. W tym mieście ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, a następnie podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mimo silnych związków z miastem, wiceprezes PiS zamieszkuje na przedmieściach Lublina, gdzie znajduje się jego okazały dom.

Nieruchomość ta, posiadająca powierzchnię 220 metrów kwadratowych, wraz z przynależną działką, była jeszcze niedawno uwzględniona w oświadczeniu majątkowym polityka. Jej szacunkowa wartość wynosiła około miliona złotych. Ten adres pod Lublinem stał się przedmiotem publicznego zainteresowania, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych.

Co z oświadczeniem majątkowym polityka?

W oświadczeniu majątkowym Przemysława Czarnka za rok 2023 widniał również zapis dotyczący dodatkowej działki. Posiadłość ta miała wielkość 1500 metrów kwadratowych, a jej wartość oszacowano na 200 tysięcy złotych. Obie te nieruchomości były współwłasnością polityka oraz jego żony, co było standardową praktyką.

Jednak w najnowszej wersji oświadczenia majątkowego te nieruchomości już nie figurują. Jak wyjaśnił Przemysław Czarnek w rozmowie z jedną z gazet, swoje udziały w wymienionych nieruchomościach przepisał notarialnie na żonę w listopadzie 2023 roku. W związku z tym polityk złożył także korektę do swojego oświadczenia majątkowego.

Jaki styl architektoniczny reprezentuje dom?

Dom Przemysława Czarnka wyróżnia się elegancką stylistyką, która nawiązuje do popularnego w latach 2000 współczesnego stylu dworkowego. Charakterystycznym elementem, który od razu przyciąga uwagę, jest ganek ozdobiony kolumienkami. To właśnie ten detal jest najbardziej rozpoznawalny i pozwala jednoznacznie zidentyfikować estetykę budynku jako dworek.

Styl dworkowy cechuje się obfitością detali architektonicznych, co podkreśla portal muratordom.pl. W jego ramach okna często posiadają wyprofilowane szprosy, które dzielą je na mniejsze szybki. Dach budynku nie jest płaski, a współczesne dworki nierzadko wykorzystują przestrzeń poddasza, co wiąże się z umieszczeniem w konstrukcji dachu lukarny, doświetlającej wnętrze.

Jak wygląda wnętrze posiadłości Czarnka?

Wnętrze domu Przemysława Czarnka również odzwierciedla styl popularny w eleganckich domach budowanych na początku XXI wieku. Królują tam jasne kolory ścian, a otwory wejściowe często mają kształt łuków, dodając wnętrzu klasycznego charakteru. W tamtym okresie dużą wagę przykładano do spójnego i bogatego wystroju, co widać w aranżacji.

W domu polityka znajdziemy piękne, bogato zdobione firany i zasłony, które dopełniają elegancki wystrój okien. Przestrzenie są wypełnione bibelotami, rzeźbami i obrazami, tworząc spójną i harmonijną kompozycję. W salonie znajduje się także kominek, na którym ustawione są zegary i figurki, podkreślające staranny dobór detali we wnętrzach.

