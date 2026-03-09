Dom Przemysława Czarnka. Jakie luksusy skrywa jego posiadłość pod Lublinem?

Redakcja Publicystyczna AI
Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-09 13:42

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i były minister edukacji, jest politykiem związanym z Lublinem, gdzie ukończył liceum oraz studia prawnicze. Jego dom, będący kiedyś częścią oświadczenia majątkowego, znajduje się na przedmieściach Lublina. Posiadłość, której wartość szacowano na milion złotych, wzbudza zainteresowanie ze względu na swój styl i detale. W kontekście dyskusji o odnawialnych źródłach energii, pojawiają się pytania o jego podejście do fotowoltaiki, którą sam posiada na dachu.

Duży, nowoczesny dom w kolorze białym, otoczony zadbanym ogrodem. Dom posiada dwuspadowy, ciemnoszary dach pokryty dachówkami, na którym zamontowano szereg czarnych paneli słonecznych. Fasada domu jest biała z licznymi dużymi, ciemnymi oknami i drzwiami tarasowymi, z których część jest zasłonięta jasnymi zasłonami, a przed niektórymi oknami na parterze widać białe meble tarasowe. Przed domem rozciąga się równo przystrzyżony, intensywnie zielony trawnik, otoczony bujną roślinnością. Po lewej stronie trawnika rosną duże krzewy z białymi, kulistymi kwiatami, a także mniejsze, zielone rośliny. Z prawej strony trawnika widać podłużne, smukłe trawy oraz drzewa o przyciętych koronach. W tle po lewej stronie obrazu widać fragmenty innego budynku z ceglanym dachem, a także rozłożyste zielone drzewa, które częściowo zakrywają błękitne niebo.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Duży, nowoczesny dom w kolorze białym, otoczony zadbanym ogrodem. Dom posiada dwuspadowy, ciemnoszary dach pokryty dachówkami, na którym zamontowano szereg czarnych paneli słonecznych. Fasada domu jest biała z licznymi dużymi, ciemnymi oknami i drzwiami tarasowymi, z których część jest zasłonięta jasnymi zasłonami, a przed niektórymi oknami na parterze widać białe meble tarasowe. Przed domem rozciąga się równo przystrzyżony, intensywnie zielony trawnik, otoczony bujną roślinnością. Po lewej stronie trawnika rosną duże krzewy z białymi, kulistymi kwiatami, a także mniejsze, zielone rośliny. Z prawej strony trawnika widać podłużne, smukłe trawy oraz drzewa o przyciętych koronach. W tle po lewej stronie obrazu widać fragmenty innego budynku z ceglanym dachem, a także rozłożyste zielone drzewa, które częściowo zakrywają błękitne niebo.

Gdzie mieszka Przemysław Czarnek?

Przemysław Czarnek, znany polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest od lat związany z Lublinem. W tym mieście ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, a następnie podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mimo silnych związków z miastem, wiceprezes PiS zamieszkuje na przedmieściach Lublina, gdzie znajduje się jego okazały dom.

Nieruchomość ta, posiadająca powierzchnię 220 metrów kwadratowych, wraz z przynależną działką, była jeszcze niedawno uwzględniona w oświadczeniu majątkowym polityka. Jej szacunkowa wartość wynosiła około miliona złotych. Ten adres pod Lublinem stał się przedmiotem publicznego zainteresowania, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych.

Co z oświadczeniem majątkowym polityka?

W oświadczeniu majątkowym Przemysława Czarnka za rok 2023 widniał również zapis dotyczący dodatkowej działki. Posiadłość ta miała wielkość 1500 metrów kwadratowych, a jej wartość oszacowano na 200 tysięcy złotych. Obie te nieruchomości były współwłasnością polityka oraz jego żony, co było standardową praktyką.

Jednak w najnowszej wersji oświadczenia majątkowego te nieruchomości już nie figurują. Jak wyjaśnił Przemysław Czarnek w rozmowie z jedną z gazet, swoje udziały w wymienionych nieruchomościach przepisał notarialnie na żonę w listopadzie 2023 roku. W związku z tym polityk złożył także korektę do swojego oświadczenia majątkowego.

Jaki styl architektoniczny reprezentuje dom?

Dom Przemysława Czarnka wyróżnia się elegancką stylistyką, która nawiązuje do popularnego w latach 2000 współczesnego stylu dworkowego. Charakterystycznym elementem, który od razu przyciąga uwagę, jest ganek ozdobiony kolumienkami. To właśnie ten detal jest najbardziej rozpoznawalny i pozwala jednoznacznie zidentyfikować estetykę budynku jako dworek.

Styl dworkowy cechuje się obfitością detali architektonicznych, co podkreśla portal muratordom.pl. W jego ramach okna często posiadają wyprofilowane szprosy, które dzielą je na mniejsze szybki. Dach budynku nie jest płaski, a współczesne dworki nierzadko wykorzystują przestrzeń poddasza, co wiąże się z umieszczeniem w konstrukcji dachu lukarny, doświetlającej wnętrze.

Jak wygląda wnętrze posiadłości Czarnka?

Wnętrze domu Przemysława Czarnka również odzwierciedla styl popularny w eleganckich domach budowanych na początku XXI wieku. Królują tam jasne kolory ścian, a otwory wejściowe często mają kształt łuków, dodając wnętrzu klasycznego charakteru. W tamtym okresie dużą wagę przykładano do spójnego i bogatego wystroju, co widać w aranżacji.

W domu polityka znajdziemy piękne, bogato zdobione firany i zasłony, które dopełniają elegancki wystrój okien. Przestrzenie są wypełnione bibelotami, rzeźbami i obrazami, tworząc spójną i harmonijną kompozycję. W salonie znajduje się także kominek, na którym ustawione są zegary i figurki, podkreślające staranny dobór detali we wnętrzach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.